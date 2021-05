Anu muutti 30-vuotiaana Australiaan – kun hänestä tuli äiti, unelmien maasta paljastui suomalaiselle yllättävä puoli

Anu Besson, 40, on asunut Australiassa kymmenen vuotta. Suomen lapsimyönteisyys tuli esille, kun hän sai lapsen.

Suomalainen Anu Besson on asunut Australiassa kymmenen vuotta. Bessonilla on pieni poika puolisonsa Elliotin kanssa.­

Alun perin Australia oli vain vuoden irtioton paikka.

Suomalainen kaupunkitutkija Anu Besson oli täyttänyt 30 vuotta ja päättänyt lähteä kokeilemaan, miltä elämä toisella puolella maailmaa tuntui.

– Suuremman maailman tuntu houkutti. Australia on alueena Euroopan kokoinen, ja täällä asuu 25 miljoonaa ihmistä. Suuremmat kuviot merkitsivät enemmän mahdollisuuksia niin uran kuin harrastuksienkin kannalta.

Vuoden irtiotto muutti Bessonin elämän suunnan. Kymmenen vuotta myöhemmin suomalaisnainen on saanut Australian kansalaisuuden ja elää perhe-elämää Perthissä, maan länsirannikolla.

Vakityöpaikan Besson sai heti irtioton alkuvaiheessa. Nykyään hän työskentelee vapaana kaupunkitutkijana sekä osa-aikaisena sosiologian tutkijana Länsi-Australian osavaltiolla.

Suomalaisnainen on saanut huomata, että paikalliset yhteiskunnalliset rakenteet eivät tue tasa-arvoista vanhemmuutta. Tasa-arvoerot tuntuvat isoilta etenkin, kun niitä vertaa Suomeen.­

Australian rentous, joka viehätti Bessonia alun perin, on säilynyt myös perhe-elämän alettua. Bessonilla on taaperoikäinen lapsi ranskalaisen miehensä Eliotin, 37, kanssa.

– Lapset voi täällä ottaa minne vain, ja heitä kohdellaan yleensä ystävällisesti ja ymmärtäväisesti. Esimerkiksi me käymme usein perjantaisin töiden jälkeen pizzalla lähipubissa lapsemme kanssa. Lapset juoksevat pöytien välillä, eikä se haittaa ketään, Besson kuvailee.

Suomalaisnainen on saanut huomata, että paikalliset yhteiskunnalliset rakenteet eivät sen sijaan tue tasa-arvoista vanhemmuutta. Tasa-arvoerot tuntuvat isoilta etenkin, kun niitä vertaa Suomeen.

– Australiaan verrattuna Suomi on valtio- ja etuustasolla erittäin lapsiystävällinen maa. Näin monia lapsille ja perheille kohdistettuja oikeuksia ja helpotuksia on harvassa, alkaen maksuttomasta päivähoidosta ja peruskoulusta, Besson muistuttaa.

Australia on iso maa ja käytännöt voivat vaihdella. Nämä vanhemmuuden tasa-arvoon liittyvät epäkohdat suomalaisnainen on kuitenkin kotikaupungissaan Perthissä huomannut.

1. Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei ole

Suomessa subjektiivinen päivähoito-oikeus on ylpeydenaihe, mutta kun australialaisille kertoo systeemistämme, moni ihmettelee.

– Minulta on kysytty, onko Suomessa mielenosoituksia subjektiivista päivähoito-oikeutta vastaan. Kun kerron, että pikemminkin päinvastoin, sitä ei aina tajuta.

Bessonin mukaan australialainen tapa ajatella perhe-elämästä eroaa suomalaisesta. Australiassa on tavattu ajatella, että päivähoidon ei pitäisi olla yhteiskunnan rahoittama.

– Ylipäätään täällä ajatellaan, että jos hankkii lapsia, sen ei pitäisi olla muiden harteilla. Vasta nyt on tullut keskusteluun se, että lapsen oikeuksien kannattaminen on myös yhteiskunnan etu.

Besson kertoo kuulleensa itsekin ihmettelyä lapsen jättämisestä päiväkotiin.

– Ajatus voi olla, että äiti vain hummailee. Kerran eräs mies kysyi, jätänkö oikeasti lapseni muiden hoidettavaksi.

Bessonin mukaan australialainen tapa ajatella perhe-elämästä eroaa suomalaisesta. Tietynlainen rentous näkyy kuitenkin suhtautumisessa lapsiin.­

2. Päivähoito maksaa enemmän kuin Suomessa

Australiassa kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää päivähoitoa, joten Anu Bessonin kotikaupungissa Perthissä suurin osa päiväkodeista on yksityisiä.

Bessonienkin taapero käy hoidossa yksityisessä päiväkodissa, jonne perhe jonotti puoli vuotta. Päivähoitoon kuluu rahaa.

