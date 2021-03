Ruuhkavuosia elävä kolmen lapsen isä kertoo, miten lapset muuttivat parisuhdetta – varoittaa etenkin yhdestä ansasta: ”Ei pidä tuudittautua ajatukseen”

Kolmen lapsen isä jakoi vinkkinsä parisuhteen hoitamiseen ja kriisien selvittämiseen.

Pääkaupunkiseudulla asuva nelikymppinen Matti kertoo olleensa jo pitkään kiinnostunut pohtimaan syvemmin parisuhdetta ja erojen määrää. Aiheet alkoivat kiinnostamaan häntä entisestään perheen perustamisen myötä.

– Saavutettuani itse niin sanotut ruuhkavuodet huomasin, että ei tämä oikeasti niin helppoa aina olekaan, kahden kouluikäisen ja yhden päiväkoti-ikäisen lapsen isä kertoo.

Matti kertoo aloittaneensa kirjoittamaan ylös ajatuksiaan parisuhteesta ja perhearjesta, jotta hän saisi jäsenneltyä asioita paremmin itselleen. Samalla hän ymmärsi, että hänen ajatuksistaan voisi olla iloa ja apua muillekin vanhemmille.

Niinpä Matti alkoi kirjoittaa blogia Daddy Speziale, joka käsittelee nimenomaan parisuhteen hoitamista perhearjen keskellä. Matti on saanut lukijapalautteena kiitosta muun muassa selkeistä käytännön esimerkeistä sekä perusteellisesta asioiden käsittelystä parisuhdeasioihin liittyen.

Näin lasten saaminen muutti parisuhdetta

Matti kokee, että jokaisen hänen lapsensa syntymä on osaltaan muuttanut parisuhdetta, tai ainakin tapaa jolla parisuhteeseen pitää kiinnittää huomiota.

– Ensimmäisen lapsen kohdalla suuri muutos oli tietysti se, että enää ei ollut vapautta lähteä tekemään pariskuntana juttuja yhtä vapaasti. Aikaa parisuhteelle piti järjestää tietoisesti esimerkiksi lapsen nukkuessa tai järjestämällä lapsi hoitoon.

Toisen lapsen syntymä puolestaan tarkoitti sitä, että molempien vanhempien kädet olivat yhtäkkiä täynnä.

– Tietyllä tapaa tämä saattoi isän näkökulmasta olla jopa ensimmäistä lasta suurempi muutos elämään. Samalla tietysti harvenivat hetket, jolloin vanhemmilla oli vapaata lasten nukkuessa yhtä aikaa. Parisuhteelle oli siis entistä vaikeampi löytää aikaa ja voimia.

Kolmannen lapsen syntymä toi muutosta erityisesti perheen isän aikatauluihin.

– Tietyllä tapaa tämä saattoi isän näkökulmasta olla jopa ensimmäistä lasta suurempi muutos elämään. Isän näkökulmasta kahden vanhemman lapsen harrastukset jäivät yhtäkkiä hyvin pitkälti isän hoidettavaksi äidin keskittyessä vauvaan. Tähän rankka työpäivä päälle, niin uskon tietäväni miten vaikeaa parisuhteeseen panostaminen on pitää ajatuksissa ja listalla ykkösenä.

”Ei pidä tuudittautua ajatukseen, että ruuhkavuosien jälkeen kaikki muuttuu taikaiskusta paremmaksi”

Kolmen lapsen isä tietää, että väsyttävän arjen keskellä on kaikesta kiireestä huolimatta tärkeää pitää parisuhteesta huolta.

– Ei pidä tuudittautua ajatukseen, että ruuhkavuosien jälkeen kaikki muuttuu taikaiskusta paremmaksi. Omien lasten jälkeen voi hyvinkin olla edessä henkisesti rankka omista vanhemmista huolehtiminen. Lisäksi puoliso voi sairastua vakavasti koska vain. Elämä heittää myös eteen mitä ihmeellisimpiä asioita.

Matin mielestä myös perheellisten on tärkeää nostaa parisuhde ykköseksi ajatuksissa ja asenteissa.

– Nyt joku tietysti ajattelee, että eihän lapsia voi jättää heitteille ja laskutkin on maksettava. Toki näin on, mutta eivät nämä ole toisensa poissulkevia asioita. Uskon, että parisuhteen voidessa hyvin, myös lapsilla on mahdollisuus voida paremmin. Ja työntekijänäkin olet tällöin tuotteliaampi, kun energiasi ei kulu kotiasioiden vatvomiseen. Parisuhdeaikaa kannattaa siis varata säännöllisesti, vaikka sitten töiden ja lasten kustannuksella.

Kriisit kuuluvat parisuhteeseen

Matti tietää, että myös riidat ja huonot hetket kuuluvat parisuhteeseen. Niin myös hänen avioliitossaan.

– En usko, että yksikään pari selviää elämästä ilman vaikeita hetkiä ja kriisejä. Väsyneenä maailma tuntuu joskus kaatuvan päälle pienimmästäkin asiasta, puhumattakaan niistä hieman isommista.

Matin kokemuksien mukaan parisuhdekriisi saattaa syntyä esimerkiksi omasta elämänhistoriasta kumpuavista asioista, työelämän paineista, perhe-elämän rankkuudesta, hankalista ihmissuhteista ja pahimmassa tapauksessa vielä harrastuksissa itselle asetetuista tavoitteista.

– Elämän muuttuessa jotenkin pari voi sopeutua muutokseen eri tahtiin, ja tästä voi seurata kriisi. Itselle positiivinen uusi asia elämässä voi olla kumppania kuormittava, mikä lisää kriisin syntymisen todennäköisyyttä.

Artikkeli on julkaistu alun perin 9.11.2019.