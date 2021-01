Toisenlaiset teiniäidit -sarjan Henriette, 24, kertoo miten elämä muuttui kuvausten jälkeen: kolmas vauva ja opiskelua

Toisenlaiset teiniäidit -sarjasta tutulla Henriettella puhaltavat elämässä lempeät tuulet.

Toisenlaiset teiniäidit -sarjassa tavattu Henriette ja Jean ovat saaneet kolmannen lapsensa tammikuussa. Jean on muuttamassa Suomeen.­

Kymmenen nuoren naisen elämää seurannut Toisenlaiset teiniäidit -ohjelma pyörii vielä uusintoineen televisiossa. Vuonna 2019 kuvattujen kohtausten jälkeen nuorille naisille on tapahtunut yhtä ja toista.

Aiemmin olemme kertoneet muun muassa teiniäiti Milenasta, jonka elämä muuttui kerta heitolla pääkaupunkiseudulle muuton jälkeen. Sterilisaatiosta ohjelmassa haaveillut Oona sai puolestaan yllätysvauvan viime vuoden keväänä.

Sarjassa seurattiin myös vantaalaista Henriettea ja hänen toisen lapsensa syntymää. Nykyään 24-vuotias nainen kertoo Ilta-Sanomille, että kuvausten jälkeen moni asia on loksahtanut elämässä paikoilleen.

– Näyttää siltä, että olen vihdoin saamassa mieheni Suomeen. Jean valmistui Ranskasta bioinformaatikoksi viime syksynä. Hänen on tarkoitus tulla tänne nyt jäädäkseen, Henriette kertoo.

Henriette on aina halunnut saada lapset nuorena.­

Koko perheen saaminen kokoon on iso juttu. Sarjassa silmin nähden lastensa isää kaivannut Henriette on vastannut tähän asti arjen pyörityksestä pääosin yksin.

– Viimeksi olimme koko porukka koolla joulu aikaan, jolloin Jean oli täällä kuukauden. Olemme olleet myös perheen kanssa Ranskassa.

Isän muutto Suomeen ei ole perheen ainut iso mullistus, sillä Henriette synnytti kolmannen lapsensa tammikuussa.

Poika oli todella toivottu. Henriette on aina halunnut saada lapset nuorena.

– Jaksamisen kannalta se on tärkeää. Ja kun lapset ovat aikuisia, on itse vielä nuori, ja on mahdollisuus toteuttaa elämässä muita asioita.

Sarjaan osallistuminen oli opettavainen kokemus

Tällä hetkellä Henriettesta tuntuu, että lapsiluku on nyt täynnä.

Elämässä riittää arjen pyörityksen lisäksi muitakin kiireitä. Lastenohjaajaksi opiskeleva nainen suorittaa parhaillaan opintoja etänä vauvanhoidon ohessa.

– Kaikki lapset ovat erilaisia luonteeltaan. Tämä on ollut tutustumista, mikä toimii minkäkin lapsen kanssa parhaiten.

Sarjaan osallistumista nuori äiti muistelee hyvillä mielin.

Ennen kaikkea se opetti, miten erilaisista elämäntilanteista äideiksi tullaan, ja kuinka erilaisia tarinoita pintaraapaisun takaa löytyykään.

– Päällimmäisenä minulle jäi mieleen, ettei ihmisiä tulisi arvostella pienen kuulemisen perusteella. Taustalla voi olla isokin tarina.

