Miten ottaa perintö puheeksi? Perhejuristi vinkkaa myös, miten mökki ehkä kannattaa testamentata – saattaa tuoda verohyötyjä

Perintöasioiden puheeksiottaminen omien vanhempien kanssa tuntuu monen mielestä kiusalliselta. Perhejuristi tunnistaa ongelman ja neuvoo, kuinka asioista kannattaa keskustella.

Järkevästi ja lainmukaisesti laaditun testamentin avulla toteutuu poisnukkuvan toive omaisuuden siirtymisestä. Samalla se on myös oiva työkalu varallisuudenhoitoon verotuksen näkökulmasta.

Lexly Oy:n perhejuristi ja perustajaosakas Katariina Kuusiluoma kertoi Ilta-Sanomille aiemmin, että testamentin tekemistä ei kannata jättää vanhuuden päiville. Testamentin sisältöä kannattaa myös päivittää eletyn elämän mukaan vuosien saatossa.

– Valitettavasti suomalaiset heräävät asiaan usein vasta siinä vaiheessa, kun toinen jalka on jo haudassa, hän sanoi.

Hän vinkkasi myös, että ajoissa aloitettu perintösuunnittelu auttaa säästämään mittavia summia verotuksessa.

Mieleen hiipii kysymys, kuinka omat vanhemmat ovat mahtaneet suunnitella perintöasiat tulevaisuuden varalle. Ovatko he tulleet ajatelleeksi perintöön liittyviä veroasioita ja voisimmeko aloittaa tulevaisuuteen varautumisen jo hyvissä ajoin yhdessä?

Mutta kuinka ottaa testamentti puheeksi omien vanhempien kanssa ilman että vanhemmille tulee tunne, että tässä ollaan jo kärkkymässä perintöä?

Katariina Kuusiluoma tunnistaa ongelman.

Lexly Oy:n elokuussa 2020 teettämästä kuluttajatutkimuksesta selvisi, että jopa 41,2 prosenttia kyselyyn vastanneista piti perhelakiasioista keskustelemista vanhempiensa kanssa vaikeana.

– Näitä asioita on raskasta lähestyä, sillä eihän kukaan halua ajatella omaa tai omien vanhempien sairastumista tai kuolemaa. Testamentin tekeminen ja asioista ennakolta keskusteleminen tuo kuitenkin turvaa ja lisää luottamusta perheenjäsenten välillä.

Esitä huoli vanhempien pärjäämisestä

Yksi hyväksi havaittu keino ottaa asia puheeksi omien vanhempien kanssa on perhejuristin mukaan esittää huoli vanhempien taloudellisesta tulevaisuudesta ja pärjäämisestä, kun ikää tulee lisää ja viimeistään, kun toinen kuolee.

Omilta vanhemmilta voi tiedustella, kuinka leskeksi jäävän asiat on turvattu ja pystyykö kumpikaan heistä yksin huolehtimaan kaikesta omaisuudesta kuten kesämökin tai omakotitalon huoltamisesta.

Toinen keino on laatia oma testamentti ja käyttää itseään esimerkkinä.

– Omista valinnoista kertoessa voi ottaa esille kysymyksen, ovatko vanhemmat myös miettineet näitä asioita.

Testamentti selkeyttää perinnönjakoa

Samaisesta Lexlyn teettämästä tutkimuksesta kävi ilmi myös, että vain 12,1 prosenttia suomalaisista on tehnyt testamentin. Peräti 39,2 prosenttia on jättänyt testamentin tekemättä siitä syystä, että heillä on lapsia.

Suomalaiset siis luottavat lainmukaiseen perimisjärjestykseen, eikä monikaan katso tarpeelliseksi vaikuttaa omaisuuden jakoon testamentilla. Harva huomaa, että aviopuoliso ei peri puolisoltaan lain nojalla mitään, jos vainajalla on lapsia eli rintaperillisiä.

Kuusiluoma muistuttaa, että aviopuolison mahdollista avio-oikeutta ei tule sekoittaa perintöoikeuteen. Myös avoparien kohdalla tilanne voi olla mutkikas, sillä avopuoliso ei lain nojalla peri puolisoaan ikinä.

Myös äkkiseltään selvältä tuntuvat perinnönjaot voi ratkaista monella tapaa.­

Vaikka haluaisikin omaisuuden menevän vain lapsille, kannattaa testamentti tehdä, Kuusiluoma huomauttaa.

– Testamentti kannattaa laatia etenkin, jos lapset ovat alaikäisiä, sillä yksin lasten kanssa jäävä vanhempi voi joutua todellisiin vaikeuksiin puolison kuoleman yllättäessä.

” Lainsäädäntö ei ole pysynyt mukana perhemuotojen muuttumisen kanssa.

Myös selvältä tuntuvat perinnönjaot esimerkiksi yhden lapsen perheissä voi ratkaista monella tapaa sen mukaan, onko perinnön saaja naimisissa tai onko hänellä omia lapsia. Testamentti mahdollistaa lisää valinnanvaraa perheen taloudellisiin ratkaisuihin.

– Yksi vaihtoehto on esimerkiksi antaa kesämökin hallintaoikeus omalle lapselle, vaikka omistus menisikin jo lapsenlapselle. Tällaisilla ratkaisuilla voi olla verohyötyjä, kun perittävä kokonaispotti jakautuu useammalle ihmiselle ja verorasitus pienenee.

Perhejuristi muistuttaa, että perheet ovat nykyisin hyvin monenlaisia ja usein jopa kansainvälisiä. Vainajalla voi olla takana useampikin avioliitto ja lapsia monesta eri suhteesta. Myös parisuhteen muoto on yhä useammin avoliitto avioliiton sijaan.

– Perintökaari on vanha ja lähtee ydinperhemallista. Lainsäädäntö ei ole oikein pysynyt mukana perhemuotojen muuttumisen kanssa ja eletty elämä usein mutkistaa asioita. Testamentti selkeyttää omistussuhteet ja taloudelliset vastuut, joita omistamiseen liittyy, Kuusiluoma toteaa.

Tiesitkö tätä testamentista?