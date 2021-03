Suomalaiset kertovat, miten heidän perheissään hoidetaan raha-asiat ilman riitoja: ”Kannattaa kokeilla, on meillä toiminut kymmeniä vuosia”

Yhdessä perheessä kumpikin puolisoista laittaa 85 prosenttia ansiotuloistaan ja 15 prosenttia pääomatuloistaan yhteiselle tilille. Toisessa taas vaimo hoitaa kaikki tilit ja säästöt.

Raha, siinäpä aihealue, jonka ympärillä tuntuu pyörivän toisinaan kaikki.

Selvää on, että raha aiheuttaa myös riitoja.

Olemme aiemmin kertoneet muun muassa rahaan liittyvistä parisuhde- ja sukuriidoista.

Se, miten rahat tulisi perheessä jakaa, on sekin kuuma puheenaihe. Viime vuonna verkossa roihahti keskustelu siitä, pitääkö parisuhteessa olla yhteiset rahat.

Eräs keskustelijoista kertoi tehneensä puolisonsa kanssa laskelmat siitä, paljonko kotona lapsen kanssa oleva menetti palkassaan. Tämän jälkeen työssä käyvä puoliso maksoi hyvityksen palkanmenetyksestä.

Raha aiheuttaa riitoja, mutta on paljon niitäkin perheitä, joissa raha-asiat hoidetaan täysin sulassa sovussa.

Pyysimme lukijoita kertomaan, miten he ovat ratkaisseet raha-asiat perheessään niin, ettei rahasta tarvitse riidellä.

Rahaa yhteiselle tilille

– Molemmat laittavat 85 prosenttia ansiotuloistaan ja 15 prosenttia pääomatuloistaan yhteiselle tilille. Niillä mennään. Mitään ongelmia ei ole ollut 20 vuoteen.

Ei yhteiselle tilille

– En ole ikinä ymmärtänyt sitä, että puolisoilla on yhteinen tili. Vanhemmillani on aina ollut omat rahat ja tilit. Kumpikin on osallistunut laskujen maksamiseen ja muuhun talouden hoitoon. Naimisissa he ovat olleet jo yli 30 vuotta. Myös itselläni ja kumppanillani on omat rahat ja omat tilit, eikä mitään yhteisiä tilejä. Koskaan emme ole rahasta riidelleet.

Vaimo hoitaa laskut

– Vaimon euro on 85 prosenttia minun eurostani. (Vaimo) hoitaa molempien tilit ja laskut. Kannattaa kokeilla. On meillä toiminut kymmeniä vuosia. En tiedä paljonko tilillä on, koska en viitsi katsoa, mutta aina on kortti kassalla kelvannut. Myös meillä menee osa talteen, eikä se johdu suurista tuloista, vaan tuloja pienemmistä menoista.

”Meillä on yhteinen tili, johon kumpikin siirtää tietyn rahasumman joka kuukausi, mies hieman enemmän, koska tienaakin hieman enemmän kuin minä. Loppuraha on omaa rahaa.”­

Kaikki rahat ja velat ovat yhteisiä

– Kaikki varat ja velat ovat yhteisiä. Yhteistä kotia olemme pyörittäneet 15 vuotta. Tuollainen mun ja sun rahat -juttu toimii, jos ei ole yhteisiä lapsia. Mutta järkyttävän yleistä on, että miehen rahat ja menot on miehen, ja naisen rahat ja menot on ensin lasten menot, sitten jos jotain sattuu jäämään, naisen menot.

Sama elintaso, eri tulot

– Ansaitsen noin seitsemän kertaa enemmän kuin mieheni. Vamman takia hänen ansiomahdollisuutensa ovat rajatut.

Meillä on erilliset tilit, minkä takia maksan 99 prosenttia kaikista talouskuluista. Ne vaatimattomat tulot, jotka hänellä on, jäävät hänen omaan käyttöönsä. Tarvittaessa siirrän hänelle varoja. Talon olen itse maksanut, mutta se on kummankin nimissä.

Rahoista ei riidellä ja 22 vuotta on mennyt hyvin. Mielestäni olisi groteskia, jos en sallisi miehelle samaa elintasoa kuin minulla on. Olemme naimisissa. Ei hän tahallaan vammautunut.

