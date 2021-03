Suomalaiset kertovat, miten ujous lapsuudessa on heihin vaikuttanut: ”On ollut hyvin vaikea päästä siitä ajatuksesta, että olisin ujouden vuoksi huonompi kuin muut”

– Kaikki lapsen ujouden kommentointia koskeva puhe täytyy jättää pois.

Psykologi ja temperamentin tutkija Liisa Keltikangas-Järvinen antoi taannoin ohjeen vanhemmille ja kasvattajille.

Keltinkangas-Järvinen huomautti, että ujoudella on yhteiskunnassamme negatiivinen leima. Latautuneiden arvoasetelmien takia lapsi ymmärtää, että jokin hänessä on huonompaa kuin muissa. Tämä ei vahvista itseluottamusta.

Artikkeli innosti monia ujoja muistelemaan, miten heihin on lapsena suhtauduttu. Monilla oli kokemus siitä, että ujoutta on kommentoitu ikävään sävyyn.

Eräs lukijoista kertoi, miten hänen ujouttaan kommentoi ikävään sävyyn jopa oma äiti.

– Äiti haukkui uiveloksi, pakotti vastaamaan vieraille aikuisille ja hakemaan itselle tuntematonta naapurin lasta leikkimään. On ollut hyvin vaikea päästä siitä ajatuksesta, että olisin ujouden vuoksi huonompi kuin muut.

Toinen lukija kertoo, että hänelle jankutettiin ujoudesta lapsena monta kertaa.

– Suorastaan kammosin sitä, että vanhemmat patistivat tuntemattomien aikuisten polville istumaan. Se tuntui minusta pahalta, enkä voinut ymmärtää, miksi oma vanhempani kiusasi minua sillä tavoin.

Useampi lukija kertoi, että ujouteen suhtautuivat negatiivisesti ulkopuoliset ihmiset, esimerkiksi kasvatusalan henkilöt.

– Eräs opettaja kommentoi minulle taannoin esityksen jälkeen näin: "No, ehkä toi rauhallisuus sopii sinulle, mutta itse pidän energisemmästä esityksestä, kun se saa kiinnostumaan”, kertoo yksi ujoista.

Yksi äiti kertoo, miten ujoa lasta yritettiin laittaa samaan muottiin muiden kanssa jo tarhassa.

– Nuorempana päiväkodissa hän sai kuulla paljon suunsoittoa tarhantädeiltä, joiden mukaan lapsen pitää käyttäytyä tietyllä tavalla. Myös koulussa laumasieluisuutta yliarvostetaan.

Eräs lukijoista kertoo, miten hän haki ujona henkilönä jatko-opintoihin. Ryhmäkeskustelu meni huonosti, sillä ajatus kulki eri rataa muiden kanssa, eikä ujo hakija saanut suunvuoroa.

Henkilökohtaisen testin alussa ammattilainen töksäyttikin ylimieliset sanat.

– Testin alussa minulle sanottiin: ”Ai, sinä puhutkin?”.

Sisään hän pääsi tästä huolimatta ja valmistui ennätysnopeasti.

Opettaja: Ujot ovat miellyttäviä oppilaita

Onneksi ihmisissä on aina heitä, jotka osaavat arvostaa kaikenlaisia persoonallisuuksia.

Psykologi ja persoonallisuuden tutkija Liisa Keltikangas-Järvinen huomioi, että ujolla ihmisellä voi olla hyvät sosiaaliset taidot eli kyky tulla toimeen muiden kanssa. Ujo lapsi on harvoin myöskään aggressiivinen, tottelematon tai röyhkeä. Ujo lapsi ei kiusaa muita.

Eräs opettaja kuvailee kokemuksistaan ujojen kanssa tällä tavalla.

– Opettajana täytyy sanoa, että ujot lapset ovat erittäin miellyttäviä oppilaita. Usein annan ujolle oppilaalle tunnustuksen lukuvuoden viimeisenä päivänä. Hehän ovat hyvin usein myös luokan parhaita oppilaita. Pelkän temperamentin takia me opettajat emme saa jakaa tunnustuksia. Luokan lahjakkain oppilas on vaan usein ujo introvertti. Näin se on.

– Toki myöskin muissa temperamenteissa löytyy lahjakkaita oppilaita, joita palkitsemme. Mutta haluan kommentillani tähdentää syvää kunnioitustani myös ujoja oppilaita kohtaan.

Myös monet ujot kertovat, että vaikka heitä ei ole aina hyväksytty sellaisina kuin he ovat, ovat he pärjänneet elämässä ihan hyvin.

Yksi äiti kuvailee nyt jo aikuista lastaan näin.

– Olen äitinä oppinut huomaamaan, että hiljaisemmasta lapsestani on kasvanut hyvin harkitseva aikuinen. Hän on aina ottanut oman henkisen tilansa, pitämättä siitä meteliä. Sitäkin olen oppinut pitämään arvokkaana piirteenä ihmisessä. Hän ei ole, eikä hänestä tule kovaäänistä laumasielua.

Liisa Keltikangas-Järvisen mukaan ujoutta ei tarvitse karsia, mutta lapselle olisi hyvä opettaa keinoja, joiden avulla ihminen pystyisi ujoudesta huolimatta toimimaan aikuisena sosiaalisissa tilanteissa.

Yleensä ne, jotka olivat lapsena ujoja, mutta jotka eivät koe olevansa aikuisena ujoja, ovat saaneet riittävästi tukea kehitykselleen.

Yksi lukijoista kuvailee, miten on elämän varrella muuttunut.

– Itsekin olin pienenä ujo, mutta pikkuhiljaa tulin rohkeammaksi ja rohkeammaksi. Olen edelleen aika introvertti, enkä halua olla keskipisteenä. Silti tulen ihmisten kanssa hyvin toimeen ja olen pidetty.