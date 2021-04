Kun Tuuli-Elina, 36, erosi, lapset jäivät yhteiseen taloon ja vanhemmat muuttivat viikon välein: ”Voin suositella”

Ero voi merkitä myös onnellista uutta alkua, toteaa eronnut kahden lapsen äiti Tuuli-Elina Ruuskanen.

Tuuli-Elina Ruuskanen tietää, että ero voi sujua myös hyvin. Ruuskanen on kirjoittanut kirjan eroon liittyvistä moninaisista tunteista, myös niistä positiivisista.­

Syyllisyyttä, surua ja epämukavia ajatuksia.

Eroon liitetyt tunteet ovat yleensä negatiivisia, eikä muusta oikein sovi edes puhua.

Kun pirkanmaalainen kahden lapsen äiti Tuuli-Elina Ruuskanen, 36, erosi, huoli oli ennen kaikkea siitä, miten lapset selviävät. Lapset olivat eron aikaan 3- ja 5-vuotiaat.

Sen sijaan eron tuoma vapaus, uusien ihmisten tapaaminen ja oma aika tuntuivat suorastaan huumaavan ihanilta. Erotessaan Ruuskanen ymmärsi, että eroamisen tuomasta hyvästä olosta ei oikein uskalla puhua ääneen.

– Ihmiset pelkäävät, että joku tuomitsee. Sitä minäkin pelkäsin. Kun erosin, mietin sekä lähipiirin että tuntemattomien reaktioita.

Eroon liittyvistä moninaisista tunteista, myös niistä positiivisista, Ruuskanen kertoo uutuuskirjassaan Sanoinko sen ääneen?. Docendo julkaisi kirjan maaliskuun lopulla 2021.

Voiko lasten etäviikolla kertoa lähipiirille, että elämä yksin on mahtavaa? Tuuli-Elina Ruuskasen kirja käsittelee muun muassa sitä, saako eron jälkeen sanoa olevansa onnellinen.­

Vanhemmat muuttivat, lapset eivät

Ilta-Sanomille Ruuskanen kertoo, että taannoisessa erossa oli muutakin erityistä. Eronnut tuttava kertoi vuoroviikkosysteemistä, jossa muuttajina olivat lasten sijaan vanhemmat. Ruuskanen päätti tehdä samoin.

Ensimmäiset puoli vuotta ex-pari asui saman katon alla sulassa sovussa. Iso omakotitalo oli aikoinaan ollut yhteinen unelma, ja ex-pariskunta halusi riittävästi aikaa sen myymiseen.

Puolen vuoden yhteisasumisen jälkeen alkoi vuoroviikkosysteemi, jossa vanhemmat muuttivat. Lasten ei tarvinnut vaihtaa asuinpaikkaa, vaan he saivat jäädä tuttuun kotiin ja sopeutua uuteen elämäntilanteeseen rauhassa. Vanhemmat kävivät nukkumassa vuokrayksiössä, jossa hekin saivat sopeutua sinkkuelämään.

– Käytännössä muutimme alussa kolmen yön välein. Näin lapsilla oli enemmän aikaa sopeutua eroon, Ruuskanen sanoo.

Vaikka jatkuva pakkaaminen oli pieni vaiva, oli käytäntö sujuva.

– Vuokrayksiö ja oma koti eivät tuntuneet eron jälkeen kodeilta. Mutta voin ehdottomasti suositella tätä.

Vuoroviikkoasumisen vahvuuksina Ruuskanen pitää muun muassa omaa aikaa ja rauhaa, mahdollisuutta nukkua pitkään, nähdä ystäviä ja harrastaa ihan mitä huvittaa.

Lapset puolestaan olivat tyytyväisiä, kun saivat jäädä lapsuudenkotiinsa, eivätkä kaverit tai tutut kulmat vaihtuneet.

”Uusperhe voi olla onnellisempi kuin ydinperhe”

Vuoroviikkoasuminen yleistyy Suomessa.

Vuoden alussa julkaistun Kaksi kotia – Selviytymisopas vuoroasumiseen -kirjan mukaan 30 prosenttia eronneista perheistä päätyy vuoroasumisen.

Silti ydinperheideaali elää vahvana, Ruuskanen huomauttaa.

– Ihan selvästi ajatellaan yhä, että ydinperhe on se täydellisen onnen tekijä, eikä perhe voi olla onnellinen ilman ydinperhettä. En tiedä, miksi elämme tällaisessa ajatusmaailmassa. Uusperhe voi olla tuhat kertaa onnellisempi kuin ydinperhe.

Tuuli-Elina Ruuskanen asui eron jälkeen puoli vuotta yhdessä ex-puolisonsa kanssa. Sen jälkeen vanhemmat muuttivat vuorotellen yksiöön. Lapset saivat pysyä lapsuudenkodissa.­

Eron myötä Ruuskanen on alkanut ajatella rennommin paitsi perheestä myös siitä, minkälainen on hyvä parisuhde.

Ruuskanen on tavannut uuden kumppanin, jonka kanssa on kihloissa. Naimisiin aikova pari asuu eri kaupungeissa. Kummallakin on jälkikasvua.

– En olisi ikinä uskonut, että etäsuhde voi olla näin toimiva. Etäisyys tekee hyvää. Kun näemme, meillä on mahtavaa yhdessä.

”Hidas eroprosessi oli hyväksi”

Ruuskasen erosta on nyt puolitoista vuotta, ja uusi arki sujuu hyvin.

Eronnut pariskunta on siirtynyt vuoroviikkoasumisessa perinteisempään malliin. Tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmilla on nyt omat kodit, joissa kummassakin lapset asuvat vuorotellen.

Nykyään Tuuli-Elina Ruuskanen on etäsuhteessa. ”En olisi ikinä uskonut, että etäsuhde voi olla näin toimiva.”­

Ruuskanen kokee, että ero oli paikoin raskas, mutta ainoa mahdollinen. Lopulta hän ja ex-kumppani olivat vain liian erilaisia.

– Ero ei koskaan ole toivottu, mutta sen ei pitäisi olla häpeä. Arvostan eksääni lasten isänä edelleen hyvin paljon.

Muita eroa harkitsevia Ruuskanen kannustaa luottamaan omaan tunteeseen. Lopulta vain ihminen itse voi tietää, kannattaako suhteessa olla vai ei.

– Minua ei kukaan lopulta tuominnut erosta, vaikka sitä pelkäsin. Koen myös, että hidas eroprosessi oli hyväksi meidän tapauksessa. Välillä tuntui, että eikö tämä ikinä pääty, mutta ainakin asiat tuli käsiteltyä kunnolla.

Asutko sinä yhdessä ex-puolisosi kanssa? Lähetä tarinasi: maarit.rasi@is.fi.