Pia ja Eveliina ovat erityisherkkiä äitejä: ”Vanhemmuudesta oli vaikeampi joustaa, joten valitsin joustavamman työuran”

Erityisherkkyys on vanhemmuuden voimavara ja haaste. Hyvä eläytymiskyky auttaa lapsen kasvatuksessa, mutta arki voi kuormittaa. Erityisherkät äidit kertovat, miten he ovat ongelmista selvinneet.

Erityisherkkyys on voimavara, joka voi myös kuormittaa. Erityisherkäksi itsensä tunnistavat Pia Kokko ja Eveliina Rimpeläinen kertovat, miten synnynnäinen piirre vaikuttaa äitiyteen.­

Erityisherkkyys puhuttaa.

Muotisanaksikin leimattu piirre ei tosiasiassa ole mikään marginaalijuttu, sillä erityisherkkyyttä ilmenee 20 prosentilla väestöstä. Kyseessä on synnynnäinen piirre, joka ilmenee aistitiedon käsittelyn herkkyytenä.

”Vanhemmuus ja vastuun lisääntyminen saivat pakkani sekaisin”

Monet pitävät erityisherkkyyttä elämää rikastuttavana voimavarana, mutta vanhemmuus voi muuttaa asetelman. Yksi erityisherkkyytensä kanssa kamppailleista on Pia Kokko, 42, joka kertoo pärjänneensä piirteensä kanssa hyvin siihen saakka, kunnes tuli äidiksi. Kokolla on kaksi lasta.

– Vanhemmuus ja vastuun lisääntyminen saivat pakkani sekaisin. En voinut enää vetäytyä ja levätä, kun sitä tarvitsin. Aiemmin lepäsin illat työpäivän jälkeen, ja viikonlopunkin otin rauhallisesti omia tarpeita kuunnellen.

Erityisherkkyys muuttui rasitteeksi erityisesti silloin, kun lapset kärsivät refluksi- ja korvatulehduskierteestä.

– He vaativat huomiotani töiden jälkeenkin. Oma aika ja palautuminen oli miltei mahdotonta. Olen herkkä äänille ja hälinälle, ja lasten sairasteluihin liittyvä itkeminen oli liian suuri lisäkuormitus.

Ratkaisu löytyi itsensä työllistämisestä

Kahden lapsen äiti Kokko joutui kohtaamaan erityisherkkyytensä toden teolla vasta, kun hän paloi loppuun.

– Useamman loppuunpalamisen myötä jouduin tunnustamaan, etten kykene olemaan palkkatyössä sataprosenttisesti. Lapset vievät paljon voimavaroistani.

Ratkaisu löytyi osa-aikaisesta työskentelystä. Kokko toimii hyvinvointialan kevytyrittäjänä ja opiskelee samalla ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.

– Vanhemmuudesta oli vaikeampi joustaa, joten valitsin joustavamman työuran, vaikka välillä ajatus paluusta työelämään tuntuikin kaukaiselta, Kokko sanoo.

Herkkyys ja väsyminen kuuluvat erottamattomasti yhteen

Ei-sanan oppiminen on yksi tärkeimmistä taidoista, joita erityisherkkä vanhempi voi oppia, muistuttaa erityisherkkyydestä kirjan kirjoittanut Elaine N. Aron.

Tämä voi tarkoittaa rajojen pistämistä ihmissuhteissa, mutta myös hellittämistä vaikkapa kodin siisteydestä.

– Unen pitäisi tulla ennen kotitöitä – ennen mitään muuta, Aron kirjoittaa.

Aron toteaa kirjassaan Erityisherkkä vanhempi, käännä erityisherkkyys vanhemmuutesi voimavaraksi (Nemo 2020), että erityisherkät vanhemmat kuormittuvat vanhemmuudesta ja ärsykkeistä enemmän kuin vanhemmat, joilla piirrettä ei ole. Herkkyys ja väsyminen kuuluvat erottamattomasti yhteen.

Siksi lepo ja riittävä palautuminen on erityisherkille vanhemmille erityisen tärkeää.

