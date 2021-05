Sesilialla, 22, on 13 sisarusta – tätä häneltä kysytään kerta toisensa jälkeen

Kun lapsia on 14, kaikki lapset eivät syö samaan aikaan ja äidille riittää imuroitavaa kaksi kertaa päivässä. Tämän tietää suurperheessä elänyt Sesilia.

”Muistatko kaikkien sisarustesi nimiä?”

Helsingissä asuva Sesilia, 22, on kuullut kyllästymiseen asti saman kysymyksen.

Kun hän kertoo joillekin, että heidän lapsuudenperheessään on yhteensä 14 lasta, hämmästys on usein valtava. Ja niin on kysymystulvakin.

– Monesti osittain järkytytäänkin ja kysellään, että minkälaista se on. Tavallisimpia kysymyksiä ovat, onko meillä kaikilla samat vanhemmat ja olemmeko lestadiolaisia.

Vastaus kumpaankin oli vielä jokin aika sitten kyllä. Sittemmin perhe on eronnut lestadiolaisuudesta, mutta uskonnollisuus vaikutti alun perin perheen tavallista suurempaan lapsimäärään.

Sesilia on sisarusparven keskimmäisiä. Perheen vanhimmat lapset ovat kolmekymppisiä, nuorin vasta 9-vuotias. Keskimmäisenä Sesilia on oppinut ainakin tavallista paremmin yhden taidon: jakaminen on juurtunut selkärankaan.

– Iso perhe on ilo. On tosi kivaa, ettei ole koskaan yksin. Siskoni ovat myös parhaita kavereitani, Sesilia kertoo.

Isossa perheessä kasvanut Sesilia, 22, pitää siskojaan parhaimpina ystävinään.­

Sesilialle iso lapsuudenperhe on niin tavallinen juttu, ettei sitä osaa enää ajatella erikoisuutena. Ulkopuoliset kuitenkin ihmettelevät, miten arki perheessä sujui.

– Minulta on kysytty, miten olemme kaikki mahtuneet samaan kotiin. Ihmiset eivät aina muista, että me kaikki 14 lasta emme aina asuneet samaan aikaan kotona. Huoneet on myös jaettu. Viikonloppuisin kylläkin kotona vierailee muitakin sisaruksia. Silloin tupa on täysi.

Arkena iso lapsimäärä kyllä näkyi.

Siisteydestä pitävä äiti oli esimerkiksi tottunut imuroimaan kaksi kertaa päivässä. Lisäksi kaupassa piti käydä yhtenään. Pelkkää maitoa kului perheessä monta litraa joka päivä.

– Äidillä oli kyllä kauppareissuilla aina auton takakontti täynnä pusseja. Kauppajonoissa kukaan ei sanonut koskaan suoraan mitään, mutta katseista huomasi, että kylläpä kärryyn on kertynyt tavaraa.

Isossa perheessä tärkeää oli sekin, että tehtävät oli jaettu. Äiti otti suuren vastuun kodinhoidosta, sillä perheen isä teki pitkää päivää elättääkseen jälkikasvunsa. Lapset auttoivat joissakin kotitöissä.

– Meillä kotityöt menivät vähän tyhmästikin perinteisten sukupuoliroolien mukaan niin, että tytöt siivosivat ja pojat tekivät enemmän ulkotöitä. Kerran viikossa kaikki myös kuurasivat huoneensa lattiasta kattoon.

”Muutama lapsi riittää”

Vaikka isosta perheestä on ollut Sesilialle iloa, omaa suurperhettä hän ei halua. Lapsuudenperheestä vasta yhdellä sisaruksella on lapsia, eikä Sesiliallakaan ole kiire äidiksi.

– Suurperheen äitinä on antoisaa, mutta rankkaa. Kun on paljon lapsia, elämäsi pyörii käytännössä pelkästään lasten ympärillä. Minulle on tullut tunne, että haluan keskittyä enemmän itseeni. Muutama lapsi tulevaisuudessa siis riittää.

Suurperheessä elänyt Sesilia ei haaveile omasta suurperheestä. ”Muutama lapsi riittää”.­

Tällä hetkellä Sesilia opiskelee pääsykokeisiin ja odottaa kesätöiden alkua asiakaspalvelualalla.

Hän asuu yksin, mikä on aikamoinen muutos entiseen suurperhe-elämään.

– Isossa perheessä kasvaneena olen tottunut siihen, että ihmisiä on paljon ympärillä. Siksi yksin olemisessa on ollut aikuisena paljon opettelemista. Se on ollut jopa ahdistavaa. Vuosien jälkeen yksin olemiseen on vihdoin ja viimein tottunut.

Isossa perheessä eläminen aiheuttaa Sesiliassa paljon kiitollisuuden tunteita. On vaikea kuvitella, että ulkopuolisista edes löytyisi yhtä läheisiä ihmisiä kuin omista siskoista, joista on tullut vuosien varrella Sesilialle tärkeitä tukijoita.

Kiintymyksellä on kuitenkin toinenkin puoli.

Lapsuudenperheessä sai olla kuuntelevana korvana jatkuvasti.

– Aina jollakulla sattui olemaan joku ongelma tai riita. En myöskään ikävöi kotoa lähtemisiä. Se kesti aina todella kauan, kun joku ei totellut vanhempia tai tavara oli hukassa. Omista menoista saattoi jopa myöhästyä muiden sisarusten myöhästymisten takia.

Myös näitä kysymyksiä suurperheessä kasvaneelta Sesilialta kysytään usein:

1. Muistatko kaikkien sisarustesi nimet?

”Totta kai, olenhan elänyt heidän kanssaan koko elämäni.”

2. ”Miten mahdutte syömään saman pöydän ääreen?”

”Meillä ei kaikki syö ihan samaan aikaan, vaan osa odottaa, että toiset ovat saaneet syötyä.”

3. Riittikö teille kaikille lapsille jouluna lahjoja?

”Kyllä riitti. Kaikki ovat saaneet aina jouluisin paljon lahjoja, ja monta säkillistä.”

4. Onko teillä samat vanhemmat?

”Kyllä on. On ymmärrettävää, että tätä kysytään, mutta mietin, että miksei voisi olla? Miksi iso lapsimäärä yhdistetään aina tähän?”

5. Ovatko jotkut teistä kaksosia?

”Ei ole.”

