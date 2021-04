Rosa Rebecca, 25, tuli äidiksi 18-vuotiaana: Neuvolantäti esitti kysymyksen, joka harmittaa vieläkin

”Meillä on aika vakiintuneet mallit elämästä. Koetaan, että ura täytyy tehdä ennen lapsia”, kertoo 18-vuotiaana esikoistaan odottanut Rosa Rebecca.

– Aloimme seurustella aviomieheni kanssa, kun olin 14-vuotias ja hän 15 vuotta. Tiesimme aina, että haluamme saada lapsen nuorena.

Meni kuitenkin vielä muutama vuosi ennen haaveen toteutumista. Espoolainen Rosa Rebecca, 25, alkoi odottaa ensimmäistä lastaan 18-vuotiaana.

Vaikka lapsi oli unelma, ensireaktio oli hämmennys: nytkö se jo tapahtui?

Kun hämmennyksestä syntynyt jännitys oli lauennut, tulevaa alettiin odottaa innokkaasti. Myös lähipiiri, esimerkiksi Rosa Rebeccan äiti ja sisko, tukivat nuorta perhettä päätöksessä.

– Meillä oli alusta lähtien hyvät tukiverkostot. Koko perhe oli innoissaan ja tukena. Siitä oli paljon apua niinä hetkinä, kun en ollut itse vahva.

Elämä oli lasta varten mallillaan. Rosa Rebeccan puoliso Niko kävi töissä, ja Rosa Rebecca valmistui lähihoitajaksi ennen lapsen tuloa. Siksi ulkopuolisten kommentit ihmetyttivät.

– Moni kysyi, että aikooko Niko todella jäädä rinnalleni. Saimme myös kuulla kommentteja siitä, että nyt se nuoruus sitten loppuu.

Neuvolassa kysyttiin samaa kysymystä

Ennakkoluulot nuorta äitiä kohtaan näkyivät myös julkisilla paikoilla, kuten kauppakeskuksissa.

Erityisesti vanhemmat ihmiset tuijottivat nuoren näköistä odottajaa.

– Selän takana saatettiin supista ja naureskella. Vanhemmat ihmiset saattoivat tuijottaa ihan suoraan. Suoruus yllätti, en ollut odottanut, että ennakkoluulot voisivat olla niin näkyviä.

Nykyään Rosa Rebeccalla ja Nikolla on kaksi lasta.­

Tuntemattomien heitot oli helppo ohittaa, mutta Rosa Rebeccasta tuntui pahalta, että hän kohtasi asenteellisuutta myös neuvolassa.

– Oletus oli, etten pärjää. Minulta kysyttiin varmaan 8–12 kertaa sama kysymys: käytänkö alkoholia tai tupakkaa? Sitä ei tunnuttu uskovan, että kumpikaan ei kuulu elämänarvoihini.

Nuori äiti koki, että hänen kykyihinsä lapsen äitinä ei uskottu. Jotkut tuntuivat olettavan, että kyseessä oli vahinkolapsi.

– Tuntui, ettei minua uskottu ja kuunneltu ikäni takia. Jopa synnytyksessä tuli kätilön kanssa kiistaa, kun hän ei luottanut omaan arviooni synnytyksen etenemisestä.

Synnytyksen jälkeen Rosa Rebecca piti jonkin aikaa vertaisryhmää muille nuorille äideille.

– Tosi moni tuli sanomaan, että on nuorena äitinä kokenut samaa. Paineet ovat kovia.

Rosa Rebecca uskoo, että nuorta äitiä ei aina arvosteta, koska niin moni synnyttää esikoisensa vasta myöhemmällä iällä. Toisen elämänvalinnat voivat tuntua vierailta, jos on itse tehnyt eri tavalla.

– Meillä on aika vakiintuneet mallit elämästä. Koetaan, että ura täytyy tehdä ennen lapsia ja huolehditaan, tuleeko nuorelle biletysvaihe. Meillä se ei ole kuitenkaan koskaan kuulunutkaan elämään, nautimme toisenlaisista asioista.

”Lasten saaminen nuorena oli oikea ratkaisu”

Nykyään Rosa Rebecca on kahden pienen lapsen äiti. Nuorempi on 4-vuotias, vanhempi täyttää tänä vuonna seitsemän.

Vanhemmat ovat naimisissa ja elämä on mallillaan.

– Olin kuusi vuotta kotona lasten kanssa, mutta olen aloittamassa uraa yrittäjänä. Tuen muita naisia toteuttamaan unelmiaan. Sytyn, kun saan olla rohkaisemassa muita ihmisiä.

Lasten hankkiminen nuorella iällä on toki rankkaa, mutta Rosa Rebeccan mukaan paras päätös. Nuorena jaksaa univajetta, keho toipuu synnytyksestä nopeasti ja on energiaa leikkiä lasten kanssa. Sitä paitsi, kun lapset ovat kasvaneet, on yhä nuori ja vapaa toteuttamaan entistä vapaammin omia unelmiaan.

– Meille lasten saaminen nuorena oli oikea ratkaisu. He ovat tuoneet niin paljon iloa elämään. Heidän avullaan olen päässyt myös minä minä -ajattelusta eroon. Lapset ovat mieletön rikkaus.

”Meille lasten saaminen nuorena oli oikea ratkaisu. He ovat tuoneet niin paljon iloa elämään.”­

Myös Niko oli valmis isäksi nuorena. Se ihmetytti ulkopuolisia.­

Muita nuoria äitejä Rosa Rebecca kannustaa luottamaan itseensä ja jättämään turhan itsekriittisyyden. Nainen toivoo, että äideiltä löytyisi myös enemmän kykyä tukea toisiaan.

Nuoria odottajia kohtaavia ulkopuolisia, etenkin ammattilaisia, Rosa Rebecca kannustaa kehittämään kuuntelun taitoa.

– Tukea tulisi saada, oli nuori äiti minkälaisessa elämäntilanteessa tahansa. Kaikkien pitäisi saada kokea, että on arvokas. Olisi hyvä, että kaikkien meidän sisällämme oleva potentiaali tunnistettaisiin.