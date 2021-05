”Mieslääkäri siirtyi kaksin kerroin toipumaan sivummalle” – naiset paljastavat raskausajan hämmentävät lääkärimuistonsa

Nämä tarinat raskauden ja synnytyksen aikaisista lääkärikäynneistä ovat jääneet kokijoilleen ikuisesti mieleen.

Synnyttämistä ja raskauteen liittyviä lääkärikäyntejä ei kannata turhaan hävetä: kätilöt ja lääkärit ovat nähneet kaiken.

Siitäkin huolimatta osa kokee tilanteet nolostuttavina.

Kokosimme Vauva.fi-keskustelupalstalta kokemuksia, joihin moni synnyttänyt äiti voi samaistua.

”Ei ollut ihan sellainen synnytystilanne kuin halusin”

– Synnytystapa-arvioinnissa oli todella vastenmielinen mieslääkäri, jonka edessä jouduin alasti liikuttelemaan jalkoja outoihin asentoihin ja lääkäri tunnusteli samalla sekä vaginaa että peräaukkoa, mikä oli todella epämiellyttävää. Jouduin olemaan muun muassa takapuoli paljaana kontallani tutkimuspöydällä tuossa tilanteessa. Synnytyksessä oli mukana lääketieteen opiskelijoita, harmittaa että annoin luvan heidän saapumiselleen saliin.

Ponnistaessa ulostin ja eräs opiskelijoista laitettiin pyyhkimään takamustani samalla kun kärvistelin hirveissä supistuksissa. Se ja toisen asteen repeämät, siinä kuuden ihmisen katsellessa, ei ollut ihan sellainen synnytystilanne, minkä olisin halunnut. Pelkkä tikkien laittaminen tuntui kestävän ikuisuuden, kun niitä laitettiin moneen kerrokseen.

”Lääkäri vain hymisteli”

– Olin tukevasti raskaana ja minulla oli aika äitipolille. Könytessäni sitten siihen tutkimuspöydälle, alkoi peräpääni laulaa komeasti. ”Prööt-prööt-prööt-phiuuu-prööt...” lääkäri vain hymisteli, että ”tuollaista se on tuossa tilassa”, mutta itse olin tulipunainen. Ja kun se saamarin pierukonsertto vain jatkui!

”Naama punaisena kestin piinan loppuun”

– Tämä tapahtui esikoisen synnytyksen jälkeen sairaalassa. Hoitaja kävi ilmoittamassa, että aulassa kokoontuu ryhmä, missä käsitellään lantionpohjalihasjumppaa synnyttäneille. En heti alkanut tekemään lähtöä, ja kätilö vähän patistikin jo menemään. No, ajattelin sitten mennä, jos siitä jotakin hyötyä kirjallisten ohjeiden lisäksi olisi. Järkytykseni oli suuri, kun huomasin olevani ainut osallistuja. Otti ihan sairaasti päähän siinä yksityisopetuksessa. Tilanteen vielä kruunasi, kun lauma työmiehiä (jokin remontti oli menossa) käveli ohi ja sivusilmällä vilkuilivat, kun minä istuin tekoemätin kädessä, kätilön havainnollistaessa sillä opetustaan. Olisi tehnyt mieli viskata se nurkkaan piiloon, mutta naama punaisena kestin piinan loppuun.

”Lääkäri siirtyi kaksin kerroin toipumaan sivummalle”

– Jouduin raskausmyrkytyksen vuoksi sairaalaan. Oireet pahenivat aika rivakalla tahdilla ja makasin synnytyssalissa useamman päivän. Olin aika tuskainen ja ihan pihalla. Mieslääkäri tuli tekemään tilannearviota, kun synnytys ei millään käynnistynyt. Teki kaiken maailman kokeita ja lopuksi sanoi, että katsoo vielä refleksit. Käski olla rentona ja napautti polveen. Jalka lensi ihan hillittömästi ja posahti suoraan lääkärin kasseille. Refleksit olivat jotenkin vilkastuneet ja jalka lensi aivan holtittomasti, en pystynyt tekemään mitään tai asiaa ennakoimaan. Kätilö otti ohjat käsiin ja mieslääkäri siirtyi kaksin kerroin toipumaan sivummalle. Kamala tuskan ähinä kävi, helvetti miten nolotti. Munille potkimisesta ei mennyt montaa tuntia, kun päädyttiin kiireelliseen sektioon.

”Vedet lensivät kaaressa”

– Tapahtui esikoistani synnyttäessäni. Kätilö sanoi, että nyt pitäisi ponnistaa, jotta saataisiin kalvot puhkeamaan ja lapsivedet tulemaan. No, ponnistin kun käskettiin. Sitten poksahti ja kalvot puhkesivat ja vedet yhtään liioittelematta lensivät kaaressa kätilön päälle sekä lattialle. Varmaan melko tavallista ja kätilöt tottuneet eritteisiin, mutta minua se hävetti nuoresta iästäni johtuen.

