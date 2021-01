Suomalaiset kertovat lasten vuoroasumisesta: tilanne mutkistui, kun äitipuoli muutti taloon

”Olen läheltä seurannut, kun äitipuoli astui kuvioihin. Pieni ja arka vuoroasuja jyrättiin hetkessä Tuhkimon asemaan.” Ilta-Sanomien lukijat avautuvat vuoroasumisesta.

Lukijat avautuvat vuoroasumisesta. Monella on siitä hyviä kokemuksia, mutta myös ikäviä kokemuksia löytyy.­

Vuoroasuminen yleistyy nopeasti.

Uusimman tiedon mukaan siihen päätyy 30 prosenttia eronneista perheistä.

Uutuskirja Kaksi kotia – Selviytymisopas vuoroasumiseen antoi äänen vuoroasuville lapsille ja nuorille sekä tutkimuksille, joita aiheesta on viime vuosina tehty.

Lue lisää: Tällaisia seurauksia vuoroasumisella on lapselle – on yksi lapsityyppi, jolle se ei sovi

Tällä kertaa kokemuksistaan vuoroasumisesta kertovat lapsuudessaan äitinsä ja isänsä luona asuneet suomalaiset sekä vanhemmat, joiden lapset ovat asuneet kummankin vanhemman luona.

Vuoroasumisesta on sekä hyviä että huonoja kokemuksia:

”Minusta tuli arka suorittaja”

– Kaikki mikä äidin luona oli sallittua, oli isällä kiellettyä ja päinvastoin. Piti pienenä varoa, miten on ja mitä sanoa, ettei vaan ollut väärässä paikassa ja sanonut tai tehnyt jotain ”väärää”.

Lopputuloksena minusta kasvoi osittain hyvin epävarma suorittaja, joka vähättelee taitojaan ja on todella arka uusissa tilanteissa, kun en pienenä ja nuorena voinut olla sellainen kuin pohjimmiltani olen.

Minulla on molempiin vanhempiini todellinen viha-rakkaussuhde. Mielestäni sopiva kontaktitahti on maksimissaan kerran kuukaudessa.

” Nyt kolmikymppisenä olen tajunnut, että minulla on tämän ansiosta molempiin vanhempiin ihan priima välit.

”Nyt kolmekymppisenä olen tajunnut...”

– Vanhempien eron jälkeen siskoni kanssa olimme vuoroviikkoasujia. Tympäisi silloin, niin kuin jokaista teiniä aina tympäisee vähän mikä sattuu. Nyt kolmikymppisenä olen tajunnut, että minulla on tämän ansiosta molempiin vanhempiin ihan priima välit. Soittelen iskän kanssa maratonpuheluita ja äidin kanssa jaarittelemme kaikkea jonninjoutavaa. Ei olisi näin, jos olisimme menneet asumaan vain toiselle. Tämä oli täydellinen ratkaisu meille.

”Isä ei huomaa eikä näe mitään”

– Olen läheltä seurannut, kun äitipuoli astui kuvioihin. Pieni ja arka vuoroasuja jyrättiin hetkessä Tuhkimon asemaan. Uuden äidin lapset kulkevat merkkivaatteissa ja käyvät kalliissa harrastuksissa, kun syrjään jätetty lapsi kulkee markettien alevaatteissa. Kuitenkin hän tulee uskollisesti vuoroviikoin taloon, jonne häntä ei haluta. Isä ei huomaa eikä näe mitään.

” Vanhemmilla oli hyvä olla ja se heijastui käytöksessä.

”Ehkä vuoroasuminen voi olla hyväkin juttu kehitykselle”

– Itse tuon (vuoroasumisen) kokeneena en tuntenut sitä oudoksi. Vanhemmilla oli hyvä olla ja se heijastui käytöksessä.

Myöhemmin aikuisena ihmettelin, kun kavereiden vanhemmat erosivat ja heidän lapset olivat aika murtuneita. Kokivat erot raskaasti.

Ehkä vuoroasuminen voi olla hyväkin juttu kehitykselle.

