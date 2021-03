Psykologi kertoo, mitä ujolle lapselle ei saisi koskaan sanoa – ja listaa 9 asiaa, jotka pitäisi tehdä

Ujoudella on yhteiskunnassamme negatiivinen leima. Siksi piirteen toitottaminen tulisi poistaa pientä lasta koskevista puheista kokonaan, sanoo asiantuntija.

”Kissako kielesi vei?”

”Onko lapsesi aina noin ujo?”

Yllä olevat, harmittomilta tuntuvat lausahdukset ovat tuttuja monelle ujolle. Niihin voi turtua, mutta jälkensä ne jättävät silti.

– Kaikki lapsen ujouden kommentointia koskeva puhe täytyy jättää pois.

Tätä mieltä on tunnettu suomalainen psykologi ja temperamentin tutkija Liisa Keltikangas-Järvinen.

Asiantuntijan mukaan myös kannustavaksi tarkoitetut ujouden kommentoinnit tulisi unohtaa. Nekin voivat kääntyä itseään vastaan.

– Vallalla on ajatus, että tietyt temperamenttipiirteet ovat parempia kuin muut. Ujous on saanut yhteiskunnassamme negatiivisen leiman, Keltikangas-Järvinen sanoo.

Eri persoonallisuudenpiirteiden arvottamisesta kertovat vaikkapa aivan tavalliset lehtiotsikot. Artikkelissa voidaan antaa ohjeita siitä, miten ujo pärjää työelämässä. Jo lähtöasetelmaan sisältyy ajatus, että ujous tuo ongelmia.

Vaikka kaikki eivät pidä itseään ujoina, on todennäköistä, että sitä on ollut lapsena. Kaikki taaperot ovat nimittäin ujoja.­

Latautuneiden arvoasetelmien takia lapsi ymmärtää, että jokin hänessä on huonompaa kuin muissa. Tämä ei vahvista itseluottamusta.

Minäkuvan luominen perustuu myös itseään toteuttavaan ennusteeseen.

– Kun lapselle aletaan varhaisessa vaiheessa kertoa, minkälainen hän on, hän muodostaa siitä minäkuvansa ja ryhtyy käyttäytymään sen mukaisesti.

Pelkkä ujous ei kerro ihmisestä paljoakaan

Vaikka ujous on yhteiskunnassamme arvotettu persoonallisuudenpiirre, pelkkä ujous ei kerro ihmisestä paljoakaan.

– Jos ihmisen määrittelee vain ujouden kautta, se on kuin sama kuin määrittelisi hänen ulkonäkönsä yhden ruumiinosan, vaikkapa nilkkojen perusteella, Keltikangas-Järvinen sanoo.

Joitakin määritelmiä voi silti antaa.

Ujolla ihmisellä voi olla hyvät sosiaaliset taidot eli kyky tulla toimeen muiden kanssa. Usein hänellä on myös ominaisuuksia, jotka tukevat sosiaalista kanssakäymistä. Hän voi olla olla hyvin empaattinen ja tunneälykäs.

Ujo lapsi on harvoin myöskään aggressiivinen, tottelematon tai röyhkeä. Näin ollen hän ei yleensä aiheuta ongelmia yhteisössä, esimerkiksi koululuokassa. Ujo lapsi ei kiusaa muita.

– Nämä piirteet ovat jo aikamoinen pääoma lapselle, Keltikangas-Järvinen sanoo.

Toisaalta ujoudesta ei automaattisesti seuraa muita ominaisuuksia. Esimerkiksi ujouteen liitetty empatiakyky ja kyky lukea toisia ihmisiä ei pidä paikkansa, jos kyseessä on ujo, joka on myös introvertti eli ei ole kiinnostunut toisista ihmisistä.

– Ketään ihmistä ei voida määritellä yhdellä piirteellä, sillä olemme lukemattomien persoonallisuudenpiirteiden summa.

Pienet lapset melkein aina ujoja

Alle kolmevuotiasta lasta ei tavallisesti määritellä ujoksi, sillä kaikki sen ikäiset ovat ujoja.

– On poikkeavaa, jos lapsi on erittäin valmis kaikkeen uuteen. Kun uusi ihminen saapuu paikalle, taaperon normaali reaktio on katsella vähän aikaa ja toimia varautuneesti, eikä jättää heti äitiä ja isää, Keltikangas-Järvinen selittää.

Anna ujolle lapselle tehtävä, jossa muut ovat riippuvaisia lapsen toiminnasta. Lapsi voi vaikkapa ojentaa muille liituja ja värejä. Näin hän saa pieniä kokemuksia siitä, että pääsee aktiivisesti mukaan menoon.­

Toisaalta jo pienistä lapsista huomaa, miten eri tavoilla suhtaudumme yllättäviin tilanteisiin. Kun laatikosta hyppää pelle, osa lapsista nauraa, osa säikähtää ja alkaa itkeä.

Tavallista onkin, että ujo salpautuu yllättävissä tilanteissa.

Älä odota turhaa reippautta

Monet lapsena ujoiksi itsensä kokeneet eivät silti koe olevansa ujoja enää aikuisena. Syynä on yleensä se, että ihminen on saanut riittävästi tukea kehitykselleen ja oppinut keinot, miten toimia sosiaalisissa tilanteissa.

Ujon lapsen tukeminen on Keltikangas-Järvisen mukaan tärkeää, vaikka ujoudessa itsessään ei vikaa olekaan. Ujoutta ei ole tarvetta karsia, vaan tulisi opettaa keinoja, joilla ihminen pystyisi ujoudesta huolimatta toimimaan aikuisena sosiaalisissa tilanteissa ja kommunikoimaan muiden kanssa.

– Yhteiskuntamme edellyttää tehtävässä kuin tehtävässä vuorovaikutusta, kykyä ilmaista itseään ja ottaa kantaa.

Ujon lapsen kasvun tukeminen onnistuu, kun on riittävästi läsnä. On tärkeää kulkea lapsen mukana ja lisätä vastuuta sitä mukaan, kun lapsi kasvaa. Edetä kannattaa pienin askelin ja useamman kerran samaa toistaen.

– Itsenäisyyttä yli kaiken ihannoiva kulttuurimme ei siedä, että lähdettäisiin lapsen avuksi. Mutta se on juuri sitä, mitä ujo lapsi tarvitsee, Keltikangas-Järvinen sanoo.

Turhaa reippautta lapselta ei pidä odottaa. Yhteiskunnan vaatimus siitä, että kaikkien tulisi olla tolkuttoman rohkeita, ei ole edes perusteltu.

Olisi hyvä muistaa, että ihmiskunnan kehityksen näkökulmasta kaikenlaisille persoonallisuudenpiirteille on ollut tilausta.

Olemme tarvinneet kautta aikojen niitä, jotka syöksyvät uusia asioita kohti riskeistä välittämättä sekä heitä, jotka miettivät hetken, onko se järkevää.