Arjen kiireissä tätä voi kuitenkin olla vaikea toteuttaa.

Aron ehdottaa ratkaisuksi avun hakemista ystäviltä, sukulaisilta, palkatuilta lastenhoitajilta ja päivähoidosta. Myös erityisherkkyyteen liittyvästä tunnollisuudesta tulisi voida hieman hellittää.

”Tunteeni kuohahtavat liiankin herkästi”

Erityisherkäksi itsensä tunnistaa myös 2,5- ja 7-vuotiaiden lasten äiti Eveliina Rimpeläinen, 27. Rimpeläinen kertoo, että hän kuormittuu helposti metelistä, erityisesti lasten riitelystä.

– Siksi tunteeni kuohahtavat usein liiankin herkästi.

Rimpeläinen on löytänyt kuormittavia tilanteita varten kikkoja, jotka auttavat.

– Lasken kymmeneen, ja myös saunaan pakenemisen olen kokenut hyväksi. Etenkin vanhemmille lapsille voi myös sanoittaa sen, että ”nyt äiti ei pysty kuuntelemaan teitä ja tarvitsee pienen hengähdystauon”.

Elaine N. Aron muistuttaa, että erityisherkkien olisi hyvä löytää tasapaino tunteille avautumisen ja niiden hallitun ilmaisun väille.

Huomion vieminen muualle vaikka kymmeneen laskemalla onkin hyvä keino.

Emotionaalisesta reaktiokyvystä on myös hyviä seuraamuksia.

Erityisherkät vanhemmat reagoivat voimakkaasti myös vanhemmuuteen liittyviin myönteisiin kokemuksiin. Siksi he voivat nauttia vanhemmuudesta muita enemmän.

Positiivisten tunteiden rinnalla elävät toki kaikenlaiset tunteet.

– Minä esimerkiksi murehdin herkästi. Tunnen ja aistin toisen tunteet. Erityisherkkyyden kautta olen hyvin empaattinen ja myös talletan lapseni tunteen sydämeeni. Se kuormittaa minua, koska silloin jään murehtimaan herkemmin, Rimpeläinen sanoo.

Ei pelkästään hyvä, vaan loistava vanhempi

Elaine N. Aron toteaa, että erityisherkkyys voi tehdä vanhemmasta ei pelkästään hyvän, vaan loistavan. Erityisherkkyyteen liitetty voimakas mielikuvitus, tunnollisuus, empatiakyky ja asioiden syvällinen käsittelykyky ovat kaikki vanhemmalle hienoja piirteitä.

Vanhemmuudessa on vahvoilla, kun lapsensa tilanteisiin pystyy eläytymään.

Eveliina Rimpeläinen toivoo, että erityisherkät vanhemmat hyväksyisivät itsensä sellaisena kuin ovat ja näkisivät, minkälaisen lahjan ovat saaneet.

– Erityisherkkyys antaa enemmän kuin ottaa. Lapsi tarvitsee empatiaa. Uskon, että juuri erityisherkkyyden kautta pystyn olemaan lapsilleni ymmärtäväinen äiti.

Myös Pia Kokko on huomannut, että piirteestä voi olla tavattomasti hyötyä. Lapsen hätää ei ohita esimerkiksi silloin, kun lapsi tulee väsyneenä koulusta tai päiväkodista ja on huonolla tuulella. Omien kokemuksien kautta on helppo ymmärtää, miltä lapsesta tuntuu, kun äänet, häly ja muu informaatio ovat rasittaneet koko pitkän päivän ajan.

Muille erityisherkille vanhemmille Kokolla on kannustava viesti.

– Älä taistele erityisherkkyyttä vastaan, vaan hyväksy se. Piirre on osa sinua, ja sitä on mahdotonta muuttaa. Älä vertaa itseäsi muihin vanhempiin ja muiden suorituksiin, vaan iloitse supervoimistasi ja näe mitä hyvää ne sinulle mahdollistavat.

Osittainen lähde: Elaine N. Aron: Erityisherkkä vanhempi, Käännä erityisherkkyys vanhemmuutesi voimavaraksi. Nemo, 2020.