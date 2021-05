Miehet kertovat, miksi isyys ei kiinnosta

Yksi yleinen syy lapsettomuuteen on, että lapsia ei haluta, koska niitä ei haluta.

Suomen vauvakato puhuttaa.

Tällä viikolla aiheesta kertoi Felicitas Mehiläisen naistentautien erikoislääkäri Merja Tuomi-Nikula , jonka mukaan itsellisten naisten määrä hedelmöityshoitoklinikalla on viime aikoina kasvanut tasaisesti. Tuomi-Nikula kutsui ilmiötä ”selkeästi nousevaksi trendiksi”.

Tuomi-Nikulan mukaan tavallinen tarina naisen tahattoman lapsettomuuden takana on se, että takana on parisuhde, jossa mies ei ole halunnut lasta.

– Tyypillistä on sekin, että nainen on tehty uraa, mutta ei ole ehtinyt pariutua oikeana aikana. Kun biologinen kello tikittää, itsellinen äitiys kiinnostaa, Tuomi-Nikula kommentoi.

Mikä vanhemmuudessa sitten mietityttää?

Asiaa avaavat Vauva.fi-keskustelupalstalla suomalaiset verkkokeskustelijat. Suomen alhainen syntyvyys - miesnäkökulmaa kaivataan! -nimiseen keskusteluketjuun on tullut kahden vuoden aikana tuhansia kommentteja.

Aihetta on avannut keskustelupalstan kommenttien pohjalta myös Tampereen ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajiksi opiskelleet Karoliina Koski ja Janika Ranta opinnäytetyössään Vauva.fi ”Suomen alhainen syntyvyys -miesnäkökulmaa kaivataan!” : miesten näkemyksiä syntyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.

Opinnäytetyössä miesten lapsettomuuden syiksi kerrotaan valittu lapsettomuus, ennakkoluulot ja velvollisuudet, arvot, kumppanin puute, naisten valta, elämänlaatu, työ, talous, ero, muutoksen pelko, yksilön huoli, maailma sekä yhteiskunta.

Kokosimme yhteen Vauva.fi-keskustelupalstan vastauksia miesten lapsettomuuden syistä. Muun muassa tällaisia ajatuksia aihe herättää:

1. En halua lapsia, koska en halua lapsia

Koski ja Ranta kuvailevat opinnäytetyössään, että vapaaehtoisesti lapsettomat eivät ole tyytymättömämpiä elämään tai parisuhteeseen kuin muut. Yksinkertainen syy lapsettomuudelle voikin olla se, että lapsia ei yksinkertaisesti haluta.

Vauva.fi-palstalla asiaa kuvaillaan näin:

”Yksi pääsyy on, etten keksi juurikaan yhtään syytä, miksi haluaisin lapsia.”

”Monissa tapauksissa, joissa mies lykkää lapsenhankintaa loputtomiin aina uusilla syillä, on perimmäisenä syynä se, ettei halua lasta todellisuudessa ollenkaan. Siis joko ei nykyisen naisen kanssa tai sitten ei kenenkään naisen kanssa. Sitä ei vain uskalleta sanoa ääneen suhteen loppumisen pelossa.”

”Ei miehiä vauvat kiinnosta. Ne on naiset, jotka vauvoja haluaa. Miehet tekevät niitä miellyttääkseen naisia.”

2. Kumppanin puute tai parisuhde edelle

Osa toivoo toimivaa parisuhdetta, ei lapsia. Joillekin sopivaa kumppania ei ole tullut vastaan.

”En ole koskaan saanut naista johon olen ihastunut. Tästä syystä luonnollisestikaan ei ole lapsia siunaantunut. Olen yrittänyt kyllä "väkisinkin" seurustella tunteita herättämättömien naisten kanssa, mutta tuntuu niin väärältä ja ahdistavalta, ettei siitä mitään tule.”

”Onhan se nyt aivan eri maailmasta olla parisuhteessa aikuisen ihmisen kanssa, joka kykenee huolehtimaan itse itsestään kuin jos iso osa omasta elämästä ja ajasta menisi kiljuvan lapsen kaitsemiseen. Lapsen, jonka asioista on huolehdittava ja jota ei voi jättää valvomatta ja jonka kiljumista pitää vain sietää.”

3. Lapsi vaikuttaa parisuhteeseen

Osa kirjoittajista kertoo olevansa huolissaan siitä, miten lapsi vaikuttaa parisuhteeseen.

”Sen lisäksi, että minulla ei koskaan ole ollut kummoista hoivaviettiä, olen aina pelännyt, että lapset muuttavat naisen ja parisuhteen huonompaan suuntaan. Lisäksi olen vapaudenkaipuinen, viinaan menevä ja talouspuolikin kiinnostaa. Onneksi olen löytänyt vela-naisen (vapaaehtoisesti lapseton) jo kauan sitten. Muuten en olisi suhteeseen ryhtynytkään.”