”Siinä minä sitten makasin häpeästä punaisena”

– Jouduin raskaana ollessani menemään päivystykseen kovien vatsakipujen vuoksi, ja juuri tuolloin genitaaliherpes kukki kauniisti paistaen. Siinä minä sitten makasin häpeästä punaisena kuin keitetty rapu sen ison jättiläismahani kanssa lettu levitettynä pöydällä, kun nuori mieslääkäri siinä jalkovälissä miltei yhtä nolona katseli värkkiäni, yrittäen näyttää ammattimaiselta. Yritä siinä sitten vielä sanoa, että ”joo minulla kun on toi genitaaliherpes”.

”En tohtinut sanoa mitään”

– Raskaana ollessani ilmeisesti vastavalmistunut neuvolalääkäri kokeili kohdunsuuta ja totesi, että paikat tiukasti kiinni. Ei se mitään, mutta oli työntänyt sormensa kakkoseen. Menin niin hämilleni tilanteesta, etten tohtinut sanoa mitään. Ja paljon muitakin tilanteita ollut, mutta tuo jälkeenpäin yksi huvittavimmista.

”Voitte uskoa, etten kuvitellut siitä koskaan tulevan kunnollista”

– Ensimmäinen synnytys takana ja jälkitarkastus neuvolan lääkärissä – siihen aikaan neuvoloissa oli aina lääkäreitä tutkimassa äitejä, vauvoja ja lapsia. Repesin synnytyksessä aika pahasti, ja minuun ommeltiin ihan hirveästi tikkejä kolmeen kerrokseen, eli värkki oli teurastetun näköinen vielä jälkitarkastuksessakin, kamalalta näytti (katsoin myös itse peilillä) ja voitte uskoa, etten kuvitellut siitä koskaan tulevan kunnollista.

Lääkäri tuli tutkimaan ja kysyi kauhistellen, voisiko hän pyytää kollegaa paikalle, kun ei ollut koskaan nähnyt noin runneltua tapausta. Lähti huoneesta ja jätti oven kaiken lisäksi raolleen odotushuoneeseen. Minä siinä odottelin jalat telineissä toista lääkäriä ihmettelemään. Yllätys, sieltä tulikin useita lääkäriopiskelijoita tiirailemaan. En pystynyt edes katsomaan heitä, vaan katselin kattoon. Kauhea kokemus.

”Arvatkaa vaan fiilikset”

– Toisen lapsen synnytettyäni iski hirveä himo mustikoihin, ja jokunen päivä synnytyksen jälkeen tajusin sitten, että ulosteeni on mustaa ja olo ei muutenkaan ollut paras. Löysin Googlesta seuraavan kohdan: ”Veriulosteen erityistapaus on musta uloste eli meleena, joka on merkki runsaasta verenvuodosta ruoansulatuskanavan yläosassa, esimerkiksi mahalaukussa”. Jotenkin iski kauhea paniikki, apua, olinko jotenkin repinyt itseni synnytyksessä, eikä kukaan lääkärikään tajunnut. No, sain miehenikin vakuutettua, että kohta kuolen, joten äkkiä lääkäriin. Siellä sitten näytteet ja tutkimukset, ja arvatkaa vaan fiilikset, kun lääkäri kysyi, että oletkos syönyt mustikoita viime päivinä?

”Älkää kysykö miksi”

– Tämä tapahtui lapsettomuushoidoissa. Huoneessa oli jostain syystä paljon hoitohenkilökuntaa, kun lääkäri pyysi riisumaan alavartalon kokonaan paljaaksi. Olin pukenut housujen alle tosi rikkinäiset ja repaleiset ohuet sukkahousut (älkää kysykö miksi). Joka kerta aiemmin minut oli ohjattu riisuutumaan sermin taakse, mutta tällä kertaa sermiä ei ollut. Siinä sitten yritin riisua sukkahousuja yhtä aikaa housujen kanssa, ettei kukaan näkisi repaleisia sukkiksia.

Niin hidasta ja vaikeaa oli, että lopulta kaikki olivat keskeyttäneet puuhastelunsa ja kääntyneet katsomaan minua. Lopulta ei auttanut muu kuin pokkana vetää ensin housut ja paljastaa riekaleet sukkahousut naama punaisena ja lähteä leväyttämään haarat auki.

Reisille asti ulottuva karvaviidakko

– Raskaana ollessa lasketun ajan lähetessä bikinirajan ja säärikarvojen sheivaaminen oli mahan vuoksi liian vaikeaa. Päätin, että teen niin kuin esikoista odottaessa ja sheivaan juuri ennen synnärille lähtöä vasta sitten kertarysäyksellä.

No, kuopuksen kohdalla meni yhtäkkiä lapsivedet, jouduin siltä seisomalta suoraan makuuasennossa ambulanssilla sairaalaan ja leikkauspöydälle. Tokihan siinä oli muutakin ajateltavaa, mutta kyllä siinä maatessa ja parina seuraavana päivänä sektiosta toipuessani osastolla häpesin kuollakseni sänkisiä gorilla-jalkojani ja alapääni reisille asti ulottuvaa karvaviidakkoa. Ja normaalisti olen ihan neuroottisen tarkka sheivailuistani.

