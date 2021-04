Vaimon sukunimen ottaminen nostaa lukijoiden tunteet pintaan: ”Tosimies ei ota koskaan”

Vaimon sukunimen ottamista pidetään modernina, omien sukunimien pitämistä taas käytännöllisenä.

”Tosimies ei ota koskaan vaimon sukunimeä!”

Muun muassa näin kommentoitiin artikkelia, jossa kerroimme neljästä vaimonsa sukunimen ottaneesta suomalaismiehestä.

Artikkelissa Risto Uusitalo, Jari Sandvik, Jukka Lempa sekä Lapissa asuva Mika kertoivat, millaisiin ennakkoluuloihin olivat törmänneet luopuessaan omasta poikanimestään.

– Kaveriporukassa ihmeteltiin. Kommentit olivat sellaisia, että ”mitä sä menit vaihtamaan nimesi?”. Tosi monella tuntui olevan oletuksena, että miehen sukunimi otetaan automaattisesti, Jari Sandvik kertoi.

Kertaheitolla suomenruotsalaiseksi

Artikkelin kommenttikentässä lukijat kertovat omat mielipiteensä puolison sukunimen ottamisesta. Moni kertoo huomanneensa, että naisen sukunimi valitaan siinä tapauksessa, että nimi on harvinaisempi tai muulla tavalla erityisempi.

”Omassa kaveripiirissäni oli aikanaan tapaus, jossa eräs kovaa bisnesuraa tavoitteleva hemmo otti uuden vaimonsa sukunimen ihan vain sen takia, koska se sattui olemaan ruotsinkielinen. Kertoi itse, että se on kuulemma parempi nimi liikemaailmassa ja muutti samalla myös etunimensä ruotsalaistyyliseksi. Hänestä tuli kertalaakista hieno ’suomenruotsalainen’, vaikka ei kielitaito edes siihen riittänyt.”

”Enpä oikein tiennyt, mitä sanoa, kun poikani otti morsiamen suvusta parin sukupolven takaisen, tanskalaiselta kuulostavan nimen, jota edes morsian ei ollut koskaan käyttänyt. Kaksi vuotta olivat naimisissa ennen eroa, lapsillekin ehdittiin sinä aikana antaa kyseinen, omalle suvullemme uppo-outo nimi.”

”Kaverini otti vaimonsa sukunimen, koska se oli ’hienompi’ kuin omansa.”

”Jo työpaikalla aikanaan eräs mies vaihtoi itselleen emännän sukunimen, jotta yli 300 vuotinen sukuhaara ei kuivuisi, ja tekivät perijänkin.”

”Jos miehen nimi on vaikkapa Matti Möttönen ja vaimon sukunimi von Hertzen, on ymmärrettävää, että mies ottaa mielellään vaimon sukunimen.”

”Jos olisin ollut joku Nieminen tai Virtanen, olisin vaihtanut.”

Käytännöllisyys kriteerinä

Moni kommentoija kertoo käytännöllisyyden olleen kriteerinä yhteistä sukunimeä valitessa.

”Oli pakko ottaa vaimon suomalainen sukunimi, koska aina sai tavata joka luukulla ruotsalaista sukunimeä.”

”Vaihdoin sukunimeni helpommaksi, jotta lasten ei tarvitsisi sönköttää ja tavata joka tilanteessa, miten se sukunimi kirjoitetaan.”

Iso osa kommentoijista on kuitenkin sitä mieltä, että kaikista käytännöllisintä on, kun molemmat pitävät oman sukunimensä.

”Itse en käytännöllisyyden vuoksi ottaisi miehen sukunimeä, paitsi ehkä jos olisi yhteisiä lapsia. Sitten varmaankin valittaisiin sukunimi sen mukaan, kummalla on sukunimi, joka koettaisiin tärkeämmäksi säilyttää.”

”Nykyisin, kun melkein kaikki kuitenkin eroavat, on parempi pitää se oma nimi, tai ottaa sellainen, minkä haluaa lopun ikänsä pitää. Säästyy monelta vaivalta.”

” Kun melkein kaikki kuitenkin eroavat, on parempi pitää oma nimi.

”Pidän käytännöllisimpänä ratkaisuna sitä, että molemmat pitävät oman nimensä. Nimen vaihtamisesta on vain riesaa.”

”Oma kantani on, että koska nykyajan tietoyhteiskunnassa sukunimi on enemmän yksilön tunniste ja brändi, selkeämpää olisi, että ihmiset sukupuoleen katsomatta pääsääntöisesti käyttäisivät itsestään yhtä samaa nimeä syntymästä kuolemaan.”

”Minkä takia pitää olla sama sukunimi? Kyllä kumpikin on vain ja ainoastaan oman sukunsa jatkumo ja sille kuuluva. Sain kyllä katkerasti sen kokea, kun 15-vuotinen avioliitto päättyi. Harmitti, kun olin milloinkaan luullutkaan, että kuuluisin muualle kuin omaan sukuuni. Kyllä on veri vettä sakeampaa. Pää pystyssä olkaamme oman sukumme edustajia. Ja pitäkäämme kukin oma nimemme!”

Monen mielestä on käytännöllisempää, kun molemmat pitävät oman sukunimensä.­

Moni mies olisi valmis ottamaan vaimon nimen

Mielipide, jonka mukaan tosimies ei naisen sukunimeä ota, saa kommenttiketjussa osakseen lähinnä kritiikkiä.

”Minunpa tosimieheni otti minun nimeni. Ilmoitti itse haluavansa ottaa sukunimeni. Tosimiehelläni on nyt ammattiaan kuvaava sukunimi.”

”Aikoinaan, kun vanhempani menivät avioon, isäni olisi tahtonut äitini sukunimen, mutta sehän olisi ollut aivan järkkyä 1947. Täytyy sanoa, että isäni oli moderni mies.”

” Isäni oli moderni mies.

Vanha sanalasku ’Ei nimi miestä pahenna, ellei mies nimeä’ löytää myös tiensä kommentteihin. Moni on asiasta kuitenkin eri mieltä ja muistuttaa nimen altistavan esimerkiksi koulukiusaamiselle.

”Kyllä pahensi ollessani peruskoulussa. Kiusaaminen oli vuosia jatkuvaa niin, että olin jo suunnitellut itselleni lopullista ratkaisua. Sukunimeni vuoksi olin kiusattu.”

”Lasten koulukiusaaminen on vähäisempää, kun koko perheellä on sama sukunimi. On nimi sitten äidin tai isän puolelta tullut tai peräti otettu kokonaan uusi yhteinen sukunimi.”

Osa kertookin arvostavansa yhteistä sukunimeä.

”Vanhan mielestä avioparilla pitää olla sama sukunimi. Kun voi valita, niin tietenkin ottavat sen, mikä miellyttää enemmän.”