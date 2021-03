Maria, 43, sai viisi lasta lyhyessä ajassa – myöhemmin iski masennus, joka ei näkynyt ulospäin: ”Ethän sä voi olla uupunut”

Kiinteistönvälittäjä ja viiden lapsen äiti uupui, vaikka hänessä oli ystävien mukaan ollut aina neljän ihmisen energiat.

Miltä näyttää burn outista kärsivä ihminen?

Toisinaan myös iloiselta ja nauravaiselta.

Sen tietää vakavan masennuksen sairastanut Maria Kuivinen, 43, joka oli uupuessaan joidenkin makuun liian terveen näköinen.

– Sain kuulla kommentteja, että ”ethän sä voi olla uupunut, kun ei sitä huomaa sosiaalisesta mediastakaan”, vantaalaisnainen kertoo.

Pirteät Instagram-kuvat eivät kertoneet, että psykiatri diagnosoi Kuiviselle vakavan masennuksen syksyllä 2019.­

Peruspositiivinen nainen ei näyttänyt sairaalta, mutta sitä hän todella oli. Pirteät Instagram-kuvat eivät kertoneet, että psykiatri diagnosoi Kuiviselle vakavan masennuksen syksyllä 2019. Siitä kului melkein vuosi ennen kuin Kuivinen näki valoa tunnelin päässä.

12 tunnin työpäiviä

Oikeastaan uupumuksen merkit alkoivat jo vuosia sitten. Oliko ensimmäinen isku aiempi polkupyöräonnettomuus, joka mursi leuan ja leukaluun sekä katkaisi samalla Kuivisen laulajan uran? Vai vaikuttiko kenties lapsettomuus, josta aviopari kärsi aiemmin?

Kuka tietää, mutta pikkuhiljaa elämään kasautui muitakin tummia sävyjä. Sairastumisen kannalta keskeistä oli kenties se, että Kuivinen ei osannut hiljentää riittävän ajoissa.

– Lapsettomuuden jälkeen saimme viisi lasta lyhyessä ajassa. Ensimmäinen syntyi hedelmöityshoitojen jälkeen, kun olin 34-vuotias. Kaksoset syntyivät puolitoista vuotta ensimmäisen lapsen syntymän jälkeen.

– Lisäksi tein jatkuvasti töitä, pahimmillaan 12 tuntia päivässä. Äitiyslomallakin keksin tehdä sivutoimisia töitä fantasiakakkujen parissa.

Myös päätoiminen ura kiinteistönvälityksen parissa oli ollut menestyksekäs. Niinpä hän oli tottunut ajattelemaan, että asenne ratkaisee – ihan kaikessa.

Sanat unohtuivat, ihmiset ärsyttivät

Oikeasta asenteesta ei enää ollut apua, kun Kuivinen huomasi terveytensä pettävän. Ensin tulivat vatsaoireet, jotka huolestuttivat ystävän. Hän pakotti kaverinsa lääkärille.

Sitten unohtuivat sanat.

Kommunikointi asiakkaiden kanssa takkuili, mikä hävetti jälkikäteen.

– Ulkopuoliset eivät huomautelleet, mutta perheenjäsenet saattoivat sanoa, että ”äiti, mitä sinä yrität sanoa?”.

Muistikin alkoi pätkiä.

Vakava masennus oireili muun muassa vatsaoireina ja muistiongelmina. Myös sanat unohtuivat.­

Elämä tuntui niin raskaalta, että Kuivinen huomasi inhoavansa ihmisiä. Se ei oikein sopinut yhteen sosiaalisen ammatin kanssa.

– Työpäivän jälkeen saatoin vain itkeä autossa. Oli tunne, että en halua tavata ketään.

” Psykiatri sanoi minulle, että en voi jatkaa enää samalla tavalla. Sairauslomaa hän antoi aluksi kaksi kuukautta.

Ensimmäiset avunpyynnöt eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta. Osa ammattilaisista ei ottanut Kuivisen uupumusta tosissaan.

Vasta, kun nainen löysi psykiatrin, joka todella tuntui ymmärtävän häntä, vyyhti alkoi purkautua.

– Hän sanoi minulle, että en voi jatkaa enää samalla tavalla. Sairauslomaa hän antoi aluksi kaksi kuukautta.

