”Jokainen päivä päättyy halaukseen”– nyt puhuvat lasten parissa työskentelyä rakastavat hoitajat ja opettajat

Lasten kanssa työskenteleminen on kutsumusammatti. Vauva.fi-sivustolla avautuvat he, joille jokainen työpäivä tuo hymyn huulille.

Kerroimme tammikuussa, kuinka lasten parissa työskentelevät paljastivat sen, mitä eivät voi tai kehtaa sanoa ääneen. Moni luokanopettaja ja varhaiskasvattaja antoi palaa ja avautui synkistäkin ajatuksistaan.

Mutta lasten kasvatus on muutakin kuin padottuja tunteita, osa ihmisistä todella rakastaa lasten parissa työskentelyä! Nyt annamme äänen heille, jotka saavat palkintonsa onnistuneista kohtaamisista pikkukoululaisten tai tarhaväen kanssa ja joiden päivä paranee lasten suusta kuultujen letkautusten ansiosta.

Vauva.fi-sivustolla eräs opettaja on väsynyt lukemaan työhönsä kyllästyneiden kollegoiden tarinoita.

– Voin vilpittömästi sanoa, että rakastan työtäni! Enkä muuten ole ainoa, suurin osa kollegoistani on samaa mieltä.

– Opetan ekaluokkaa, ja oppilaat ovat aivan ihania! Oppimisen ilo ja into on käsinkosketeltavaa. Toki minunkin luokassani on haasteita, muttei mitään sellaista, jonka kanssa en pärjäisi. Tykkään oppilaistani, ja he tykkäävät minusta. Jokainen päivä päättyy ainakin pariin spontaaniin halaukseen.

Opiskelua ensimmäisellä luokalla.­

Työ sisältää opettajan mielestä juuri sopivasti rutiinia ja vaihtelua: hän tykkää oppituntien ja välituntien rytmistä ja siitä, että oppitunnit saa rakentaa juuri sellaisiksi kuin haluaa.

Välit ekaluokkalaisten vanhempiin ovat mutkattomat. Wilma ei ole mörkö, ope muistuttaa ja pyrkii viestimään vanhemmille tasapuolisesti ja tärkeisiin asioihin keskittyen.

Opettajien matalaan palkkatasoon hän ei halua uhrata ajatuksiaan, sillä se aiheuttaisi vain huonoa mieltä.

– Keskityn mieluummin siihen hyvään, jota työssäni on ja jota työlläni saan aikaan. Sen ajatuksen haluan välittää myös oppilailleni. Opettajuus on kyllä ihan parasta!

Lapset tuovat työhön iloa

Toinen kanavalla keskusteleva opettaja listaa työnsä parhaita puolia, joista yksi merkittävä on luonnollisesti kivat oppilaat.

– Lapset tuovat työhöni paljon iloa. Innokkaiden ja iloisten oppilaiden kanssa on mukava jakaa arjen ja elämän kommelluksia. Samalla saan olla mukana tukemassa ja opettamassa heille uusia asioita.

Lasten kanssa työskentely tuo iloa monelle.­

Neljä vuotta luokanopettajana työskennellyt kirjoittaja kertoo arvostavansa myös fiksuja ja kivoja työkavereita, jotka ovat aina valmiita auttamaan toisiaan. Myös monipuolinen työnkuva ja mahdollisuus vaikuttaa oman työn jälkeen ovat tärkeitä työssä motivoivia tekijöitä.

– Plussia luokanopettajan hommassa on paljon enemmän kuin miinuksia. Tykkään työstäni tosi paljon.

Hyvä hoitaja voi muuttaa maailmaa paremmaksi

Lastentarhan opettaja kertoo työnsä olevan hyvin palkitsevaa.

– Voin laittaa ”hyvän kiertoon”. Hyvä hoitaja voi muuttaa maailmaa paremmaksi. Parhaimmillaan tämä on maailman paras duuni.

Kirjoittajan mukaan parasta työssä ovat hienot lapset ja heidän asialliset vanhemmat. Myös fiksut työkaverit saavat häneltä kiitosta.

Yksinäinen reppu tarhan naulakossa.­

Toinenkin päiväkodissa työskentelevä kirjoittaja viihtyy mainiosti työssään.

– Ihanassa pienessä päiväkodissa suurin osa vanhemmista on todella mukavia ja yhteistyö sujuu. Kaikki lapset ovat myös ihania.

Toisaalta hän kertoo tehneensä myös keikkaa muualla ja huomanneensa, ettei joka paikassa asiat ole niin hyvin.

– Resurssit ovat kaikkialla vähäiset, mutta kyllä sen huomaa, kun johto on huonoa ja työilmapiiri sen seurauksena vielä huonompi. Itse ainakin otan nämä epäkohdat aina puheeksi ja aina minut on otettu uudestaan vastaan. Työntekijöiden yhteistyö ja spontaani kehittämishalu vievät todella pitkälle, hän muistuttaa.

Työtä ei pidä ottaa liian vakavasti

Perhepäivähoitaja kertoo nauttivansa päivien viettämisestä pienten lasten kanssa.

– Lapset ovat ihania. Perheet eivät aina ole, mutta kaikkien kanssa on toimeen tultu. Osasta perheistä on tullut jopa ystäviä, ja hoitolapset ovat jääneet omien lasteni kavereiksi.

Lasten kanssa työskennellessä pääsee itsekin ulkoilemaan työpäivän aikana.­

Hän arvostaa työssään vapautta ja sitä, että työstä voi tehdä juuri sellaista kuin sen haluaa olevan.

– Työ on juuri sellaista kuin sen haluaa olevan, jos viitsii nähdä vaivaa edes vähän niin kahta samanlaista päivää ei ole. Ja saa ihan itse päättää työpäivän kulun. Jos tänään huvittaa metsäretki, niin voi lähteä retkelle. Se on se mitä työssä arvostan, saan itse päättää ja kuunnella lasten toiveita.

Pian lastenhoitajaksi valmistuva kertoo olevansa unelma-ammatissaan.

– Lapset ovat ihania ja työ oikein mukavaa, kun suhtautuu vähän rennommin. Alimiehityksellä mennään ja ryhmäkoot ovat isoja, mutta kun työtä ei ota liian raskain hartein vaan tekee parhaansa, voi se olla todella palkitsevaa.

Keskusteluun osallistuu myös lastenhoitaja, jonka mukaan työ ei aina ole ruusuista, mutta lapset ovat ihania.

– Tykkään tosi paljon lapsista, ja vauvat ovat suloisia ja hauskannäköisä. Aina, kun näen vauvan, tekee mieli ottaa se syliin ja hoivata.

– Minun on helppo olla lasten kanssa, usein helpompi kuin aikuisten. Lapset myös tykkäävät minusta.

Vauva.fi on osa Sanoma-konsernia.