– Valtion tukien jälkeen maksamme lapsemme päivähoidosta 560 euroa kuukaudessa. Lapsi on hoidossa neljänä arkipäivänä. Tämä on tavallinen keskihinta päivähoidosta täällä.

3. Isien on vaikea yhdistää työtä ja perhe-elämää

Anu Bessonilla ja hänen ranskalaisella puolisollaan on hyvin samanlaiset, tasa-arvoon pohjautuvat näkemykset vanhemmuudesta. Valitettavasti Australiassa työelämää ja isyyttä on vaikeampi yhdistää kuin Suomessa.

– Esimerkiksi isyysloma on vain kaksi viikkoa, mikä ei riitä mihinkään, Besson kertoo.

Australia onkin Suomeen verrattuna kotiäitiyhteiskunta. Bessonin mukaan 67 prosenttia naisista käy töissä, kun miehillä sama prosentti on 78.

– Alle 6-vuotiaiden äideistä 60 prosenttia tekee osa-aikatyötä, isistä vain 10 prosenttia, Besson kertoo.

Äitien on helppoa saada osa-aikatyötä lapsen ollessa pieni, mutta monet työnantajat eivät ole valmiita isien joustoihin. Taustalla vaikuttavat perimiehiset ammatit: Perth on kaivosvaltaista aluetta, ja perinteisillä miehisillä aloilla on ollut tapana, että nainen on hoitanut kodinhoidon sillä aikaa, kun isä on poissa.

Besson kertoo, että työnantajien tiukka asenne on vaikuttanut myös heidän perheensä elämään silloin, kun lapsi oli aivan pieni.

– Mieheni irtisanoutui edellisestä työstään, koska ei pystynyt saamaan lisää vapaita tai osa-aikatyötä. Työnantaja ilmoitti, että jos haluaa hankkia kannuksensa, mitään löysiä ei anneta. Muuta vaihtoehtoa kuin irtisanoutuminen ei jäänyt. Uusi työnantaja on onneksi joustava.

Käytännössä lastenhoito jää siis usein äitien vastuulle. Myös sukulaisten tukeen luotetaan paljon. Suomalais-ranskalaisessa kodissa tämä ei valitettavasti ole mahdollista, sillä suurin osa perheestä asuu toisella puolella maailmaa.

4. Äidit kokevat eristyneisyyttä kaukaisissa lähiöissä

Jos Australian Perthiä ja Helsinkiä vertaa keskenään, ero on selvä. Suomen pääkaupunki on selkeä asuinkaupunki keskustaa myöten, Perth ei.

Perthissä ydinkeskusta on bisneselämän mekka, jossa sijaitsevat myös kalliit ja uudet kerrostaloasunnot. Aussiperinteen mukaan lapsiperheet eivät keskustaan kuulu. Bessonin mukaan ajatustapa on tosin muuttumassa.

Anu Bessonilla ja hänen ranskalaisella puolisollaan on hyvin samanlaiset, tasa-arvoon pohjautuvat näkemykset vanhemmuudesta. Valitettavasti Australiassa työelämää ja isyyttä on vaikeampi yhdistää kuin Suomessa.­

Taustalla vaikuttaa perinteinen perhekäsitys.

”1950-luvulla ajatus oli, että työ, vaarat, riskit ja kaupungin haittatekijät barrikoidaan kauas kodin pehmeistä arvoista, lapsista, naisista, jotka nauttivat elämästään vehreissä suburbioissa kaukana suuren maailman murheista”, Besson kirjoittaa blogissaan.

Paikalliseen tapaan myös suomalainen Besson ja hänen puolisonsa ovat muuttaneet lähiöön. Päätökseen ei niinkään vaikuttanut lapsi, vaan vanhempien työpaikkojen sijainnit.

– Lähiöelämä voi totta kai olla onnellista, mutta itse koen sen aika yksinäisenä. Jokainen on omassa tuvassaan, korkeiden aitojen ympäröiminä. Kotimurtoja on täällä paljon, joten monet ovat pelokkaita. Hollywoodista tuttu ajatus, että kokoonnuttaisiin omakotipihoille naapureiden kesken grillaamaan, ei aina pidä paikkaansa. Etenkin uutena tulokkaana on aika yksin.

Bessonin mukaan lähiöasuminen on myös tasa-arvon kannalta ongelmallista. Siinä missä miehet ovat työpaikoillaan elämän keskellä, vastuu pienten lasten hoidosta on äideillä, jotka voivat kokea olevansa eristyksissä lähiöissä.

Myös leikkitreffit täytyy sopia erikseen. Suomalaisesta kerrostalo- ja lähiöelämästä tutut hiekkalaatikot ja leikkipaikat, jonne perheet kokoontuvat ilman ennakkosuunnittelua, eivät ole Bessonin asuinalueella yleisiä.

– Leikkipaikkoja kyllä on, mutta leikkitreffit pitää sopia erikseen.

