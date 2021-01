Lapsen kanssa liikkumaan! Tällaista oli ”mammojen crossfitissä”

Lapsiperheissä aika on kortilla ja liikkuminen saattaa jäädä vähiin. Ratkaisu löytyy yhdessä tekemisestä.

Kun avaa Crossfit Tuusulan salin oven, odottaa kuulevansa raudan pauketta ja raavaiden miesten ja naisten ähinää.

Mitä vielä! Kuuluukin lasten jokellusta ja hentoinen parkaisu vaunuista, kun pikku-Helga ilmoittaa heränneensä. Menossa on mammawod-crossfit tunti, jossa äidit treenaavat tiukalla tempolla ja vauvat köllöttelevät kuka missäkin. Yksi istuu tyytyväisenä turvaistuimessa, toinen tutkailee leluja ja kolmas ryömii kohti selvästi valtavan kiinnostavan näköisiä käsipainoja.

Crossfit-ohjaaja ja fysioterapeutti Asta Vilenius nappaa painoja kohti kiirehtivän miehenalun kiinni ja ohjeistaa samalla äitejä oikeissa suoritustekniikoissa.

– Ajatuksena on saada äidit kuntoutumaan raskaudesta ja synnytyksestä. Vaikka harjoittelemme koko vartaloa, on pääpaino keskivartalossa ja käsissä, jotka ovat naisilla usein paljon jalkoja heikommat, hän kertoo ja kurottaa ojentamaan liian kauas karannutta lelua yhdelle vauvoista.

Mammawod-tunnin alussa vauvat viihtyvät keskenään lelujen parissa ja äidit saavat harjoitella rauhassa.­

Asta Vilenius kannustaa äitejä palaamaan liikunnan pariin niin pian, kuin se vain on mahdollista.

– Yleensä kolme kuukautta synnytyksestä tehtävän jälkitarkastuksen jälkeen äiti on sen verran palautunut, että voi alkaa liikkua kovempaa. Toki se on yksilöllistä; mitä nuorempi on ja mitä jäntevämmät kudokset, sen nopeampaa on myös palautuminen.

Liikkuminen edesauttaa merkittävästi synnytyksestä ja raskaudesta toipumista. Sen lisäksi, että kunto paranee, liikunta auttaa palautumaan raskautta edeltävään painoon. Se virkistää, helpottaa jaksamista ja kohentaa mielialaa. Pitkä tauko saattaa kuitenkin tehdä aloittamisesta vaikeaa.

– Samassa tilanteessa olevien kanssa tekeminen madaltaa tätä kynnystä selvästi. Samoin se, että vauvan voi ottaa mukaan. Kaikilla ei ole lapselle hoitajaa. Täällä huomaa senkin, miten tärkeää on vertaistuki.

Mammawod-tunti noudattelee perinteisen crossfit-tunnin kaavaa. Lämmittelyn jälkeen harjoitellaan erilaisia voima- tai taitoliikkeitä ja loppuun tehdään kuntopiiri, jota crossfitissä kutsutaan nimellä wod (workout of the day).

Helga on päässyt ohjaaja Asta Vileniuksen syliin (vas.) ja Feelix kannustaa yhdessä äitinsä Elina Halmeen kanssa, kun Maarit Pirinen punnertaa painot korkeuksiin.­

Nyt siihen kuuluu muun muassa käsilläseisontaa, pystypunnerrusta ja rinnallevetoa käsipainoilla.

Harjoitusta suunnitellessa täytyy aina ottaa huomioon sekin, ettei kukaan vaan voi jäädä painojen alle. Osa näistä vauvoista liikkuu jo jonkin verran, Asta Vilenius sanoo.

Yhdeksänkuisten kaksosten äiti Elina Halme laskee käsipainot hetkeksi sivuun ja nappaa syliin Feelixin, jota hieman harmittaa. Tovi äidin halauksessa auttaa, ja Elina pääsee takaisin hikoilemaan. Elina Halme harrasti crossfitiä jo ennen raskautta ja aloitti uudelleen, kun pojat olivat puolivuotiaita. Raskausaikana pitkälle jatkunut pahoinvointi rajoitti liikkumista.

– Ensimmäiset kolme kuukautta kaksosten kanssa oli niin raskasta, etten olisi jaksanut lähteä salille. Liikkuminen oli lähinnä vaunulenkkejä ja kevyttä lihaskuntoa. Kun synnytyksestä oli kulunut puoli vuotta, sain luvan liikkua normaalisti.

Mammawod mahdollistaa sen, että Halme pääsee viikon aikana liikkumaan useamman kerran, eikä liikkuminen rajoitu pelkkään iltaan. Treeneihin hän lähtee myös ilman lapsia, ja silloin isä jää kotiin poikien kanssa.

– Omakin aika on tosi tärkeää; sitä jaksaa olla parempi vanhempi, kun saa välillä hengähtää itsekseen. Mammawodissa itselleni erityisen tärkeää on se, että harjoitukset on suunniteltu niin, että ne sopivat synnyttäneille, mutta ovat silti erittäin tehokkaita, Halme sanoo.

– Lisäksi pääsee näkemään muita äitejä. Yhteisiä puheenaiheita riittää ja se taas virkistää henkisesti. Uskon, että pojatkin tykkäävät siitä, että saavat nähdä toisia vauvoja ja vähän muutakin kuin sen oman kodin olohuoneen.Mari Mäkinen