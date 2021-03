Suomalaisäidit esittelevät lastenhuoneidensa hitit – pallomeri, liukumäki, glitteriä: ”Meillä on sama maku”

Pidämme vaaleanpunaisesta ja glitteristä, kertoo yksi äideistä.

Lastenhuone on leikin tyyssija ja sisustusintoisten äitien inspiraation lähde. Kodin lapsenmielisimmässä huoneessa toteutetaan villeimmätkin ideat!

Ja ihanalta näyttää, ainakin sen pienen hetken, kun leikit ovat tauolla.

Kysyimme äideiltä, miten he ovat onnistuneet lastenhuoneen sisustamisessa.

Käsityöt ja lelusuosikit esille

Jonna sisustaa kodin kahta lastenhuonetta perheen kolmevuotiaalle tytölle ja yksivuotiaalle pojalle.

Tyyliltään huoneet ovat perinteikkäitä, ja ne on sisustettu pehmeillä ja murretuilla sävyillä. Kuten muuallakin kotona, myös lastenhuoneissa saa olla koriste-esineitä, tauluja ja tekstiilejä.

– Lastenhuoneidemme sisustus perustuu pitkälti uuden ja vanhan yhdistämiseen sekä käsitöiden esille tuomiseen, Kotirauhalassa-Instagram-tiliä pitävä Jonna kertoo.

Lastenhuoneessa yhdistellään uutta ja vanhaa.­

Huoneiden helmiin kuuluvat isän nikkaroima Piia-peili, siskon neulomat viltit ja lempilelut, kuten suloinen pehmopupu.

Esillä on myös mummun ja Jonnan neulomia vaatteita sekä lasten tekemiä askarteluja.

Pupu on perheen tyttärelle rakas.­

Lastenhuoneissa on panostettu lapsille sopivan kokoisiin kalusteisiin.

– Matalien kaappien ja laatikostojen ansiosta lelut ja kirjat ovat helposti saatavilla myös pienemmälle leikkijälle.

Aikuisille on tärkeää, että huoneissa on riittävästi tilaa leluille ja kirjoille.

– Isot korit ja näyttävät laatikot ahmivat sisäänsä paljon tavaraa. Lisäksi ne näyttävät hyvältä, Jonna kertoo.

Neutraalit sävyt

Sallashouse-Instagram-tiliä ylläpitävä Salla on sisustanut lastenhuoneen neutraaleilla sävyillä. Perheen lapset ovat vielä niin pieniä, että tyylistä vastaa äiti.

– Poika on kyllä antanut innoissaan hyväksyntänsä kaikelle, kertoo Salla.

Tytön huoneessa katseen kiinnittää kaappi, joka on tuunattu itse.­

Salla on suosinut lastenhuoneissa neutraaleja sävyjä, mutta kokonaisuutta on rikottu hauskoilla yksityiskohdilla.

– Pojan huoneessa on puita, jotka on maalattu seinälle itse. Tytön huoneessa on Ikean Hemnes-kaappi, jonka olemme tuunanneet miehen kanssa.

Pojan huoneessa on puita, jotka on maalattu seinälle itse.­

Lapset on huomioitu myös huonekalujen korkeudessa.

– Esimerkiksi hyllyt on asennettu niin, että lapset yltävät niille hyvin.

Äidin ja tyttären suosikit: glitter ja vaaleanpunainen

Suvin perheen lastenhuone on sisustettu kolmevuotiaalle tytölle.

– Tyyli koostuu hempeistä väreistä, yksityiskohdista, aikaa kestävistä leluista ja itse tuunatuista elementeistä, kertoo Festivus_suvi-Instagram-tiliä pitävä nainen.

Lastenhuone on hyvä paikka opetella vastuunkantoa. Omat sotkut opetellaan siivoamaan itse.­

Huoneen katseenvangitsijoita ovat leikkikeittiö ja nukkekoti. Jälkimmäisessä lapsi viihtyy puuhailleen yksikseen pitkäänkin. Lastenhuoneessa on myös pallomeri, joka on erityisesti vieraana käyvien lasten suosikki.

Lastenhuoneen sisustuksessa on huomioitu tyttären ja äidin mieltymykset.

– Onneksi meillä on toistaiseksi sama maku. Pidämme vaaleanpunaisesta ja glitteristä.

Pallomeri on hitti.­

Perheenäiti muistuttaa, että vaikka lastenhuoneessa voi päästää mielikuvituksen valloilleen, ei käytännöllisyyttäkään kannata unohtaa.

– Avainasemassa on se, että ihan jokaisella tavaralla on paikkansa, ja lapsikin tietää ne. Supernannyn kasvatusoppeja mukaillen, lapsen tulee oppia ikätasonsa mukaisesti vastuunkantoa. Omien lelujen siivous on hyvä tapa aloittaa.

