Suomalaisnaiset kehuvat kilpaa miehiään: ”Saattaisin epäillä, onko tuollaista ihmeolentoa olemassakaan”

”Saattaisin epäillä onko tuollaista ihmeolentoa olemassakaan, mutta hän on.” Suomalaisnaiset eivät säästele kehujaan puolisojaan kehuessa.

Kehuja saattaa tulla sanoneeksi aivan liian harvoin.

Onneksi keskustelupalstalla uskalletaan kehua! Vauva.fi-sivuston ketjusta tulee muillekin hyvä olo.

Poimimme kirjoituksista puolisoja ja isiä ylistäviä kommentteja. Kehut erikseen miehille eivät tarkoita sitä, etteikö lasten hoitaminen ja kotityöt kuuluisi tasavertaisesti kaikille sukupuolille.

Esimerkiksi vanhemmuutta käsittelevässä keskustelussa saatetaan ohittaa isät. Näin on kokenut esimerkiksi Ilta-Sanomille tarinansa kertonut koti-isä.

”Kirjoittaa rakkauskirjeitä”

– Mieheni on luotettava, hellä, ihana isä lapsellemme, kärsivällinen ja taitava, kätevä käsistään. Jaksaa tsempata, kun usko omaan osaamiseeni horjuu. Hän kirjoittaa rakkauskirjeitä, rakentaa kukkapenkkejä ja tekee vuokseni mitä vain. Yritän olla itsekin yhtä hyvä puoliso hänelle.

Kehuja sai muun muassa mies, joka kirjoittaa rakkauskirjeitä.­

”On lapsille läsnä”

– Parasta on se, miten aidosti hän nauttii lasten hoitamisesta ja on lapsille läsnä. Olen pakahtua rakkaudesta ja ylpeydestä joka kerta, kun mieheni leikkipuistossa heittäytyy mukaan mihin tahansa leikkiin tai rooliin, mitä lapset häneltä keksivät pyytää.

”Tykkää hemmotella”

– Mieheni on todella mukava ja fiksu, aina ystävällinen ja auttavainen kaikkia kohtaan. Tykkää hemmotella ja ilahduttaa muita, niin minua kuin lapsiakin. On myös maailman paras isä lapsillemme.

”Erittäin hyvä kannustamaan lapsia”

– Isänä mieheni on paras mahdollinen. Hänelle soitetaan aina ongelmien sattuessa. Lasten ollessa pieniä hän jaksoi aina pelata ja keskustella lasten kanssa ja vaihtaa vaippoja, valvoakin.

Viikonloppuisin sain aina nukkua pitempään, kun hän touhusi lasten kanssa. Hän toimi kuskina harrastuksiin ja treenasi matikkaa lasten kanssa - kaikki pääsivät yliopistoon haluamalleen alalle ensiyrittämällä. Mieheni on lisäksi erittäin hyvä kannustamaan lapsia ja minua työelämän haasteissa ja kaikissa muissakin.

Jos lukisin itsekin tämän selityksen, niin saattaisin epäillä, onko tuollaista ihmeolentoa olemassakaan, mutta hän on.

”Kyllä elämä osaakin olla ihanaa”

– Minullakin on aivan ihana mies. Yksityisyrittäjänä hän voi lähteä töistä aiemmin ja laittaa ruoan valmiiksi. Töistä tullessani voin rentoutua ja syödä. Aika usein saan jalkahieronnankin.

Lasten kanssa harrastaminen on iso plussa.­

Mies leikkii lasten kanssa ja opettaa heille kuinka siivotaan ja tehdään kotitöitä. Sillä aikaa katselen Salkkareita ja noh, meneehän siinä joskus viinilasillinenkin. Iltasella mies lukee lapsille sadun laittaessaan heidät nukkumaan.

Voi kyllä, kyllä elämä osaakin olla ihanaa.

Ei koskaan piikittele

– Minun mieheni tekee enemmän kuin oman osansa kotitöistä. Laittaa ruokaa, on perillä lasten asioista, käy läpi lasten vanhoja vaatteita ja napsii pois liian pienet. Hän jaksaa kuunnella, kun ahdistun siitä sun tästä. Hän kannustaa ottamaan omaa aikaa. Hän ei koskaan piikittele, enkä minäkään häntä.

Talous on erinomaisella mallilla

– Mieheni on erittäin älykäs, nautin keskusteluista ja huumorista hänen kanssaan. Hän huolehtii, että talous on erinomaisella mallilla. Hän tekee myös paljon töitä perheen hyvinvoinnin eteen.

”Varmaan häntä voisi sanoa feministiksi”

– Minun mieheni on kertakaikkinen kallio. Yhdessä ollaan oltu jotain 13 vuotta. Meillä on yksi lapsi. Mies on rauhallinen ja tasapainoinen, tekee kotitöitä enemmän kuin minä pystyn ja on lapsen kanssa myös. Lapsi ylipäänsä on hänelle kaikki kaikessa.

Nyt korona-aikaan näkyy oikein miten hyvä tyyppi hän on, kun ollaan melkein ympäri vuorokauden yhdessä. Minulla on useampi sairaus, olen siis riskiryhmässä ja vajaakuntoinen, enkä enää edes työelämässä sairauksien vuoksi.

Mies jaksaa aina auttaa. Häntä voisi sanoa myös feministiksi. Kyllä tällaisia miehiä on. Ja seuraavissa sukupolvissa varmasti enemmän.

Jaksaa puuhastella yhdessä

– Mieheni jaksaa pysyä rauhallisena stressaavissakin tilanteissa. Hän osaa myös kuunnella muita ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon.

Monet arvostivat sitä, että mies otti osaa kotitöihin.­

Tyttärellekin on ollut hyvä isä, on jaksanut kuskata ja tukea ja puuhastella yhdessä, kuunnella murheita ja olla se tuki ja turva teini-iän myrskyissä.

”Kiltti, eikä varmaan kaikkien makuun”

– Mieheni on uskomaton isä. Meillä on useampi yhteinen lapsi. Mies on tavallaan konservatiivinen sikäli, että arvostaa perhettä, yhdessä vietettyä aikaa, lasten kasvatusta ja rajoja. Tiedän hänen arvostavan minua paljon. Mies on aina toivonut omia lapsia ja fiksuna ymmärtää, että ei ole etenkään naiselle helppo nakki niitä hankkia montaa. Hän on aidosti tasaveroinen vanhempi. Hän on muun muassa pitänyt hoitovapaata lasten kanssa.

Mies on lopulta aika kiltti, eikä varmaan kaikkien makuun. Hän asettaa perheensä aina etusijalle. Hän on läsnä ja haluaa välittää sen tunteen myös lapsille.

