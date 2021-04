Johanna Kareen kuvasarja Erottamattomat sai kunniakirjan Suomen kameraseurojen ry:n vuosinäyttelyssä.

”Kutsutaan heitä tässä Mortiksi ja Vertiksi, niin he itse halusivat.

Itse kun heitä niin nimitin, se sai aina sillä hymyn aikaan. Pojilla on hyvä huumorintaju.

Tutustuin Pohjanmaalla näihin ihaniin kaksosmiehiin. He ovat kuin yhteen kasvaneet. Kaiken erilaisuutensa ohella he ovat erittäin rakastettavia, älykkäitä ja huumorintajuisia – kuulemma heillä on todettu Aspergerin oireyhtymä, mitä he eivät itse alleviivaa.

50-vuotiaat Mortti ja Vertti ovat Raumalta kotoisin ja lähteneet jo teini-iässä opiskelemaan puutarha-alaa Pohjanmaalle.

He asuvat kahdestaan mutta tarvitsevat ajoittain myös ystävien apua. He käyvät viikoittain kirkossa ja kirkon tilaisuuksissa sekä lukevat Raamattua usein. He tykkäävät kovasti käydä kahvittelemassa tilaisuuksissa.

Harrastuksena heillä on sähly, ja siinä he ovat erittäin taitavia. Kun kysyin, miltä tuntui olla minun mallinani valokuvissa ja kierrellä viikon verran fillarilla yhdessä, uida ja keskustella sekä syödä hyviä hampurilaisia, niin he sanoivat että oli hyvä ja uudenlainen kokemus. Tykkäsivät.

Kun kysyin, mitä hyvää heidän asuinpaikassaan Pohjanmaalla on, he kertoivat että he tykkäävät, kun ihmisiä on vähemmän ja kun on liikkumistilaa ja ihmiset ovat ystävällisiä.

Tulevaisuuden suunnitelmina on muuttaa Lounais-Suomeen päin ja ehkä jäädä asumaan vanhaan kotitaloon, joka on ollut tyhjillään jo muutaman vuoden.

Kylällä pojat tunnetaan erikoisina persoonina ja hyvinä tyyppeinä. Kaiken mihin he ryhtyvät, he tekevät kaksin ja huomioivat toisensa kysymällä ensin, mitä mieltä tämä on asiasta, ja vasta sitten vastaavat muille.

Tämä Erottamattomat-kuvasarja sai kunniakirjan Suomen kameraseurojen ry:n vuosinäyttelyssä ja voitin sillä Vuoden valokuvaaja -palkinnon. Pojat kertoivat, että heitä on Pohjanmaalla onniteltu ja he saivat palkinnoksi joltakulta hyvän pizzan.”

Lisätietoa johannakare.com. Erottamattomat-näyttely on määrä pitää kesäkuussa Alajärvellä Villa Väinölässä 7.–30.6. (Väinöläntie 4)