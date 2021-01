Miehen kaksoiselämä paljastui viikko ennen häitä: ”Toinen nainen asui hänen kodissaan”

”Morsmaikku oli kohdannut elämänsä miehen omissa polttareissaan.” Ilta-Sanomien lukijat kertovat liitoista, jotka karahtivat karille juuri ennen vihkimistä.

Unelmahäät ja loppuelämä yhdessä: siinäpä tavoitetta kerrakseen.

Aina elämä ei kuitenkaan mene ennalta viitoitettuja polkuja. Niinkin käy, että häät peruuntuvat viima tipassa.

Kerroimme aiemmin Iinasta, 33, jonka kulissit kaatuivat vähän ennen häitä. Mies oli muun muassa pahasti velkaantunut.

– Tajusin, että olin menossa narsistin kanssa naimisiin. Nyt asia hävettää ja toivoisin, ettemme olisi koskaan tavanneet. Mennyttä ei voi kuitenkaan muuttaa, ja olenkin yrittänyt miettiä niin, että siitäkin selvisin.

Iina ei ole ainoa ihmissuhteissa kompuroinut.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat omista ja tuttaviensa huonoista kokemuksista.

”Pari viikkoa ennen vihkimistä sain puhelinsoiton...”

Eräs lukija kertoo olleensa seitsemän vuotta kihloissa. Karunan kirkko oli jo varattu, ja häihin oli enää viikko aikaa, kun tuleva vaimo sai puhelinsoiton.

– Eräs nainen ilmoitti haluavansa tavata minut. Näimme, ja hän oli viimeisillään raskaana sulhaselleni. Häät oli peruttava, mutta unohdimme molemmat perua kalliin häämatkan. Piheinä sitten olimme kuukauden tappelemassa unelmapaikassamme. Sulhaseni ei mennyt naimisiin lapsensa äidin kanssa, vaan oli pyörittänyt vielä kolmatta lisäksemme.

”Morsmaikku oli kohdannut elämänsä miehen polttareissaan”

Toinen lukija kertoo ystävästään, joka meni naimisiin, ja on yhä onnellinen kumppaninsa kanssa. Yhtä hyvin ei kuitenkaan käynyt parille, joka oli tarkoitus vihkiä kirkossa ennen ystäväpariskuntaa.

– Suntio kertoi, että kirkkoon voikin tulla koristelemaan jo aiemmin, koska edelliset häät peruuntuivat. Sulhanen oli mieli mustana ilmoittanut, että kirkkoa ei tarvita. Morsmaikku oli kohdannut elämänsä miehen omissa polttareissaan.

Kihlattu pussaili miehen kanssa kahvilan edessä

Ilta-Sanomien lukija kertoo olleensa kihloissa ja menossa naimisiin naisystävänsä kanssa, kunnes sattuma astui peliin.

– Menin ruokatunnilla asioille keskustaan, ja näin hänet pussailemassa miehen kanssa kahvilan edessä. Sen jälkeen aloin pikkuhiljaa suunnitella eroa. Hankin toisen asunnon salaa ja suunnittelin muuttavani pikavauhtia pois asunnostamme. Kun naisystävä kertoi lähtevänsä kaverinsa luokse päiväksi, tyhjensin pikavauhtia asunnon omista tavaroistani kavereiden kanssa. Sitten ilmoitin hänelle, että tiedän, että hän pettää ja että otan eron. Sain varmaan 60 puhelua päivän aikana exältä. En vastannut.

Ero ennen häävalssia

Häissä esiintyvät muusikot ovat nähneet yhtä ja toista. Tässä yksi tarinoista.

– Eräs tuttu muusikko kertoi, että kerran hääpari erosi jo ennen kuin hän oli ehtinyt aloittaa soittamisen.

”Mies eli kaksoiselämää”

Eräs lukija kertoo ystävänsä epäonnisesta suhteesta. Ystävä, jolla oli miehen kanssa lapsi, päätyi perumaan häät viikko ennen häitä, kun totuus paljastui.

– Mies eli kaksoiselämää. Kun ystäväni ei ollut kotona, toinen nainen asui heidän kodissaan. Tämä toinen nainen tiesi, että mies on varattu ja menossa naimisiin. Jälkeenpäin olen saanut kuulla, että myös tämä uusi nainen on saanut maistaa omaa lääkettään. Kyseinen mies ei ole yhden naisen mies, ei edes naimisissa.

”Hyvät bileet kuitenkin”

Yksi lukijoista muistelee tapahtumaa kauan aikaa sitten. Sukulainen perääntyi avioliitosta alttarilla.

– Morsian pyysi häävieraat kuitenkin juhlapaikalle, koska kaikki ruoat ja muut oli jo maksettu. Sulhanen tai hänen sukunsa eivät osallistuneet. Hyvät bileet tulivat kuitenkin. Muutamaa kuukautta myöhemmin neitonen oli toisen miehen kanssa samassa tilanteessa ja silloin mies tahtoi. Liitto kesti 60 vuotta.

”Erohan siinä tuli”

Monet menevät naimisiin, kun lapsi ilmoittaa tulostaan. Tässäkin tapauksessa niin tehtiin, kun tyttöystävä tuli raskaaksi.

– Synnytyslaitoksella kaveria odottikin yllätys kun lapsi ei ollutkaan ihan suomalaisen näköinen vanhemmistaan poiketen. Erohan siinä tuli.

”Olemme edelleen onnellisesti yhdessä”

Onneksi useat tarinat ovat onnellisia.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat, että myös liitot, joissa naimisiin on menty ihan suhteen alussa, voivat onnistua.

– Menimme alle kahden kuukauden seurustelun jälkeen kihloihin ja naimisiinkin ennen ensimmäistä vuosipäivää. Nyt on takana 36 vuotta, ja olemme edelleen onnellisesti yhdessä. Toki vuosien varrella olemme vääntäneet kättä vaikka mistä, mutta ratkaisut on aina löydetty.

”Suhteessa menee paremmin kuin silloin”

Myös tämä lukija kertoo menneensä kihloihin vajaa vuosi suhteen alkamisesta ja naimisiin puoli vuotta sen jälkeen.

– Siitä on nyt toistakymmentä vuotta aikaa. Sitouduimme silloin. Lupasimme elinikäistä avioliittoa kumpikin häissämme. Eli kysymyssanoihin otettiin mukaan sanat "aina kuolemaan asti", molempien tahdosta. Vihkikaavassa on kaksi vaihtoehtoista kysymystä, joista toisessa on nuo sanat mukana ja toisessa ei. Suhteessa menee tällä hetkellä paremmin kuin silloin. Olemme vähitellen oppineet tuntemaan toisiamme ja toimimaan kumpikin toisen kulloisetkin toiveet huomioiden.