Suvi suosittelee sisustamaan lastenhuoneen aikaa kestävillä ratkaisuilla. Jos lattiatila on kortilla, voi seinä- ja kattotilaa hyödyntää.

– Kauneimmat mekot voi ripustaa katosta roikkuvaan vaaterekkiin. Kattoon voi ripustaa myös värikkäitä tai kimaltavia viirinauhoja tai led-valoketjuja.

Lasten suosikki on liukumäki

Sanna Haipus on sisustanut lastenhuoneen tuolloin 4-vuotiaalle pojalle. Tyyli koostuu selkeistä skandinaavisista linjoista, vaaleasta värityksestä ja tehosteseinästä.

– Huoneen suurin vetonaula lasten silmin katsottuna on ehdottomasti liukumäki. Toinen katseenvangitsija on Metsän eläimet -tapetti. Poikamme tykkää kovasti myös kummitädiltä lahjaksi saamastaan automatosta sekä isosta lattiatyynystä, jonka päällä on kiva löhöillä, Koti_kaurapellon_kupeessa-Instagram-tiliä ylläpitävä Haipus kertoo.

”Lastenhuoneen ei tarvitse olla kovin suuri, sillä lasten kalustevalikoimasta löytyy kivoja tilaa säästäviä monitoimikalusteita”, kertoo Sanna Haipus. Lastenhuoneen katseenvangitsija on sänky, jossa on myös liukumäki.­

Lapsi on ideoinut huoneen yhdessä vanhempien kanssa.

– Eläinaiheinen tapetti oli ainoa, minkä poika kelpuutti. Muut ehdottamani tapetit olivat poikani sanoin ”vain vauvoille”. Toiveena oli myös liukumäki ja iso säilytyslaatikko leluautoille ja lautapeleille, perheenäiti kertoo.

Eläintapetti oli pojan valinta.­

Muita lastenhuonetta sisustavia Haipus suosittelee kokeilemaan tehostemaalausta tai tapetointia. Niillä saa huoneeseen asiaan kuuluvaa leikkimielistä tunnelmaa.

Huone täynnä suosikkiesineitä

Karoliinamatilda-Instagram-tiliä ylläpitävä Karoliina on sisustanut kodin lastenhuoneen vuoden ja seitsemän kuukautta vanhalle tyttärelleen uutta ja vanhaa suosien.

Vanhaa huoneessa edustavat mummon virkkaamat matot, Artekin tuoli ja seinähylly, joka on kulkenut muutosta toiseen. Uutta ovat pienet matkamuistot, kastelahja ja kuivatut eukalyptuksen oksat tyttären ristiäiskimpusta.

Vuoret on maalattu seinään itse.­

Huoneen katseenvangitsija on seinän vuorimaalaus, joka on maalattu sinne itse.

– Lastenhuone koostuu monista meille tärkeistä esineistä. Tykkäämme selkeästä ja melko harmonisesta tyylistä. Niin sanotusti turhia sisustusesineitä ei ole liikaa.

Kohtuus on tarpeen myös lastenhuoneessa. Liika tavara tekee tyylistä sekavan.­

Muita sisustajia Karoliina suosittelee satsaamaan käytännöllisyyteen. Pinnasängyn alle mahtuu hyvin koreja, joita myös lapsen on helppoa liikutella.

– Lastenhuoneisiin on saatavilla paljon ihania juttuja. Mutta mielestäni on hyvä muistaa myös kohtuus kaikessa, ettei yleisilmeestä tule liian levoton, Karoliina muistuttaa.

Tilaa leikkiä

Vaaleanpunaista, sinistä ja keltaista! Kolmevuotiaan huonetta sisustava Johanna on luonut tyttärelleen satumaisen huoneen. Lastenhuoneessa riittää katseenvangitsijoita: on viirejä, värejä ja ihana verhokatos, jonka alla on hyvä lukea kirjoja.

– Omaa silmääni miellyttää kaunis sateenkaarimatto. Myös Ikean Ivar-kaapit ovat mahtavat. Lapsen on helppo järjestellä lelut kaappeihin ja ottaa niitä kaapista pois, Johannankodissa-Instagram-tiliä ylläpitävä nainen kertoo.

Sateenkaarista pitävä tyttö sai päättää seinän vaaleanpunaisen värin.­

Leikkisän lastenhuoneen tyyli on ideoitu yhdessä. Sateenkaarista pitävä tyttö sai päättää seinän vaaleanpunaisen värin.

– Huone on sisustettu lapsen tarpeet edellä. Tarkoituksena on ollut luoda lastenhuone, jossa on tilaa leikkiä.