Pelastetaan Lapset ry:n teettämän selvityksen mukaan 62 prosenttia lapsista kertoi, että heihin on ollut netin välityksellä yhteydessä henkilö, jonka lapsi tiesi olevan tai epäili olevan aikuinen tai lasta vähintään viisi vuotta vanhempi.­

Pelastakaa lapset ry on tehnyt selvityksen lasten ja nuorten kokemasta groomingista netissä. Kyse on moniulotteisesta ilmiöstä, jossa aikuinen pyrkii houkuttelemaan lapsen näennäiseen vapaaehtoiseen kanssakäymiseen. Päämääränä on lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta netissä tai fyysisessä kontaktissa.

Grooming lasten silmin -selvitykseen vastasi tämän vuoden (2021) helmi-maaliskuussa yhteensä 1 762 Suomessa asuvaa 11−17-vuotiasta lasta.

Tilastollisesti eniten yhteydenottoja saivat tytöt ja lapset, jotka eivät halunneet määritellä sukupuoltaan.

Viestejä 17 prosentille viikoittain

Tulosten mukaan 17 prosenttia lapsista sai aikuisilta seksuaalissävytteisiä viestejä viikoittain. Vastanneista 29 prosenttia sai seksuaalissävytteisiä viestejä vähintään kerran kuukaudessa.

Valtaosa lapsista, 73 prosenttia, koki tunnistavansa tekijän, joka pyrkii houkuttelemaan lasta seksuaalisiin tarkoituksiin netissä.

Lapset kertoivat tunnistavansa grooming-tilanteen erityisesti silloin, kun siihen liittyi seksuaalissävytteisiä elementtejä, kuten kuvien pyytämistä tai seksuaalissävytteisiä viestejä. Yhtä selvästi lapset eivät tunnistaneet vahingolliseksi teoksi kehumista, yhteystietojen pyytämistä tai tekijän pyrkimystä ystävyyssuhteeseen lapsen kanssa.

Valtaosa kertonut ystävälle tapahtuneesta

Selvityksessä tarkasteltiin groomingin vaikutuksia lapsiin. Lapsista 72 prosenttia koki, ettei kontakteista seurannut mitään erityistä.

Osalle lapsista kokemus oli aiheuttanut ahdistuneisuutta, alakuloisuutta ja masennusta. Pieni osa lapsista koki, että heitä oli syytetty tapahtuneesta.

– On tärkeää pohtia, tunnistavatko lapset aina netin tilanteet itselleen haitallisiksi tai ymmärtävätkö he, mikä voi olla haitallista, Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnon erityisasiantuntija Tanja Simola sanoo tiedotteessa.

– Lasta ei tule koskaan syyllistää aikuisen häneen kohdistamasta seksuaalisesta teosta tai yhteydenotosta. Vaikka lapsi olisi ollut aloitteellinen tai aktiivinen viestittelyssä aikuisen kanssa, vastuu on aina aikuisella, ei koskaan lapsella.

Selvityksen mukaan kolmasosa lapsista ei ollut kertonut asiasta kenellekään. Vain 12 prosenttia lapsista kertoi asiasta viranomaiselle. Valtaosa, 93 prosenttia lapsista, oli kertonut kokemuksistaan jollekin ystävälle.

– Kun lapsi kertoo tapahtuneesta luottamalleen aikuiselle, aikuisen empaattinen suhtautuminen ja lapsen ymmärtävä kuuleminen voi jo sellaisenaan poistaa lapsen kokemaa syyllisyyttä ja häpeää, mitä lapsi voi jo valmiiksi kokea. Tätä lapsen taakkaa aikuisen ei tule omalla toiminnallaan lisätä, kertoo Simola.

Kyselyssä selvitettiin lisäksi, miksi lapset eivät kerro kokemuksistaan kenellekään: lapsista 75 prosenttia vastasi, että heidän mielestään asia ei ollut niin vakava, että siitä olisi tarvinnut kertoa. Lähes 50 prosenttia lapsista ei uskonut, että kertominen auttaisi.

Selvityksen mukaan osassa tapauksia lapset olivat kertoneet kokemuksistaan aikuiselle vasta silloin, kun joku aikuinen oli asiasta kysynyt.

– Nämä luvut ovat huolestuttavia. Meidän aikuisten on välitettävä lapsille tietoa ja ymmärrystä siitä, että kun lasta huolestuttaa ja epäilyttää jokin, tulee siitä aina kertoa luotettavalle aikuiselle. On aikuisen vastuulla niin kotona kuin ammatillisessa ympäristössä kysyä lapselta, mitä lapsi tekee netissä ja millaisia nettikokemuksia hänellä on, kertoo Simola.

Seksuaalirikoksiin liittyvän materiaalin latausmäärät lisääntyneet

Selvitys toteutettiin koronapandemian aikana. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi on arvioitu, että lapset viettävät entistä enemmän aikaa netissä. Tämä tulee ilmi selvityksen tuloksissa.

Poikkeustilasta johtuen myös lapsista seksuaalisesti kiinnostuneilla henkilöillä on enemmän aikaa ja mahdollisuuksia toimia netissä. Muun muassa Europol (2020) on todennut, että lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin liittyvän materiaalin latausmäärissä ja aiheeseen liittyvissä nettikeskusteluissa on havaittu kasvua koronapandemian aikana.

Kyselyyn vastasi tämän vuoden (2021) helmi-maaliskuussa yhteensä 1762 Suomessa asuvaa 11−17-vuotiasta lasta. Kyselyyn vastanneet lapset tavoitettiin koulun ja sosiaalisen median eri kanavien kautta.