”Vanhemmilla oli hyvä olla”, kertoo yksi Ilta-Sanomien lukijoista.­

”Lapset pelinappuloina arvovaltakiistassa”

– Olen läheltä seurannut tutun lapsiperheen eron jälkeistä elämää. Lapset ovat pelinappuloina vanhempien välisessä arvovaltakiistassa. Kodinvaihto viikoittain näyttää olevan rankkaa: alkuviikko on kiukkua ja uhmaa, ja vaihdon lähestyessä alkaa ahdistuneisuus ja itkuisuus. Tarvitaan koulun terveydenhoitajia, terapeutteja, lääkäreitä ja psykologeja, että saadaan lapset pysymään edes jonkinlaisessa kunnossa.

Sääliksi käy lapsia, on olevinaan kaksi kotia, mutta kumpaankaan ei ehdi kotiutua. Eikä ehdi rauhoittua, kun taas on vaihdettava. Kuka aikuinen jaksaisi semmoista elämää?

” Kohta hän täyttää 14 vuotta, ja on ollut järjestelyyn todella tyytyväinen. Kummankin vanhemmalla on kotonaan vaatteet, lelut, harrastusvälineet, lääkkeet jne.

”Lapsi on ollut todella tyytyväinen”

– Olen vuoroviikkoisä esikoiselleni, joka on erityislapsi. Lapi oli 2,5-vuotias, kun aloitimme vuoroasumisen. Kohta hän täyttää 14 vuotta, ja on ollut järjestelyyn todella tyytyväinen. Kummankin vanhemmalla on kotonaan vaatteet, lelut, harrastusvälineet, lääkkeet jne.

Pojan mukana kulkee kotien välillä vain koulureppu. Suurin puute on vain se, ettei lapsella voi olla kahta osoitetta, joten koulukyydit ovat haasteellisia ja liput kalliita.

Pojan äidin kanssa olemme hyvissä väleissä.

”Ei se vuoroasuminen ole hyvä, jos...”

– Meillä on lapsi, joka koskaan pelännyt pimeää, eikä omaan huoneeseen nukkumaan menoa. Mutta isänsä luota tullessaan ei enää uskaltanut käydä nukkumaan. Lapsi alkoi pelätä kaikenlaisia asioita.

Sain selville, että lapsi katseli isänsä luona K18-leffoja ja sai pelata väkivaltaisia pelejä. Minkäänlaisia rajoja ei ollut. Kun asiasta sanoin, niin kuulemma minulla ei ollut sanomista siihen, miten lapsen isän kotona toimitaan. Monta kertaa yritin sopia tärkeissä asioissa yhteisiä sääntöjä siinä onnistumatta. Ei se vuoroasuminen ole hyvä ratkaisu, jos vanhempien arvot ja kasvatustapa ovat kaukana toisistaan.

” Yhdessä olemme sopineet siitä, että toisesta vanhemmasta tai isovanhemmista ei saa puhua pahaa.

”Tärkeintä on kunnioitus toista vanhempaa kohtaan”

Olemme yhdessä sopineet, että mukana kulkee vain tarpeelliset ulkovaatteet. Lapsi saa halutessaan ottaa leluja ja itselle tärkeitä tavaroita mukaan. On sovittu yhdessä lapsen isän kanssa kasvatuksesta ja säännöistä kuten nukkumaanmenoajat, herkkupäivä, harrastukset, ruutuaika jne.

Yhdessä olemme sopineet siitä, että toisesta vanhemmasta tai isovanhemmista ei saa puhua pahaa. Vaihdot tapahtuvat rauhallisissa merkeissä kuulumisista keskustellen, voidaan ruokailla tai kahvitella siinä samalla. Pojan ollessa isällään, voimme soittaa videopuheluita ja olla yhteydessä. En koe tehneeni itsekästä valintaa, vaan suojelleeni lastamme huonolta parisuhdemallilta ja riidoilta. Asiat voi tehdä niin monella tavalla. Tärkeintä on kunnioitus toista vanhempaa kohtaan sekä turva ja rakkaus molemmissa kodeissa.