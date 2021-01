Tällaisia seurauksia vuoroasumisella on lapselle – on yksi lapsityyppi, jolle se ei sovi

Näiden asioiden tulee olla kunnossa

Vuoroasumisella tarkoitetaan sitä, että lapsi elää arkea kummankin vanhemman kanssa vuoron perään. Vaihtosykli voi olla myös muu kuin viikko.

Vuoroasuminen voi olla hyvä ratkaisu, jos tietyt perusedellytykset täyttyvät, kertoo uutuuskirja Kaksi kotia – Selviytymisopas vuoroasumiseen.

Kun kotien välinen välimatka on lyhyt, lapsen oikeus päätöksentekoon on kunnossa ja vanhemmat haluavat tehdä yhteistyötä, vuoroasumiselle on hyvät edellytykset.

Tärkeintä on kuitenkin riittävä huolenpito.

Ehdoton edellytys on, että kumpikin vanhempi pystyy takaamaan lapselle riittävästi huolenpitoa ja turvaa.