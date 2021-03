Korona-aika täytti eroterapeutin vastaanoton: ”Ei koskaan aiemmin asiakkaita yhtä paljon kuin nyt” – näin kerrot erosta lapselle

Eroterapiaan hakeutuminen on yleistynyt. Puolueettomasta henkilöstä on apua ristiriitojen selvittelyssä.

Kun ero on edessä, kuljettavana on vielä pitkä tie parempaan oloon.

Lapsiperheissä riittää kysymyksiä: miten järjestää asumiskuviot? Milloin kertoa lapsille, että vanhemmat jatkavat eri teille?

Ulkopuolista näkemystä tilanteeseen voi tuoda eroterapeutti. Eroterapiaan voi hakeutua yksin tai pariskuntana, joko silloin, kun eropäätöstä vasta pohditaan tai sitten, kun päätös on jo tehty.

– Ero on yksi ihmiselämän tuskallisimmista kokemuksista. Ihmiset haluavat toimia oikein, vaikka eroaminen on usein tosi ahdistavaa, seksuaaliterapeutti ja eroasiantuntija Marika Rosenborg kertoo.

Korona-aika näkyy seksuaaliterapeutti ja eroasiantuntija Marika Rosenborgin vastaanotolla. Monissa perheissä on vaikeaa.­

Eroterapeutin tarkoituksena on toimia puolueettomana tahona tilanteessa, joka nostaa usein esille hyvin voimakkaitakin tunteita.

Rosenborgin mukaan on yhä yleisempää, että ihmiset haluavat tehdä erosta kasvukokemuksen. Terapeutin avulla se voi onnistua tavallista paremmin.

– Monet kaipaavat vielä eron jälkeen vastauksia siihen, miksi kävi kuten kävi, Rosenborg kertoo.

Näin kerrot lapselle erosta

Lapsiperheissä eroterapiaan hakeutuminen voi olla hyvä vaihtoehto, sillä uuteen tilanteeseen liittyy lukuisia käytännön järjestelyjä, joista on hyvä sopia kunnolla.

Eroon liittyvä klassikkokysymys kuuluu: missä vaiheessa erosta voi kertoa lapselle?

– Yleisesti ajatellaan, että pahimman tunnekuohun on hyvä olla takanapäin. Ainakaan erosta ei kannata puhua lapselle, jos kyseessä on vasta erokortin heiluttelu.

Ihmiset haluavat tehdä erosta yhä useammin kasvukokemuksen.­

Rosenborg huomauttaa, että kyseessä on emotionaalisesti hyvin raskas tilanne.

– Monesti tunteet ovat yhä intensiivisiä erosta kertomisen aikaan. On tärkeää ymmärtää, että tunteiden näyttäminen ei ole vaarallista. Voi vaikka sanoa, että on normaalia itkeä, kun on surullinen, mutta tämäkin menee ohi.

Eron käsittelyyn olisi hyvä varata hetkiä niin, että vanhemmilla olisi aikaa vastata myös lapsen vahvoihin tunteisiin.

– Erosta ei tulisi kertoa niin, että toisella vanhemmalla on jo laukku pakattuna. Hyvä vaihtoehto on kertoa vaikkapa, että toinen vanhemmista muuttaa pois seuraavan kuun alussa. Näin lapsen voi ottaa mukaan uuden elämäntilanteen, kuten kodin suunnitteluun.

Rutiinien pysyminen muuttumattomina on lapselle tärkeää. Jos se vain on mahdollista, on hyvä, jos vanhemmat pystyvät järjestämään asumisen eron jälkeen niin, etteivät lapsen matkat pitene liikaa tai koulu muutu.

Etäännyttäminen ongelmana

Eroterapia on hankalinta silloin, kun vain toinen haluaa erota tai mukana on kolmas osapuoli.

Rosenborgin mukaan erityisesti näissä tilanteissa on tärkeää dokumentoida, mitä eron jälkeen tapahtuu. Mitkä ovat suunnitelmat esimerkiksi uuden kumppanin esittelyn suhteen?

Pahinta tietysti on, jos lasta käytetään erossa kiistakapulana.

Rosenborg pitää vieraannuttamista ongelmana ja muistuttaa, ettei se koske vain vanhemman ja lapsen välejä.

– Lapsella on oikeus nähdä myös isovanhempiaan ja muita tärkeitä ihmisiä, kuten kummeja ja kavereita.

Korona kasvatti kysyntää

Viime aikoina eroterapeutille on ollut tungosta myös koronan takia.

– Minulla ei ole koskaan aikaisemmin ollut pareja asiakkaina yhtä paljon kuin tällä hetkellä, Rosenborg sanoo.

Vastaanotolle tulee nyt pareja, jotka pohtivat eroa jo ennen korona-aikaa sekä niitä, jotka kärsivät tilanteesta muuten. Jotkut ovat joutuneet lykkäämään eropäätöstä pandemian aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien takia.

Myös eriarvoisuus tulee nyt aiempaa selvemmin näkyväksi.

– Kun asutaan ahtaasti, ei ole tukiverkkoja ja on vielä lapsia, joiden pitää olla jatkuvasti kotona, perheissä ollaan tosi kovilla.

Rosenborg toivoo, että terapiaan hakeutumista ei lykätä ainakaan pelon takia. Vaikeiden tilanteiden läpi käyminen on aina helpompaa, kun mukana on kolmas ihminen. Eroterapiassa käsitellään usein aivan arkisia asioita. Ei ole syytä pelätä, että huoneessa istuttaisiin hiljaa puheenaiheita etsien.

Yhteinen eron jälkeinen vanhemmuus voi toimia arvostaen ja hyvin, terapeutti uskoo.­

Jos yksilöterapia ei kuulosta omalta jutulta, voi eroryhmistä löytää vertaisapua.

Vaikeista asioista puhumista kannattaa opetella, sillä vanhemmuus ei lopu eroon. Erovanhempien ja -perheiden kesken pidettäviä kokouksia tulisi jatkaa, kun elämäntilanteet muuttuvat.

Kun asioista sovitaan kunnolla, moni huomaa, ettei ero ollutkaan traumaattinen kokemus.

– Yhteinen eron jälkeinen vanhemmuus voi toimia arvostaen ja hyvin. Ystäviä ei tarvitse olla, mutta tilannetta voi käsitellä yhdessä mahdollisimman rakentavasti.