”Kun ärsytyskäyrät alkavat olla vanhemmillakin korkealla...” – Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kertoo, mikä auttaa korona-ajan alakuloon kotona

Jari Sinkkonen korostaa, että apea mieliala on nyt monella normaali olotila. Hän tarjoaa mielialan kohentamiseksi muutamia hyvin yksinkertaisia neuvoja.

Ihmisten jaksaminen korona-aikana on koetuksella, ja esimerkiksi vanhempien väsymys näkyy alakulona ja siten lopulta koko perheen hyvinvoinnissa.

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen sanoo, että etenkin koronarokotteiden viivästymiset toivat epätoivotun takaiskun, joka lisäsi alakuloa entisestään.

– On selvää, että monilla on nyt apea mieliala ja ihmisillä on tylsää. Rokotteiden viivästyminen on todella ärsyttävä juttu, ja tässä alkaa ihmisiltä paukut loppua ja vitsit olla vähissä, Sinkkonen sanoo.

Mikä sitten avuksi, kun paukut alkavat loppua?

– Ei tällaiseen tilanteeseen ole mitään patenttiratkaisua, mutta nyt olisi hyvä koota perhe yhteen ja pohtia yhdessä, millaisia luovia tapoja voisi kehitellä. Kaikilla on tylsää, mutta jotain kivaa pitäisi keksiä, Sinkkonen sanoo.

– Lapset saisivat olla mukana päättämässä, miten arjen rutiineista voisi päästä hetkeksi irti. Leipominen, keittiössä yhdessä puuhailu ja vaikkapa lettukestit eivät ole lainkaan huono idea.

Lettukestit voi järjestää vaikkapa ulkosalla. Luonnossa seikkailu piristää todistetusti mieltä.­

Sinkkonen peräänkuuluttaa pientä yhteistä puuhaa, sillä väsyneenä tulee helposti turvauduttua älylaitteisiin.

– Kun ärsytyskäyrät alkavat olla vanhemmillakin korkealla ja etätöiden vuoksi kotona kaivataan hiljaisuutta, on ymmärrettävää, että lapsille annetaan helposti digilaitteet käteen. Sen sijaan kannustaisin lasta – vaikkapa pienen palkkion turvin – esimerkiksi lukemaan kirjaa, Sinkkonen sanoo.

Älylaitteiden sijaan Sinkkonen suosittelee kirjojen lukemista. Kirjojen tarinat vievät ajatukset pois nykyhetkestä.­

Sinkkosen mielestä myös lasten liikkumista on nyt entistä tärkeämpää tukea.

Hän sanoo ihmetelleensä, miten esimerkiksi ravintoloihin on päässyt koko ajan, mutta lasten harrastukset lopetettiin pääkaupunkiseudulla talvella kahdeksi kuukaudeksi täysin.

– Oli erikoista, että esimerkiksi pienet alakoululaiset saivat käydä normaalisti koulua, mutteivät saaneet harrastaa, Sinkkonen sanoo.

– On huono juttu, jos lapsi lopettaa liikkumisen ja sen sijaan pelaa tietokonepelejä ja syö sipsejä kotona. Liikunta ja harrastukset ovat tärkeitä, jotta kunto ja mieliala kohenee. Liikunnan ja harrastusten avulla lapsi on myös helpompi pitää poissa älylaitteilta.

Myös aikuisten mielenterveys kohenee ulkona liikkuessa.­

Sinkkonen kiittelee suomalaisten onnea säiden suhteen. Kunnon talvi tuli kuin tilauksesta lähes koko Suomeen.

– Onneksi satoi lunta: sillä on ollut uskomaton efekti mielen hyvinvoinnille ja ulkona liikkumiselle. Lapset ovat heti ulkona pulkkamäessä ja lumipalloja tekemässä. Ja nyt myös aikuiset voisivat löytää itsestään oman sisäisen lapsensa. Kannattaa lähteä pulkkamäkeen mukaan.

Sinkkonen muistuttaa, että ulkona liikkuessa lapsi kokee luonnollista väsymistä ja siten kotonakin on helpompaa.­

Sinkkonen korostaa, että jos vanhempien oma jaksaminen on todella koetuksella, on työttömyyttä tai taloudellista ahdinkoa, apua pitää pyytää.

– Kun vanhemmat ovat aivan lopussa, olisi tärkeää mobilisoida vaikkapa kummitäti tai -setä viemään lasta pulkkamäkeen.

Millaisia vaikutuksia korona-ajalla lopulta on?

– Se näkyy vasta viiveellä. Lama-ajan vaikutuksetkin näkyivät vasta muutaman vuoden viiveellä, mutta toistaiseksi olemme vielä selvinneet aika hyvin.

Entä syntyykö tästä lapsille traumoja?

– Ei tästä traumoja tule, kun rakennamme tästä selviytymistarinan. Emme kuitenkaan elä autiolla saarella, vaan meillä on ruokaa ja vettä ja paljon hyviä asioita ympärillä. Muistelemme tätä vielä kymmenien vuosien päästä, että olipas tämä aikamoista aikaa, Sinkkonen sanoo.

– Me suomalaiset olemme selvinneet kuitenkin melko hyvin tästä kaikesta, ja sekin auttaa, että olemme kaikki samassa veneessä: kaikilla on mälsää. Nyt pitää vain purra vielä hammasta. Valoa on jo tunnelin päässä.