Miran 13-vuotias esikoinen on käynyt jo lähes 60 maassa – nyt äiti listaa luulot, jotka lasten kanssa matkustaessa kannattaa unohtaa

Sitten kun pandemia taantuu, pääsee taas reissuun. Lapset ovat mainiota matkaseuraa, kunhan oma asenne on kohdillaan, kirjoittaa lastensa kanssa paljon matkaileva Mira Jalomies.

Matkailun ei tarvitse loppua lapsiarkeen – näin lupasin itselleni ja puolisolleni ennen lasten syntymää, ja lupaus on pitänyt: 13-vuotiaan esikoisen kanssa olemme käyneet jo liki 60 maassa ja kuudessa maanosassa, vaikka nyt onkin ollut pitkä koronatauko.

Lasten kanssa matkailua kartetaan, pelätään ja mystifioidaan aivan turhaan. Se ei todellakaan vaadi mitään supervoimia tai -taitoja.

Väärinkäsitys 1: Lasten kanssa matkailu on selviytymistaistelua

Jos lähtee lasten kanssa reissuun sillä fiiliksellä, että mitenkähän tästä ikinä selviää, voi olla, että tuntuu raskaalta. Jos taas asennoituu niin, että ei se ole sen konstikkaampaa kuin elämä lasten kanssa muutenkaan, sujuu luultavasti paljon kevyemmin. Kotisohvalla tulee kehitelleeksi ongelmia ja mörköjä, joihin ei oikeasti ikinä törmää.

Olemme tehneet lasten kanssa todella monenlaisia matkoja, lähelle ja kauas. Reissu maailman ympäri kolmivuotiaan kanssa kesti kolme kuukautta. Vain yksi matka on jäänyt mieleen hankalana; se kerta, kun yhdeksänkuinen vauva karjui koko viikon Roomassa kuin muinainen keisari, koska ei osannut itse kävellä, muttei viihtynyt rattaissakaan.

Useimmilla matkoilla tulee hetkiä, jolloin vannetta kiristää, mutta ne menevät ohi ja niistä voi ainakin teoriassa ottaa opikseen – kuten sen, että mitä vähemmän hermoilee, sitä paremmin menee. Tai että mikään ei ole niin tärkeää kuin nälkäkiukun välttäminen – lapsen, mutta ennen kaikkea oman.

Väärinkäsitys 2: On pakko mennä vain lapsikohteisiin

Lasten kanssa voi mennä minne haluaa. Me olemme ainakin tehneet niin. Kaikenlaisia paikkoja onkin tullut vastaan – metropoleja ja rehellisiä syrjäseutuja, meren rantoja ja luontokohteita. Monet reissut olemme toteuttaneet autolla kierrellen.

Lasten kanssa reissatessa tahti täytyy sovittaa hitaimman mukaan.­

Lapset, mukavuus ja turvallisuus on tietysti huomioitu ja kompromissejakin tehty, mutta usein aika rennolla otteella. Esikoisen ollessa pieni olimme varovaisempia, mutta kokemus ja rohkeus ovat kasvaneet kerta kerralta. Nyt tuntuu, että harvassa ovat ne maat, joihin lasten kanssa ei voisi mennä.

Toiset maat ovat osoittautuneet suuremmiksi hiteiksi kuin toiset – Australia päihitti mennen tullen Intian – ja niin saa käydä jatkossakin. Meistä on vain hyvä, että muksut näkevät ja kokevat monenlaista.

Väärinkäsitys 3: Lapsia kiinnostaa vain uiminen ja huvipuistot

Lapset innostuvat tuhannesta asiasta, tosin välillä voi olla haastavaa keksiä, että mistä; innostuksen kohteet vaihtelevat lapsesta ja iästä sekä päivästä ja hetkestä toiseen.

Meillä muksut ovat tykänneet monista museoista enemmän kuin me vanhemmat – mutta muistan myös kaupunkimatkoja, jolloin olemme lähinnä bongailleet leikkipaikkoja. Toinen lapsista halusi pienenä ehdottomasti jokaiseen vastaantulevaan kirkkoon, ja toinen on rakastanut luontoa aina yli kaiken.

Metropoleissa riittää näkemistä, kokemista ja tekemistä myös lapsille. Taipei on miellyttävän rauhallinen aasialainen suurkaupunki.­

Seikkailulliset ja jännittävät puuhat ovat toimineet joka kerta, samoin kaikenlainen yhdessä tekeminen, minkä ei tarvitse olla kovin kummoistakaan puuhaa.

Kokemus on myös opettanut, että ei kannata päättää lapsen puolesta mistä hän ehkä tykkää ja mistä ei, vaan koettaa olla mahdollisimman ennakkoluuloton.

Totuuden nimissä on myös myönnettävä, että joskus lapsia ei kiinnosta yhtään mikään, ei edes se uima-allas, vaan korkeintaan hotellihuoneessa kököttäminen. Parasta on, jos osaa olla ottamatta sitä kovin raskaasti.

Muista myös tämä

Lasten kanssa matkailu on vuoristorataa. On niitä huippuhetkiä, kun koetaan kaikkien mielestä jotain oikein hienoa, mitä muistellaan vielä vuosien jälkeen. Välillä on tovi tasaista. Ja sitten on niitä pätkiä, kun tullaan rytinällä alas – lapsia ei huvita mikään, ruoka ei maistu, marina on jatkuvaa, ja kun toinen lopettaa murjottamisen, toinen aloittaa.

Mutta mitä sitten? Ainakin itse olen huomannut, että lopulta ne huippuhetket jäävät parhaiten mieleen. Ja että kun elämää miettii taaksepäin, perhematkat nousevat poikkeuksetta vuosien kohokohdiksi.

Espanjassa, Brasiliassa ja nyt Malesiassa asuva, liki sadassa maassa käynyt Mira on matkatoimittaja ja copywriter. Lisää inspiraatiota reissuillesi löydät Miran Facebook-sivuilta.