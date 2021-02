Jerry, 29, on koti-isä, jolla on viesti muille suomalaisille: ”Monessa tilanteessa olen miettinyt, että hei, minäkin olen täällä!”

”Olisin ollut onnellinen, jos joku olisi tiedustellut minunkin jaksamistani”, kertoo koti-isä Jerry Stålberg.

Jerry Stålberg on kotona 1,5-vuotiaan Felician kanssa. Koti-isä on sitä mieltä, että myös isät tulisi huomioida kasvattajina paremmin.­

Rakenneultra, neuvolakäynnit, synnytys.

Kokkolalainen Jerry Stålberg, 29, ei ole jättänyt yhtäkään näistä väliin. Stålberg on ollut mukana lapsensa elämässä tiiviisti jo ennen kuin hän syntyi.

Nyt Felicia on 1,5-vuotias, ja Stålberg on koti-isä. Tässä perheessä äiti käy töissä, sillä perhe on laskenut, että se on nyt taloudellisesti kannattavampaa.

Järjestelylle on myös käytännön syy.

Stålbergin vaimo Johanna vammautui syntyessään, ja käytännössä hänen oikea kätensä on poissa pelistä. Vamman nimi on Erbin pareesi, ja se tuli väärästä syntymäasennosta. Tästä syystä Johanna on puoliksi eläkkeellä.

Kun vauva oli pieni, Jerry Stålberg halusi auttaa vaimoaan mahdollisimman paljon lapsen nostoissa. Sittemmin he huomasivat, ettei Johannan vamma vaikuta lapsen hoitoon, joten pari jakaa vastuut keskenään.

Koti-isä Stålberg on myös siksi, että vanhemmat uskovat lapsen tulevan näin kummallekin vanhemmalle tavallista läheisemmäksi. Stålberg haluaa, että Felicia voisi tukeutua elämänsä ylä- ja alamäissä yhtä lailla sekä äitiin että isään.

– Toivon, että hän ei sivuuta minua. Minullekin saa tulla itkemään huoliaan, Stålberg sanoo.

”Löytyy paljon työpaikkoja, joissa ei ymmärretä”

Mikään tavanomainen järjestely isän jääminen kotiin ei Stålbergin kaveripiirissä kuitenkaan ole. Jerry ei tunne lähipiiristään yhtäkään muuta isää, joka olisi jäänyt lapsensa kanssa kotiin.

Kaikki eivät voi jäädä kotiin. Osallistumiseen vaikuttavat myös työelämän vaatimukset.

– Kun itse olin töissä, sain tosi paljon ymmärrystä, sillä vaimoni ei pärjää aina yksin. Löytyy kuitenkin paljon työpaikkoja, joissa ei ymmärretä, että myös isä haluaa olla osallisena. Uskon, että monessa paikassa ihmetellään, jos isä haluaa lähteä vaikkapa kesken päivän rakenneultraan mukaan.

Koti-isällä onkin ympäröivälle yhteiskunnalle viesti: kuunnelkaa myös isiä!

Jo se auttaa, että myös isän jaksaminen nostetaan tapetille.

– Olen usein ollut Johannan kanssa neuvolassa, jossa kyllä aina muistetaan kysyä äidin vointia. Minulta sitä ei kysytä.

– Monessa tilanteessa olen miettinyt, että hei, minäkin olen täällä! Olisin ollut onnellinen, jos joku olisi tiedustellut minunkin jaksamistani.

Tosiasiassa lapsen ensivuodet ovat sekä äidille että isälle raskaita: ainakin silloin, jos kummatkin osallistuvat lapsen hoitoon täysimääräisesti.

Uupumus ei ole Stålbergillekään vieras juttu. On päiviä, jolloin täytyy motivoida itseään arkeen.

– Toisaalta pelkkä lapsen hymy antaa niin paljon voimaa. Ihminen, jolla ei ole lapsia, ei voi ymmärtää miltä tuntuu, kun näkee oman lapsensa onnellisena.

”Tyttö tarvitsee kumpaakin vanhempaa”

Pikkulapsiarki voi olla raskasta, ja on selvää, että vastuu painaa. Stålberg kuvailee, miten villi nuoruus loppui hänellä kuin seinään lapsen ilmoitettua tulostaan.

– Enää ei voi huolehtia vain itsestään. Lapsen myötä on täytynyt sitoutua tosi paljon. Kotoa ei niin vain lähdetä minnekään.

Satsaaminen on kannattanut. Palkinnoksi Stålberg on saanut tiiviin perheen. Myös välit lapsen äitiin ovat entistäkin paremmat lapsen myötä.

Muille pienten lasten isille Stålbergillä on kannustava viesti: lapsen kanssa oleminen kannattaa.

– Kun isä on lapsen kanssa, hän ei ole niin kiinni äidissään. Meillä tyttö tarvitsee kumpaakin vanhempaa. Unettomia öitä on ollut, mutta päivääkään en vaihtaisi pois.