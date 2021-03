Mikaela, 32, ja Niko, 33, ovat sinkkuja, jotka haaveilevat lapsesta: ”Pahimpina hetkinä ahdistaa”

Kun takana on avioero, mutta uutta kumppania ei löydy, unelma lapsesta voi tuntua kaukaiselta. Kaksi lapsesta haaveilevaa kertoo tilanteestaan.

Mikaelalla on ollut jo pidempään vauvakuume. Sopivaa kumppania ei ole eron jälkeen löytynyt.­

– Pahimpina hetkinä ahdistaa. Tunne on aaltoileva, mutta joskus tulee olo, että voi vitsit sentään, minun on saatava se toinen lapsi.

Näin kuvailee tuntemuksiaan Mikaela, 32, Kaarinassa asuva varhaiskasvatuksen opettaja ja 9-vuotiaan tytön äiti.

Aviomiehestään jo useampia vuosia sitten eronnut nainen haluaa lapselleen sisaruksen ja itselleen isomman perheen. Sinkkuus on kuitenkin ongelma.

– Itsellisen äitiyden tielle en ole ainakaan vielä halunnut lähteä. Adoptiota ja kumppanuusvanhemmuutta olen vasta käynyt ajatuksen tasolla läpi. Toivonkin ensisijaisesti itselleni kumppania ja lasta tätä kautta.

Kaarinassa asuva varhaiskasvatuksen opettaja ja 9-vuotiaan tytön äiti Mikaela haaveilee toisesta lapsesta, mutta kumppania ei ole löytynyt.­

Parisuhteen etsiminen ei ole helppoa, sillä arki on kiireistä. Työ naisvaltaisella alalla ei juurikaan tarjoa kontakteja vastakkaiseen sukupuoleen, ja nettideittailukin tuntuu ankealta.

– Netissä on vaikea saada juttua sille tasolle, että jaksaisi lähteä tapaamaan ketään. Koronatilanne vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Perheunelmastaan Mikaela on ilmoittanut myös Tinderissä. Mikaela ajattelee, että suoruus on hyvästä.

Tulevan kumppanin tulisikin olla lapsirakas.

– Hänen tulee tulla toimeen minun lisäkseni lapseni kanssa. Toivon, että myös ajatuksemme lastenkasvatuksesta täsmäävät. Uskon rajoihin ja rakkauteen. Jämpti saa olla, mutta pelolla lasta ei saa kasvattaa, Mikaela kuvailee.

Kumppanin puute vaikuttaa monella muullakin

Mikaela ei ole ajatuksineen yksin, sillä sopivan kumppanin puute on yksi olennaisimmista tahattoman lapsettomuuden syistä.

Kun Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan vuonna 2019, mikä on syy Suomen vauvakadolle, perheenlisäyksen esteiksi nähtiin muun muassa kumppanin puute. Myös huono taloudellinen asema, poliittinen tilanne, ilmastonmuutos ja oma terveys listattiin.

Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula kommentoi tuolloin, että sopivan kumppanin puute korostui Väestöliiton Perhebarometrin kyselyssä miehillä naisia useammin.

”Vanhemmuudessa parasta on kaikki”

Yksi lapsesta haaveilevista miehistä on Sysmässä asuva Niko, 33, jolla on hänelläkin takanaan avioero. Ex-parilla on kaksivuotias tytär, mutta toive suuremmasta perheestä elää vahvasti Nikon mielessä.

”Vanhemmuudessa parasta on kaikki”, toteaa hoitoalalla työskentelevä mies.

– Olen äärettömän onnellinen yhdestä lapsestani, mutta olisi hyvä saada hänen ympärilleen lisää perhettä. Olen haaveillut 2–3 lapsesta aina.

Eronnut Niko toivoo, että löytäisi vielä mukavan ja lämpimän, toisia kunnioittavan puolison. Itseään hän kuvailee perinteiseksi mieheksi, että hän toivoo lasta kumppanin kanssa.­

Ongelmaksi on muodostunut sopivan kumppanin puute. Sitä oikeaa ei ole avioeron jälkeen tullut vastaan.

Nikon mukaan sekä miesten että naisten kriteerit tuntuvat kasvaneen. Hänen mielestään katsotaan vähän liiankin tarkkaan, kenen kanssa tutustutaan.

Nykyaikainen tapa etsiä kumppania vaikkapa Tinderin kautta ei myöskään tunnu Nikosta hyvältä.

– Rehellinen mielipiteeni on, että siellä etsitään jotain ihan muuta kuin parisuhdetta.

– Etsin vastuullista aikuista, joka haluaisi vanhemmaksi ja joka hyväksyisi myös minun lapseni. Sitä en odota, että hän alkaisi äitipuoleksi. Tyttärelläni on jo äiti.

Jos kumppania ei löydy

Niko ja Mikaela ovat huomanneet, että heidän tilanteensa on tuiki tavallinen. Moni haaveilee lapsesta, mutta sopivaa kumppania ei vain löydy.

Mikaelan paras ystävä on hänkin lapsesta haaveileva sinkku, ja vertaistukea löytyy myös netistä.

Niko ja Mikaela ovat liittyneet Facebookissa toimivaan LapSi – lapsettomat sinkut -ryhmään. Siellä ajatuksia vaihtavat ilman kumppania elävät naiset ja miehet, jotka haaveilevat perheenlisäyksestä.

” Olen äärettömän onnellinen yhdestä lapsestani, mutta olisi hyvä saada hänen ympärilleen lisää perhettä. Olen haaveillut 2–3 lapsesta aina.

Mikaelalla ja Nikolla on yhä aikaa toteuttaa unelmansa, mutta toisinaan ahdistus nostaa päätään.

Mikaela kuvailee ahdistusta aaltoilevaksi. Välillä on helpompaa, välillä vauvakuume on kova.

Niko ajattelee, että elämä menee kuten menee ja se on hyväksyttävä. Silti ajatus siitä, ettei lasta tulisi, ahdistaa.

Mikaela on keksinyt jo suunnitelman sille varalle, ettei sopivaa puolisoa löydy. Itsellinen äitiys on hänelle varavaihtoehto.

– On iso plussa, että itsellisen äitiyden tielle pääsee nykyään myös kunnalliselta puolelta luovutetuilla sukusoluilla. Tämä on monelle rahakysymys, Mikaela sanoo.

