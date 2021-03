Yli 27-vuotias sinkkunainen on armottoman vanha Kiinassa – vanhemmat etsivät lapsilleen puolisoa sinkkutoreilta

Naimattoman kiinalaisen elämä saattaa olla hyvin vaikeaa, sillä ikä, raha ja suku sanelevat usein sen, löytääkö itselleen koskaan kaipaamaansa puolisoa.

Kiinan pääkaupungissa Pekingissä asuu 20 miljoonaa ihmistä, joista miljoona on sinkkumarkkinoilla. Koko 1,4 miljardin asukkaan Kiinassa sinkkuja on peräti 180 miljoonaa.

Rakkautta ja seksiä Kiinassa (Love And Sex In China) -dokumentissa pureudutaan siihen, miten vaikeaa pariutuminen Kiinassa nykyään on.

Perinteisesti Kiinassa on avioiduttu nuorina, mutta länsimaistumisen ja vaurastumisen myötä avioliiton solmiminen on harvinaisempaa.

Suurin ongelma on epätasapainossa: vuodesta 1979 yleistynyt yhden lapsen politiikka on johtanut siihen, että nuoria miehiä on huomattavasti enemmän kuin naisia.

Kilpailu on kovaa. Miesten pitää olla hyvätuloisia päästäkseen naimisiin, sillä raha ratkaisee kumppaninvalinnan. Ei naisillakaan helppoa ole, sillä yli 27-vuotiaat ovat jo liian vanhoja miehille.

Monet sinkut ovatkin epätoivoisia ja valmiita tekemään usein mitä tahansa löytääkseen kumppanin.

Parisuhdetta etsiville on Kiinassa kunnon palvelumarkkinat: on omat messut ja treffipalvelut sekä nopeasti yleistyneet sinkkutorit, joissa käydään epätavallista liiketoimintaa. Vanhemmat siellä etsivät puolisoa lapselleen.

Vanhempia hävettää, jos heidän lapsensa ovat sinkkuja vielä 25-vuotiaina. Toreilla tutkitaan puolisoehdokkaiden kuvia, pituutta, painoa ja jopa veriryhmää.

– Haluan tyttärelleni puolison, joka on vähintään 176 senttiä pitkä ja jolla on tutkinto, eräs äiti kertoo.

Ehdot ovat usein armottomia: ehdokas saattaa olla esimerkiksi liian lyhyt, vanha tai varaton.

Gavin kuvailee kumppanin tärkeäksi valintakriteeriksi ulkonäköä.­

Näin käy esimerkiksi toimittaja Peng Feille, 40, joka ei kelpaa ehdokkaaksi. Hänen mielestään vanhempien ihmisten pitäisi muuttaa suhtautumistaan naimattomiin.

– Sanon heille, ettei sinkkuna oleminen ole laitonta!

Ranskaa ihaileva Yan kiteyttää ranskalaisten ja kiinalaisten erot kumppaninvalinnassa.

– Ranskassa tärkeää on rakkaus ja tunteet, Kiinassa raha.

Rahan vuoksi myös eroaminen on vaikeaa, joten naimisissa olevat miehet ottavat itselleen jalkavaimoja, joiden on oltava aina valmiudessa. Nettivideot jalkavaimoja pieksevistä vaimoista ovat Kiinassa yleisiä.

32-vuotias Gavin on huolissaan asemastaan, sillä hänen ikäistään naimatonta miestä ei katsota Kiinassa hyvällä. Gavinin aika kuluu pääosin töissä, joten ihmisten tapaaminen on hankalaa. Gavin on harrastanut nettideittailua – tuloksetta.

– Me kiinalaiset olemme ujoja, emmekä osaa luoda suhteita. Mielestäni pitää olla avoin, Gavin sanoo.

Niinpä hän osallistuu hurmauskouluun, joka maksaa 450 euroa. Siihen kuuluu olennaisena osana tuntemattomien pokailu kadulla, ja se on kiinalaisille täysin vierasta.

