Kun nahkahousuihin pukeutuva Elina, 26, sai lapsen, muut äidit pyörittelivät silmiään – ”Ulkonäkö ei kerro mitään siitä, minkälainen äiti on”

Huoliteltu äiti voi kohdata silmien pyörittelyä ja ikäviä kommentteja. Nuoret äidit kertovat, minkälaisia ennakkoluuloja laittautumiseen liitetään.

Ihmisen sanotaan olevan laumaeläin.

Tämän ovat huomanneet nuoret äidit, jotka kertovat kohtaamistaan ennakkoluuloista Ilta-Sanomille.

Ajatukset siitä, miltä äidin tulisi näyttää, istuvat tiukassa.

Nuoret äidit kertovat, että äitejä syyllistetään laittautumisesta. Jotkut ajattelevat, että hyvä äiti on pikemminkin hillitty, sillä omaan ulkonäköön satsaaminen on pois lapseen laitetusta ajasta ja hänen hyvinvoinnistaan.

”Katseita tuli päästä varpaisiin”

Yksi ulkonäköpaineita kokeneista on Hollolassa asuva Elina Svanbäck, 26. Kun Svanbäck sai lapsen puolitoista vuotta sitten, nuori äiti halusi tehdä kaiken ”oikein”.

– Koin, etten voinut enää käyttää kaikkia vaatteita, joita omistin, joten myin ne. Naiselliset yläosat vaihtuivat väljempiin ja huomiota herättämättömämpiin vaatteisiin, Svanbäck kertoo.

”Naiselliset yläosat vaihtuivat väljempiin ja huomiota herättämättömämpiin vaatteisiin”, Svanbäck kertoo äitiyden alkutaipaleesta.­

Kuva: @elinasvanback

Pelko leimatuksi tulemisesta ei ollut vain omassa päässä. Kun Svanbäck alkoi myöhemmin pukeutua jälleen oman makunsa mukaisesti nahkahousuihin ja tiukempiin yläosiin, hän sai muilta äideiltä ja ohikulkijoilta osakseen pitkiä katseita ja silmien pyörittelyä.

– Muskarissa kerkesimme käydä kerran. Siellä katseita tuli päästä varpaisiin, joten jäin suosiolla hieman kauemmaksi muista äideistä. Koen, että näissä tilanteissa ei moikata uutta äitiä, vaan jätetään hieman ulkopuolelle.

Liian pirteän näköinen äidiksi?

Helsinkiläisen Yasmin Kallavan, 30, mielestä moni ajattelee, että äitiys merkitsee väistämättä pahaa univajetta ja jaksamisongelmia, mikä vaikuttaa ulkonäköön.

Kallavan perheessä pikkulapsiaika on mennyt hyvin.

Kun nainen sai lapsen vuosi sitten, hän hämmästyi, miten osa tutuista kommentoi hänen ulkonäköään.

– Sain kuulla, että näytän hyvältä, eikä uskoisi, että olen pienen lapsen äiti.

”Äitiys ei ole mikään ihmisryhmä, jonka pitää toimia tai näyttää samalta”, sanoo Yasmin Kallava.­

Kuva: @yasminmariasofia

Kallava toivoo monipuolisempaa puhetta pikkulapsiarjesta. Aika voi olla rankkaa, mutta se voi olla myös kaikkea muuta.

– Äitiys ei ole mikään ihmisryhmä, jonka pitää toimia tai näyttää samalta. Itse suhtaudun ulkonäköön ihan samalla tavalla kuin ennen äitiyttä: tykkään meikata tai olla meikkaamatta.

”Tunsin itseni ulkopuoliseksi huolitellussa lookissani”

Äidit, jotka säilyttävät tyylinsä, voivat pelätä muiden reaktioita.

Yksi heistä on Oulussa asuva Iina Kervinen, 29. Nykyään 5-vuotiaan lapsen äiti kertoo nauttineensa laittautumisesta aina. Kun lapsi syntyi, hän jatkoi meikkaamista omaksi ilokseen.

– Raskauskiloni tippuivat myös melko nopeasti. Pidin itsestäni huolta jo lapseni vauva-aikana.

Iina Kervinen on aina nauttinut laittautumisesta, myös lapsen tulon jälkeen.­

Kuva: @iinakervinen

Kun vauva syntyi ja oli aika mennä neuvolaan, muut äidit tuijottivat häntä ”pitkään ja ikävästi”.

– Tunsin oloni jotenkin todella ulkopuoliseksi huolitellussa ja urheilullisessa lookissani.

Kervinen kertoo olleensa nuorena äitinä hyvin epävarma siitä, minkälainen äidin tulisi olla. Epävarmuudestaan huolimatta hän on päättänyt pitää tyylinsä.

– Toki äitiyden ja aktiivisen elämäntyylin myötä tyylitajuni on muuttunut käytännöllisemmäksi. Ennen kuljin korkokengissä ja farkuissa, nykyään treenitrikoot ja tennarit ovat luottoasuni. Edelleen kuitenkin pidän itseni huolitellun näköisenä, koska olen ihan sama Iina kuin ennen äitiyttä.

”Ulkonäkö ei kerro, minkälainen äiti on”

Elina Svanbäck on sitä mieltä, että ”luonnonkaunis äiti” on hyväksytympi kuin äiti, joka on laittanut ripset ja kynnet. Hänen mielestään on erikoista, että laittautunutta äitiä ei nähdä touhumassa lapsen kanssa.

– Ulkonäkö ei kerro mitään siitä, minkälainen äiti on.

Nykyään Elina Svanbäck käyttää taas tiukkoja vaatteita. Kun hän tuli äidiksi, hän koki paineita pukeutua väljemmin.­

Äidit painottavat, että kaikilla on oikeus kulkea sen näköisenä kuin tuntuu itsestä hyvältä.

Jos voimat ovat vähissä, on täysin ymmärrettävää, että kaikkea ei jaksa tehdä. Toisaalta, jos meikkaaminen, treenaaminen ja vaatteet tuovat hyvää mieltä, niitäkin täytyy olla lupa harrastaa.

Yasmin Kallava kannustaa nuoria äitejä olemaan rohkeasti omanlaisiaan.

– Se, että saa lapsen, ei muuta sinua ihmisenä. Sinulla on tasan tarkkaan lupa huolehtia itsestäsi. Se ei ole lapselta pois.

Oletko sinä äiti, joka on kuullut kritiikkiä ulkonäöstään? Lähetä kuva ja tarina: maarit.rasi@is.fi.