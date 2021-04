Viola, 25, on kahdeksan orpolapsen äiti: ”Aluksi oli kuherruskuukausi, jolloin kaikki oli ylitäydellistä”

Kun Viola Wallenius ja hänen puolisonsa Salim saivat sijaislapsia, alku oli liiankin hyvää ollakseen totta. Sitten lapset alkoivat riidellä – onneksi.

Monelle Jämsästä kotoisin olevan Viola Walleniuksen, 25, tarina on jo tuttu.

Kun 18-vuotias nuori nainen lähti vapaaehtoistyöhön Keniaan, hän palasi Suomeen vain opiskellakseen sairaanhoitajaksi ja lähteäkseen takaisin maailmalle.

Nykyään Walleniuksen koti on Keniassa Makongenin kylässä.

Sinne hän on perustanut paikallisten toimijoiden kanssa lasten hyvinvointiin, koulutukseen ja tyttöjen oikeuksiin keskittyvän Home Street Home -yhdistyksen.

Useat tietävät Walleniuksesta myös tämän: naisesta tuli kertaheitolla orpolapsien sijaisvanhempi yhdessä kumppaninsa Salimin kanssa muutama vuosi sitten. Lapsia on nykyään kahdeksan: nuorin tuli perheeseen 3-vuotiaana ja vanhin on täysikäinen.

Walleniuksen puolison Salimin kasvattitytär oli mukana alusta alkaen. Sittemmin joukkoon liittyi seitsemän paperitonta lasta, jotka ovat keskenään sisaruksia ja asuivat ennen keskenään.

– Äitiys tuli elämääni kertarysäyksellä. Minulla ei ollut odotusaikaa, enkä ollut valmistautunut siihen, Wallenius kertoo Ilta-Sanomille.

Aluksi lapset olivat ylitäydellisiä

Äitiys tuli Walleniuksen elämään epätavallista tietä, ja tilanne säikäytti, pelottikin.

Kun lapset kysyivät, saavatko he kutsua Walleniusta äidiksi, hän ei kuitenkaan halunnut sanoa ei. Äitiys oli valtava kunnia.

Perhe muodostui yksiköksi pikkuhiljaa.

– Aluksi oli kuherruskuukausi, jolloin kaikki oli ylitäydellistä. Tätä kesti noin puoli vuotta. Sitten lapsille tuli riita, jonka seurauksena koko koti oli sotkettu. Lapset tajusivat, että nyt he ovat mokannet ja pelkäsivät, että viemme heidät pois. Jouduimme vakuuttelemaan, että emme tietenkään tee niin. Meillä ei ole kiellettyä tehdä virheitä.

Wallenius tietää, että ylikiltteys ja siitä pala palalta irrottautuminen on yleistä sijaisperheen lapsille. Kun lapset riitelevät, Wallenius yrittää muistuttaa itselleen, että kiltteyden kariseminen on osoitus luottamuksesta vanhempiin.

Päättäväisyyttä tarvitaan, sillä eri kulttuureista tulevien perheenjäsenten tapojen yhteensovittamisessa on ollut haasteensa.

Lasten ei ole aina helppoa ymmärtää, että rajat ovat rakkautta, ei toisinpäin.

Äitiys ei vaadi biologista sidettä

Wallenius kokee, että Keniassa elämisen myötä hänen omat ajatuksensa äitiydestä ovat muuttuneet valtavasti.

Ennen sijais- tai adoptioäitiys tuntui kaukaiselta. Nykyään hän on sitä mieltä, että äitiys nähdään monin paikoin liian kapeasti.

Siinä missä biologisella äitiydellä on lähes myyttinen asema, muunlainen äitiys jää paitsioon.

– Haluaisin, että yleisiä käsityksiä äitiydestä rikottaisiin. Äitiys ei rajoitu pelkästään biologiaan. Koen äitiyden niin, että se on rakkautta lasta kohtaan.

Walleniuksen mukaan yhteisön olisi hyvä tukea kaikenlaisia äitirooleja, sillä mahdollisimman monta rakastavaa aikuista on lapselle hyväksi.

Yhteisöllisyys ylipäätään lisää hyvinvointia, Wallenius uskoo.

– Keniassa on käsite ubuntu, jolla tarkoitetaan ajatusta siitä, että ei ole vain minä, vaan on me. Jos minä heikkenen, me heikkenemme. Ja jos joku vahvistuu, minäkin vahvistun.

Keniassa yhteisöllisyys on tärkeä osa arkea. Erityisen voimakkaasti se näkyy hädän hetkellä.

– Jos sairastun, ei mene kuin hetki, ja siinä on naapurin mammat auttamassa tiskien kanssa. Sairaalaan jouduttuani puoli kylää on tullut tervehtimään.

Keniasta on tullut koti

Työnsä ja perheensä kautta Walleniuksesta on tullut osa Kenian Makongenin kyläyhteisöä. Paikalliset kutsuvat naista shikamoo-tervehdyksellä, joka tarkoittaa swahiliksi ”koskettaa toisen jalkoja”.

Kyseessä on suuri kunnianosoitus, jolla myös lapset vanhempiaan tervehtivät.

Vaikka arki Makongenissa sujuu, kritiikkikään ei ole Walleniukselle vierasta. Kylän ulkopuolella valkoihoinen länsimaalainen voi kohdata ennakkoluuloja. Kritiikkiä valkoisen pelastajan syndroomasta tulee myös suomalaisilta.

Wallenius kokee, että hyväntekeväisyysjärjestö on hänen tapansa auttaa. Vuosien varrella ajatus auttamisesta on kuitenkin vaihtunut ajatukseen lasten perusoikeuksista. Niihin jokaisella lapsella on oikeus, riippumatta siitä, mihin hän syntyy.

Henkilökohtaisessa elämässään Wallenius saa voimaa seuratessaan, kuinka lapset etenevät haaveitaan kohti: yksi haaveilee sairaanhoitajan opinnoista, toinen journalistin.

Lasten koti on Walleniuksen koti. Suomeen hän ei usko palaavansa.

Aika näyttää, minne Walleniuksen tie vie, mutta mielessä elää vielä yksi uusi perheunelma.

– Haluaisin kokea myös biologisen raskauden ja äitiyden.

Wallenius kertoo elämästään myös vastajulkaistussa Koti Keniassa -kirjassa (Otava, 2021). Kirja on täynnä tarinoita ja kohtaamisia elämästä Makongenin kylässä. Jokainen kohtaaminen on muovannut suomalaisnaista ymmärtämään maailmaa ja ihmisyyttä uudella tavalla.