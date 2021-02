Tutkimus: teinityttöjen perheissä enemmän avioeroja kuin -poikien – asiantuntija kommentoi keittiöpsykologin selityksiä

– Tyttöjä lähtökohtaisesti niin sanotusti suojellaan enemmän, kommentoi Väestöliiton asiantuntija.

13–18-vuotiaiden lasten vanhempien todennäköisyys erota on hieman suurempi, jos perheen lapset ovat tyttöjä. Eroa poikaperheisiin on 5 prosenttia, jos esikoinen on tyttö.

Ero on suurimmillaan 15–18-vuotiaiden lasten vanhemmilla, lähes 10 prosenttia, paljastaa Melbournen yliopiston tutkijan Jan Kabatekin ja Atlantassa toimivan David C. Ribarin Economic Journalissa julkaistu tutkimus. Sen aineistona on Alankomaista kaksi miljoonaa avioliittoa, joita on tarkasteltu kymmenen vuoden jaksolla. Tutkimuksesta ovat uutisoineet mm. Economist ja Daily Mail.

13–18-vuotiaiden esikoistyttöjen vanhemmista 11,3 prosenttia erosi, kun pojilla vastaava luku oli 10,7 prosenttia. Ilmiö toistui myös perheen myöhempien lasten kohdalla. Alle 12-vuotiaiden lasten vanhempien eroamiseen lapsen sukupuolella ei ole merkitystä.

Tyttöperheissä enemmän kasvatusriitoja

Tutkijat eivät löytäneet syy-seuraussuhdetta tytärten ja erojen välillä, mutta heidän mukaansa teinitytärten vanhemmat kertoivat kasvatukseen liittyvistä ristiriidoista enemmän kuin poikien vanhemmat. Tyttöjen isät kokivat perhesuhteet huonompina kuin poikien isät, ja äidit suhtautuivat avioeroon myönteisemmin ja olivat tyytymättömämpiä elämäänsä, kertoi Daily Mail.

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että yksi vanhempien yleisimmistä riidan aiheista on, paljonko pitää puuttua teinin valintoihin, kuten pukeutumiseen ja seurustelukumppaneihin.

Kasvanutta eroriskiä ei kuitenkaan havaittu niissä teinityttärien perheissä, joissa isä oli itse kasvanut siskon kanssa.

”Tyttöjä suojellaan enemmän”

Pari- ja perhesuhteiden asiantuntijan Minna Jaakkolan mukaan tutkimustulos on yllättävä ja kiinnostava.

– En ole törmännyt työssäni tähän ilmiönä ja toki pitäisi tutustua aiheeseen vielä lisää, että osaisi sanoa lisää tai tarkemmin. Kuulostaa ihan todenmukaiselta, että tyttöjä lähtökohtaisesti niin sanotusti suojellaan enemmän ja heidän menojaan vahditaan tarkemmin, Väestöliitossa työskentelevä Jaakkola sanoo.

– Jos kasvatuksellisista asioista ollaan erimielisiä, niin teini-iässä konfliktit voivat olla tosi haastavia, koska vanhempien olisi juurikin tärkeää olla samassa linjassa ja tästä voi aiheutua paljon riitaa, Jaakkola pohtii.

” Vanhempien niin sanottu keski-iän kriisi näkyy luultavasti monen eron taustavaikuttimena.

Jaakkola arvioi IS:n pyynnöstä kolmea kyökkipsykogista selitystä ilmiölle.

Teesi 1: Äiti saattaa olla hemmotellun kuningattaren roolissa perheessä teinipoikien ja isän keskellä, joten kimmoketta eroon ei ilmene.

Jaakkola: ”Pikemminkin ajattelisin, että teinipoika hakee mahdollisesti enemmän etäisyyttä ja erillisyyttä äitinsä kanssa ja myös niin sanotut miesten tai isän jutut voivat kiinnostaa enemmän. Vetäytyminen voi aiheuttaa hankalia tunteita äidissä, mutta antaa hänelle myös lisää omaa tilaa ja toki myös mahdollisesti parisuhdeaikaa, jossa pari voi hemmotella toisiaan.”

Teesi 2: Äiti saattaa liittoutua teinitytärten kanssa, jolloin isä jää ulkopuoliseksi ja tarpeettomaksi.

Jaakkola: ”Äitien ja tyttärien konfliktit usein lisääntyvät teini-iässä – liittoutuminen on paljon harvinaisempaa. Vanhempi murehtii usein omaa irti päästämisen vaikeuttaan teinin opetellessa itsenäisyyttä, eli luultavammin molemmat vanhemmat voivat tuntea olevansa ulkopuolisia ja tarpeettomia. Tämä uusi vaihe voi joko lähentää vanhempia toisiinsa tai erottaa heitä.”

Teesi 3: Raskas äiti-tytär-suhde voi aiheuttaa eropainetta, kun äiti saattaa kokea elämän kriittisen ja kyseenalaistavan teinitytön rankaksi ja haluaa muutosta.

Jaakkola: ”Teini-ikä on monesti rankka vaihe vanhemmille ja tyttären teini-ikä erityisesti äidille. Tiedetään myös, että nainen on usein aloitteen tekijä eroissa (70–80 prosentissa), joten ehkä tällä asialla tosiaan on yhteys? Lasten ollessa teini-ikäisiä vanhemmalla on monesti meneillään myös niin sanottu keski-iän kriisi, joka saa arvioimaan omia valintojaan ja elämäänsä uudella tavalla ja näkyy luultavasti monen eron taustavaikuttimena.”