”Kumpikin saa säästää omalla tavalla”

– Oma tili on aina ollut kummallakin. Allekirjoitimme avioehdon, kun rahaa alkoi jäädä yli elämisen tarpeen. Kumpikin saa säästää tai kuluttaa omalla tavalla, vaikka toinen pelkkää pörssileikkejä ja toinen vihaa moottoripyöriä.

”Voimme elää ilman taloudellisia paineita”

– Meillä on kaikki yhteistä, omaisuus ja rahat. Ensin elettiin vaimon palkalla, kun opiskelin DI-tutkinnon. Minulla on nyt yli kaksinkertainen palkka verrattuna vaimon palkkaan, mutta rahat ovat yhteisellä tilillä.

Nyt voimme elää vapaasti ilman taloudellisia paineita. Teemme kaiken yhdessä. Naimisissa olemme olleet 30 vuotta. Lapset ovat muuttaneet pois kotoa.

”Eri tulotasot voivat haitata arkea”

– Meilläkin on ollut omat tilit ja rahat. Ja olen pitänyt huolen, että kaikki suuret hankinnat on ostettu puoliksi, kuten koti, mökki jne. Meillä on ollut siihen varaa.

Kyllähän se toimii, jos varallisuus on suht koht sama, oli se sitten tulojen tai perityn omaisuuden ansiota. On vain ymmärrettävä, että pitemmän päälle eri tulotasot voivat haitata arkea, jos tulotasoja ei pysty tasoittamaan joustamalla rahan kulutuksessa. Elämä ei ole tasa-arvoista, jos ei pysty yhdessä tekemään asioita. Se tulee aivan varmasti hiertämään avioliittoa.

”Kaikki hoituu hienosti riitelemättä, kun molemmat ymmärtävät, että rahojen eteen tehdään töitä, eivätkä ne automaattisesti kuulu toiselle.”­

”Emme koe, että toisen pitäisi rahoittaa toiselle harrastus”

– Puolisoni opiskelee ja käy töissä, mutta ei tienaa opiskelunsa takia yhtä paljon kuin minä. Toisaalta puolisoni harrastaa myös huomattavasti kalliimpaa harrastusta, johon hänellä menee suuri osa tuloista.

Perheessämme on molemmilla omat tilit ja lisäksi yhteinen tili, josta maksamme esimerkiksi ruoat ja muut päivittäishankinnat. Suuremmista hankinnoista sovimme aina tapauskohtaisesti sen, maksammeko ne puoliksi, vai maksanko minä esimerkiksi suuremman osan. Emme kuitenkaan koe, että toisen pitäisi rahoittaa toiselle harrastus tai ulkomaanmatkat.

Asumme omistamassani talossa, jolloin luonnollisesti asumiskuluista (asuntolaina) valtaosa lankeaa minulle. Maksan myös sähkölaskut, vakuutukset, laajakaistan jne.

Kaikki tämä hoituu hienosti riitelemättä, kun molemmat ymmärtävät, että rahojen eteen tehdään töitä, eivätkä ne automaattisesti kuulu toiselle. Kumpikin toki auttaa toista, mikäli rahatilanne muuttuu.

Kiinteä omaisuus karttuu maksukyvyn mukaan

– Meillä on yhteinen taloustili, johon laitetaan rahaa kuukausittain. Sieltä maksetaan ruokaostokset ja talouden yhteisiä hankintoja. Auton kulut puoliksi. Asuntolainan osuudet ja asunnon omistus tasoitettu tulojen mukaan. Kiinteä omaisuus karttuu maksukyvyn mukaan, kulutushyödykkeet kärsitään tasan. Toimiva systeemi. Tuloero nettona ehkä 1 000 euroa kuukaudessa.

Mies siirtää enemmän

– Meillä on yhteinen tili, johon kumpikin siirtää tietyn rahasumman joka kuukausi, mies hieman enemmän, koska tienaakin hieman enemmän kuin minä. Näistä rahoista maksetaan ruuat, lainat, laskut ja muut yhteiset kulut. Loppuraha on omaa rahaa, jonka voi säästää tai tuhlata oman mielensä mukaan. Kertaakaan ei ole tarvinnut rahasta riidellä.