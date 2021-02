”Vuoden sisään ensitapaamisesta kihlat, yhteenmuutto ja häät” – lukijat kertovat suhteista, joissa oli kiire alttarille

Joskus aikailu ei auta. Suomalaiset jakavat tarinansa liitoista, joissa yhteen on menty turhia harkinta-aikoja kaihtaen.

Nopea avioituminen voi olla myös hyvä juttu. Ilta-Sanomien lukijat kertovat suhteista, joissa ei ole aikailtu, ja joissa kaikki on mennyt hyvin.­

Vauhdilla etenevä suhde voi merkitä ongelmia.

Alkuhuumassa rakastunut siirtää toiseen ihmiseen omia toiveitaan, eikä kuva kumppanista ole todellinen.

Rakkauden huumassa huonot merkit saattavat jäädä huomaamatta. Tämän totesi muun muassa Ilta-Sanomien haastattelema Iina, joka oli menossa pikavauhtia naimisiin tapaamansa miehen kanssa. Sitten karu totuus paljastui.

– Tajusin, että olin menossa narsistin kanssa naimisiin. Nyt asia hävettää ja toivoisin, ettemme olisi koskaan tavanneet. Mennyttä ei voi kuitenkaan muuttaa, ja olenkin yrittänyt miettiä niin, että siitäkin selvisin.

Mutta ei ole mikään sääntö, etteikö pikaliitto voisi onnistua.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat suhteista, jotka alkoivat nopeasti, mutta ovat kestäneet näihin päiviin asti.

”Jotkut sukulaiset olivat epäileväisiä”

– Vuoden sisään ensitapaamisesta kihlat, yhteenmuutto ja häät. Nyt meillä on myös 2,5-vuotias lapsi, ja kesällä tulee viisi vuotta täyteen seurustelun aloituksesta. Jotkut sukulaiset olivat epäileväisiä ja ehkä ovat edelleen, mutta onneksi ei tarvitse nähdä heitä. Kyllä sen tietää, jos tapaa sellaisen, jonka kanssa haluaa loppuelämän viettää. Ei siinä tule mietittyä, kuinka nopeasti menee naimisiin, kun toista rakastaa täysillä joka päivä.

Nopeaa etenemistä keski-iässä

– Tapasimme 21.7. Muutimme yhteen kuukauden kuluttua. Emme koskaan menneet kihloihin, mutta naimisiin tasan vuoden kuluttua 21.7. Nyt seuraavana heinäkuuna olemme olleet yhdessä 19 vuotta, joista 18 naimisissa. Olimme tavatessamme molemmat 50-vuotiaita.

”Jotkut jutut loksahtavat”

– Tapasimme 1.12., kihloihin menimme 24.12. ja naimisiin 10.9. Ensimmäiset lapset, kaksoset, tulivat 15 kuukauden jälkeen. Sen jälkeen saimme vielä kaksi lasta. Siitä on aikaa nyt reilut 37 vuotta. Aina ei ole ollut niin ruusuista, vaan välillä on ollut myös nokkosia. Mutta onneksi tykkään kasveista. Aina ei tarvita kauheaa alkututustumista, vaan jotkut jutut loksahtavat.

”Kihloihin kahden kuukauden päästä”

– Menimme kihloihin kahden kuukauden päästä aloitettuamme seurustelun, ja siitä kahdeksan kuukautta myöhemmin naimisiin. Tänä vuonna juhlimme 25-vuotishääpäivää.

”Yhdessä on koettu niin hyvät kuin pahat”

– Tunsimme toisemme jo lapsuudessa, ja seurustelun aloitimme ollessani 18 vuotta. Hän oli 24. Kihloihin menimme puolen vuoden seurustelun jälkeen ja ”tahdon” sanoimme puoli vuotta kihlajaisten jälkeen.

Lapsia syntyi kolme viiden vuoden sisällä. Oma kotikin rakennettiin, kun lapset olivat pieniä. Yhdessä ollaan koettu niin hyvät kuin pahat kaikilla elämänalueilla. Toisiamme tukien olemme selviytyneet vakavista sairauksista, työttömyydestä, opiskelusta ynnä muusta. Välillä on räiskynyt ja ollut erimielisyyksiä, kuten varmaan kaikilla pariskunnilla. Anteeksi on osattava antaa ja pyytää sekä sopia riidat.

Lapset ovat kukin jo omillaan elämässä, ja on meille siunautunut jo yksi lapsenlapsikin. Naimisissa ollaan oltu jo 34 vuotta, ja toivottavasti vielä on yhteisiä vuosia edessä paljon. Yhteiset harrastukset ja mielenkiinnonkohteet löytyvät luonnosta ja vaeltamisesta.

Avioero, mies ja vauva

– Juuri avioeron jälkeen tapasin mieheni. Parin kuukauden päästä olin raskaana, kaksi vuotta tapaamisesta olin kahden lapsen ja kahden bonuslapsen äiti. Siitä on nyt 35 vuotta aikaa, olemme edelleen onnellisia kaikki. Joskus sen vaan tietää.

”Yhä tahdon”

– Kolmen kuukauden seurustelun jälkeen menimme kihloihin ja kihlauksesta viiden kuukauden päästä naimisiin. Tänä vuonna avioitumisesta tulee 14 vuotta. Yhä tahdon.

”Salama iski – se oli menoa”

– Tapasimme toukokuussa, elokuussa kihloihin, seuraavan juhannuksen aatonaattona naimisiin. 19 vuotta olemme olleet yhdessä, eikä loppua näy, jos ei kuolo korjaa. Ja minä vannoin, etten koskaan mene naimisiin, mutta 44-vuotiaana sitten rikoin lupaukseni. Olen toki seurustellut pitkiä, yli kymmenen vuodenkin juttuja. Juuri sellainen oli päättynyt, kun salama iski – se oli menoa.

”Siitä kahdeksan kuukautta eteenpäin odotin esikoistamme”

– Olin 18-vuotias, kun rupesin seurustelemaan mieheni kanssa. Siitä kahdeksan kuukautta eteenpäin odotin esikoistamme. Kihloihin menimme ennen kuin vauva syntyi. Häitä vietimme, kun olin 20 vuotta, ja siitä vähän myöhemmin saimme vielä kaksoset. Nyt yhteisiä vuosia on takana jo melkein 20. Ja emme ole edes vielä 40-vuotiaita. Vielä on monta vuotta jäljellä ihanaa parisuhdetta. Toki on ollut huonoja hetkiä, mutta se mikä ei tapa, vahvistaa.

Ero ja pikaliitto

– Olimme molemmat eronneet edellisistä suhteistamme vain vähän ennen tapaamistamme. Kolmen ja puolen kuukauden seurustelun jälkeen muutimme yhteen, siitä vuoden kuluttua menimme kihloihin ja siitä 10 kuukauden päästä avioon. Huhtikuussa ensitapaamisesta tulee 21 vuotta. Tahdon edelleen.