”Pelkään, että naiseni ei edes huomaa minua sen jälkeen, kun saadaan vauva ja alkaa kontrolloimaan ihan kaikkea.”

4. Muutos ei kiinnosta

Opinnäytetyössä lapsettomuuden syyksi mainitaan muutoksen pelko. Osassa vastauksista näkyy, että muutos ei välttämättä vain kiinnosta.

”Olen tyytyväinen elämääni nykyisen naiseni kanssa, enkä kaipaa mitään muutosta. Lapsi olisi valtava muutos, eikä välttämättä parempaan.”

5. Arki ahdistaa

Lapsiperheen arki velvollisuuksineen on yksi pohdinnan aiheista.

”Miestä yritetään ajaa nyt vuorostaan kotiin lasten kanssa, koska voimaantunut naiskunta haluaa oman vuoronsa mennä töissä ja harrasteissaan. Sori. Yksikään mies ei mene siihen miinaan, jossa he ovat nähneet naisten riutuvan sukupolvesta toiseen. Kuka mies edes yrittäisi alkaa tekemään töitä ja vielä kotona hoitamaan pennut? Sori naiset. Ei onnistu tämä miinan virittely.”

”Harva mies haluaa apuäidiksi tai koti-isäksi. Noita rooleja tyrkytetään puoliväkisin.”

6. Raha mietityttää

Myös raha-asiat mietityttävät. Joko sitä ei ole tai aikaansaannoksista halutaan nauttia itse, vaikkapa riippumattomasta elämästä haaveillen.

”Mieluummin säästän nyt ja elän taloudellisesti riippumattomana tulevaisuudessa kuin olisin isä.”

”Olen naimisissa ja vaimo haluaisi kovasti toisen lapsen. Valitettavasti vaimoni ei halua ymmärtää realiteetteja. Tälläkin hetkellä joudutaan elämään niin, että rahaa ei juuri jää säästöön. Jos nyt hommattaisiin vielä toinen lapsi, niin sitten elettäisiin käytännössä kädestä suuhun.”

”Miehenä voin sanoa, että naisilla on helposti aika ruusunpunainen kuva siitä, mitä lasten hankinta oikeasti on. Kun vauvakuumeillaan, ajatellaan vaan sitä ihanaa pientä nyyttiä kainalossa. Ei tajuta, että se kasvaa ja maksaa. Suomeksi: vie tajuttomat määrät aikaa ja rahaa. Lisäksi mies saa pelätä vielä suhteen kokoon kuivumista, kakkoseksi jäämistä ja eroa, joka on isille melkein poikkeuksetta todella raskas tie ihan joka tasolla.”

7. Työttömyys, pätkätyöt tai työttömyyden uhka

Epävarmuus työelämässä lisää epävarmuutta myös jälkikasvusta.

”Olen 31-vuotias työtön poliisi. Vaimolla on ok työ, mutta meillä ei ole vielä varaa lapseen, koska en ole saanut virkaa. Jotain pätkää silloin tällöin. Jos saisin valtiolta työpaikan, alkaisimme yrittää lasta vaikka heti.”

”Jos minulla olisi vakituinen työ, ajatukset perheen perustamisesta tulisivat ajankohtaiseksi. Nyt ajattelen, että on edesvastuutonta hankkia jälkikasvua. Hyvä kun saa edes itsensä elätettyä.”

”Käteen jäävä nettopalkkani on 1 800 euroa, vuokraan menee 820 euroa. Säästöön saan noin pari satkua kuukaudessa. Ongelma on enemmän siinä, että työsuhteeni ovat määräaikaisia - yksi pätkä siellä, toinen täällä. Ei minua pienet tulot haittaa, vaan lähinnä se, että mitään jatkuvuutta ei ole havaittavissa. Saisi olla melkoinen hurjapää, että tällaisessa tilanteessa uskaltaa perhettä perustaa.”

8. Maailman tilanne

Myös ilmastonmuutos nousee vastauksissa esille.

”Länsimaalaiset kuluttavat valtavasti luonnonvaroja. Maapallo on ylikansoittunut, tänne ei tarvita näin paljon ihmisiä, kertoo 28-vuotias mies.”

”Itse en ole koskaan halunnut lapsia, koska maailma on aivan liian julma ja kauhea paikka kaltaiselleni herkälle, laajempaa kuvaa ymmärtävälle ihmiselle. Järkisyyt ovat painaneet myös, sillä on täysin moraalitonta tehdä lapsia, kun ottaa huomioon maapallon ylikansoittumisen. Valtava ihmismäärä on jo nyt tehnyt peruuttamatonta tuhoa planeetallemme.”