Kun viereen oli löytynyt ihminen, joka kuunteli, vuosien painolasti tuntui putoavan olkapäiltä. Uupumus vyöryi päälle tsunamin lailla.

Sairaslomalle jääminen ei kuitenkaan ollut helppoa. Oma toimeentulo yrittäjänä jännitti, vaikka puoliso oli avulias. Lapsillekin piti selittää heidän ikänsä huomioiden, miksi äiti on koko ajan kotona.

– Lapsethan kommentoivat, että ”ai, olet väsynyt, miksi et mene nukkumaan?”. Pääosin he olivat kyllä tosi iloisia, että olin koulupäivän jälkeen heti kotona.

Vuosi lepoa

Kuivinen jäi sairaslomalle marraskuussa 2019. Päivät kuluivat huomattavasti hitaammalla tempolla kuin ennen.

– En ajatellut, että tästä selvitään päivä kerrallaan, vaan pieni hetki kerrallaan.

Energia oli kadoksissa, eikä kahden kuukauden sairausloma riittänyt mihinkään. Lopulta Kuivinen oli sivussa työelämästä yli vuoden.

” Saatoin siivota koko talon, mutta sitten piti levätä viikko.

Välillä tuntui paremmalta, mutta sitten taas uuvutti.

– Saatoin siivota koko talon, mutta sitten piti levätä viikko.

Syksyllä alkanut vakava masennus alkoi hellittää vasta viime syksynä, kun koulut alkoivat. Kevään korona-aika oli ollut kotikouluineen raskas.

– Yksi aamu ymmärsin, että olen taas jälleen minä. Jotain outoa ja ihmeellistä oli tapahtunut. Oli olo, että olen tullut jälleen kotiin.

Uupumisesta palautuminen on ollut aaltoliikettä, mutta suunta on ollut hyvä. Kuivinen uskoo, että pahin on takana.

– Elämä on löytänyt tiensä täysin uusiin uomiin, nainen sanoo.

Uupuminen voi opettaa elämästä

Maria Kuivinen haluaa kertoa tarinan uupumisestaan, koska uskoo, että hänen kaltaisiaan on Suomessa paljon.

– Kun kerroin uupumisesta Instagramissa, sain valtavasti palautetta. Ihmiset halusivat kertoa minulle omia kokemuksiaan aiheesta. Meitä on paljon.

”Uupumisen myötä jotakin itsestä murtuu, mutta tilalle tulee uusia oivalluksia, jotka ovat tosi arvokkaita”, Kuivinen sanoo.­

Vertaistuki on tärkeää, mutta Kuivinen uskoo myös, että uupumisesta voi oppia jotakin.

– Uupumisen myötä jotakin itsestä murtuu, mutta tilalle tulee uusia oivalluksia, jotka ovat tosi arvokkaita. Elämä ei enää palaa samoihin uomiinsa. Uskon, että ihmiset, jotka ovat kokeneet uupumisen, eivät halua enää samaan oravanpyörään.

Myös Kuivinen on päättänyt, ettei aio enää edetä tukka putkelta paikasta toiseen. Hidastaminen on ollut opettelua, sillä ystävien mukaan hänessä on aina ollut neljän ihmisen energiat.

Myös lapset ovat tyytyväisiä, että kotona on nykyään uudella asenteella varustettu äiti.

– En ole enää takakireä mutsi, joka ragee joka asiasta.

Vaikka hidastaminen on tehnyt hyvää, kaikesta ei ole tarvinnut luopua. Työ kiinteistönvälittäjänä on edelleen unelmatyö. Kuivinen tekee nykyään kiinteistönvälitystöitä 40-prosenttisesti.

Myös rakkaat harrastukset pysyvät arjessa mukana.

Siitä on todisteena oma ruuhkavuosien arkeen keskittyvä Arjen sankaritar -sivusto, jonka Kuivinen perusti jo ennen sairastumistaan. Sivuston tavoite on tuoda iloa, toivoa ja rohkaisua ruuhkavuosien elävien ihmisten arkeen.

– Uskon, että jokainen meistä voi olla oman elämänsä arjen sankari tai sankaritar, Kuivinen päättää.