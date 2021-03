Ari ja Seppo ovat nelikymppisiä sinkkumiehiä, jotka haaveilevat lapsesta: ”Useimmat kyllä hiljenevät, kun tokaisen…”

”Pitäisi kehittää malleja itselliselle isyydelle”

Tahattomasti lapsettomat kertovat, miltä puheet vauvakadosta tuntuvat ja minkälaista tukea he yhteiskunnalta ja ympäristöltä kaipaavat.

Facebookissa toimii LapSi-lapsettomat sinkut -ryhmä, jossa ajatuksiaan vaihtavat perheenlisäyksestä haaveilevat sinkut.

Ryhmä toimii vertaistukena perheestä haaveileville sinkuille. Ryhmässä voi etsiä itselleen elämänkumppania, kumppanuusvanhemmuus-kumppania tai käydä keskustelua lapsihaaveistaan.

– Kaikki aihepiirit ovat ryhmässä sallittuja, joten muistakin aiheista voidaan vaihtaa ajatuksia. Myös yksin lapsen hankintaa harkitsevat sekä yksin tai kumppanuusvanhemmuuden kautta lapsen hankkineet otetaan mielellään mukaan, kertoo Ilta-Sanomille ryhmän nimettömänä pysyttelevä ylläpitäjä.

Kysyimme ryhmän jäseniltä, miltä puhe vauvakadosta tuntuu ja miten yhteiskunnan tulisi huomioida tahattomasti lapsettomat.

”Kyllä se pahaa mieltä aiheuttaa, kun hoetaan synnytystalkoista. Kyllähän lasta kovasti toivoisi ja haluaisi, mutta ei sitä vaan yhtäkkiä ryhdytä synnytystalkoisiin. Kaikki eivät pysty toiveestaan huolimatta saamaan lasta, vaikka yhteiskunta arvottaakin ihmistä sen mukaan, onko hänellä lapsia vai ei. Lapsettomana kyllä miettii, että mikä se elämän tarkoitus on ja olenko minä arvoton, koska minulla ei ole lasta. Yhteiskunnan silmissä lapsettomat ovat arvottomia. Se suututtaa ja aiheuttaa surua, koska en ole omasta halustani lapseton. Ydinperhe on valitettavasti edelleen normi ja kaikki, jotka eivät tähän normiin mahdu, ovat yhteiskunnan hampaissa.”

”Kumppanin puute on itselläni ainakin ainoa syy lapsettomuuteen. Pitäisi kehittää malleja itsellisen isyyden mahdollistamiseksi.”

”Vauvakatoon nopea vastaus olisi, että valtio tukisi lasta kaipaavien sinkkunaisten hedelmöityshoitoja.”

”Hedelmöityshoitojen ikärajaa vois myös hieman nostaa. Tiedän, että riskit ovat suuremmat, kun ikää tulee, mutta varmasti se on kaikkien lasta yrittävien tiedossa.”

”Ongelma on varmasti kumppanin puute, mutta myös tietoisuutta siitä, miten paljon ikä vaikuttaa onnistumiseen, voisi lisätä. Tuntuu myös, että tuodaan liikaa esille sitä, miten suuritöistä lapsien kanssa oleminen on. Enemmän pitäisi tuoda esille hyviä asioita ja sitä, miten paljon merkityksellisyyttä lapsi tuo elämään. Elämä ei myöskään lopu lapsen saantiin.”

”Yhteiskunnan tulisi kehittää vaihtoehtoisia tapoja, kuten helpottaa adoptiota ja hedelmöityshoitoihin pääsyä. Myös miesten lapsettomuus ja lapsenkaipuu tulisi huomioida. Sijaisperheitä tarvitaan myös. Yhteiskunnan olisikin tärkeää luoda myös vaihtoehtoisia tapoja "torjua" lapsettomuuden tuskaa, eikä vain luoda paineita siitä, kuinka kaikkien pitää osallistua synnytystalkoisiin.

Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota kaupungistumisen vaikutuksiin kumppanin löytymisessä. Koko Suomi olisi tärkeää pitää asuttuna ja ikärakenteeltaan tasaisena. Nyt meillä on jo tilanne, että maaseudulla miehet jäävät usein ilman kumppania, koska naiset ovat lähteneet kaupunkeihin. Kaupungeissa taas on ylitarjontaa sinkkunaisista, joilla on korkeakoulutus.”

”Kumppanin puute on syy ja suuri suru. Olen kokenut tämän elämänvaiheen todella kummallisena. Parhaansa mukaan tässä itse kukin yrittää. Lehtien jutut tuntuvatkin enimmäkseen käsittelevän jotain eri galaksia kuin missä itse asustelen. Minulle itsellinen äitiys ei ole tuntunut sopivalta vaihtoehdolta, mutta olisi todella hienoa, jos omia munasoluja saisi ennakoivasti pakastaa tuetusti.”

”Harmittaa, kun usein saa lukea lapsikadosta ja siitä, ettei lapsia haluta. Asia ei kuitenkaan ole niin. Monet tahtovat omaa lasta enemmän kuin mitään muuta. Siitä ei kuitenkaan välttämättä puhuta. Sopivan kumppanin puuttuminen on yksi syy lapsettomuuteen.”

”On hyvä, että viime aikoina on puhuttu erilaisista perhemalleista muttei kylläkään vielä tarpeeksi. Naisilla on mahdollisuus lähteä hankkimaan lasta yksin, mutta missä on miesten mahdollisuus?”