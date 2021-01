Anniina, 23, alkoi kertoa elämästään somessa, koska lyhytkasvuisuuteen liittyy yhä erikoisia oletuksia

Anniina Lehtinen vastaa sosiaalisessa mediassa kärsivällisesti lyhytkasvuisuutta koskeviin kysymyksiin. Turkulaisnainen uskoo, että kun erilaiset ihmiset tulevat näkyviksi, myös ennakkoluulot hälvenevät.

Matkailualan opiskelija, japanin kielen taitaja ja tanssin harrastaja.

Turkulainen Anniina Lehtinen, 23, elää tyypillistä nuoren naisen elämää. Kielet, matkustelu, musiikki ja tanssi kiinnostavat.

Mutta on hän muutakin.

TikTokissa, Instagramissa ja Youtubessa Lehtinen tunnetaan nimellä Anniina L ja Pienisuurielama. Lehtinen on influensseri, vaikuttaja, joka haluaa jakaa suomalaisille tietoa lyhytkasvuisuudesta.

Alustana some on siihen mitä mainioin: videoin ja kuvin Lehtinen voi näyttää, minkälaista elämä on 115,9-senttisenä.

Yleinen väärinkäsitys nimittäin on, että lyhytkasvuisuus on Lehtiselle este elää tavallista elämää.

– Se ei ole totta. Elämä on kylläkin yhtä esterataa, mutta kaikkeen tottuu, nainen sanoo ja nauraa.

Pitkillä kävelymatkoilla jalat väsyvät, mutta muuten hän tekee kaikkea sitä, mitä muutkin parikymppiset.

Lyhytkasvuisuus ei pääsääntöisesti ole este esimerkiksi autoilulle, matkailulle tai kotona puuhailulle. Apua avustajalta voi kuitenkin tarvita vaikkapa kaupassa käynnissä tai pyörätuolin työntämisessä.

Sitä Lehtinenkin käyttää pidemmillä matkoilla.

Sosiaalisessa mediassa Lehtinen on tottunut vastaamaan kärsivällisesti lyhytkasvuisuutta koskeviin kysymyksiin.

Yleisin niistä kuuluu: miten pitkä olet?

Joskus Lehtinen vastailee myös yksityiskohtaisempiin kysymyksiin, kuten siihen, mistä hän löytää vaatteita.

Vaikeinta on myöntää seuraajille, että lyhytkasvuisuus on merkinnyt hänelle myös haasteita.

Tavallaan Lehtistä ei ole koskaan kiusattu, mutta kaveriporukoiden ulkopuolelle hänet jätettiin lapsena useammankin kerran.

Lukion jälkeen tutuksi tuli myös konkreettisempi syrjintä. Kun Lehtinen haki koulupaikkaa matkailualan oppilaitoksesta, hänelle sanottiin suoraan, ettei lyhytkasvuista voi ottaa koulutukseen.

– Rehtori kertoi, että kurssit olisivat minulle liian fyysisiä. Uudessa koulupaikassa tällaisia esteitä ei ollut, vaikka koulutus on sama, Lehtinen ihmettelee.

Lehtinen myöntää, että etenkin lapsuuden kokemukset ovat vaikuttaneet hänen luonteeseensa.

Aiemmin hänellä oli tapana sulkeutua helposti kuoreensa ja olla arka sosiaalisissa tilanteissa.

Uusien, positiivisempien ajanjaksojen myötä menneisyys alkaa olla historiaa. Useasti parjattu sosiaalinen media on toiminut Lehtiselle alustana, joka on nostanut hänen itsetuntoaan: siellä on lupa tulla nähdyksi sellaisena kuin on.

Maailmanlaajuisessa verkostossa on ollut myös ilo kohdata muita samanlaisia.

– Olen saanut vertaistuesta inspiraatiota ja tajunnut, että minäkin olen upea nainen. Minusta on tullut myös rohkeampi. Hyväksyn itseni paljon paremmin kuin lapsuudessa, jolloin saatoin miettiä, että miksi olen tällainen.

Sosiaalinen media laventaa myös muiden ennakkoluuloja, Lehtinen uskoo.

– Ymmärrys paranee koko ajan. Kun erilaiset ihmiset tulevat näkyviksi, myös ennakkoluulot hälvenevät.

Lehtisen sosiaalisen median tileillä on tällä hetkellä yhteensä tuhansia seuraajia.

Suosituin on TikTok, jossa parasta valistusta on usein huumori.

Videoilla kannattaa siis tehdä sitä, mitä muutkin nuoret: tanssi- ja jekkuvideot keräävät katsojakuntaa.

Väliin voi ujuttaa vakavampiakin viestejä.

Yhden niistä Lehtinen toivoisi menevän perille kaikille suomalaisille. Se on toive siitä, että liika häveliäisyys vähenisi.

– Joskus syrjinnän taustalla voi olla oma pelko siitä, ettei tiedetä, miten minulle voi puhua. Olen kuitenkin aivan tavallinen ihminen. Minua voi lähestyä ihan samalla tavalla kuin muitakin, Lehtinen painottaa.