Varakas äiti on niin pihi, että jopa lastenlasten syömisistä mummolassa pidetään kirjaa – ”kaiken huippu” koitti kuitenkin vaatekaapilla

Mykkäkoulua, epätasa-arvoista kohtelua, jopa fyysisiä riitoja... Näin suomalaiset kertoivat IS:n kyselyssä perheriidoistaan.

Sukuaan ei voi valita, vaikka moni haluaisi. Mutta mistä perinteiset perheriidat oikeasti johtuvat?

Yleisimpiä riitojen syitä ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan kateus, kilpailu ja mustasukkaisuus, psykologi Sirpa Seppänen selitti jutussamme.

– Loppupeleissä kyse on usein siitä, kuka on tärkein ja paras. Mitä kukakin on saanut tai jäänyt vaille?

Perheriitoja Suomessa riittää. Näin Ilta-Sanomien lukijat kertoivat aiheesta verkkokyselyssämme:

Siskolle ennakkoperintö, minulle ei

– Äidin kanssa on tullut riitoja. Hän oli lapsuudessani minua kohtaan ankarampi kuin pikkusisarelleni. Myös taloudellista apua heltiää helpommin sisarelleni. Kerran äitini antoi sisarelleni ennakkoperintöä ja kertoi, että minulle hän antaisi myöhemmin. Vuodet kuluivat ja yhtäkkiä tarvitsin ne rahat asuntoon. Oli todella vaivalloista saada oma osuus. Äitini myös puuttuu asioihimme ja kommentoi kärkkäästi tekemisiämme vaikka olemme jo lähes 60-vuotiaita.

Nainen, 57

Varakkaat vanhemmat pitävät kirjaa

– Vanhempieni äärimmäinen piheys aiheuttaa riitoja, vaikka he ovat hyvin varakkaita. Lastenlasten ruokailuista heidän luonaan pidetään kirjaa, kylään pitää tuoda omat juomat ja yhteisiin illanistujaisiin tuodaan halvimmat tavarat. Kun vanhemmat tulevat kylään, he käyvät kyllä itse jääkaapilla ahkerasti ja ottavat ilmaiseksi vastaan kaikenlaista. Kaiken huippu oli, kun äitini olisi halunnut myydä minulle vanhoja vaatteitaan. Kieltäydyin kohteliaasti.

Nainen, 36

Sukujuhlat ovat kiusallista pakkopullaa

– Keskinäinen kilpailu kautta aikain vanhempiemme huomiosta on aiheuttanut ajoittain närää. Iän myötä olen ymmärtänyt, että kyse ei ole niinkään meidän sisarusten välisistä ongelmista, vaan vanhemmistamme, jotka ovat lapsesta saakka arvostelleet valintojamme ja tekemisiämme. Isossa perheessä huomiosta joutui kilpailemaan aina. Ei riittänyt, vaikka oli luokkansa paras. Myös puolisoehdokkaat ovat joutuneet syyniin. Lopulta asia on johtanut aina siihen, että kenenkään meidän lapsen puolisoilla ei ole kovinkaan hyviä välejä vanhempiimme. Sukujuhlat ovat kiusallista pakkopullaa kaikille.

Nainen, 32

Puoli on pitänyt valita

– Siskoni ja veljeni eivät ole keskenään missään tekemisissä. Itse asetuin siskon puolelle, joten veli ei pidä yhteyttä minuun. Helpotus sinänsä, välit ovat olleet aina keinotekoiset. Tyyliin pakko pitää yhteyttä, kun ollaan sukua.

Nainen, 55

Pilkkaaminen on suvun tapa

– Meillä oli siskon kanssa riitaisat välit jo lapsuudessa. Pilkkaaminen on suvun tapa toimia.

Mies, 36

Äiti laukoo mielipiteitään

– Suhde äitiini on erittäin vaikea ja haastava monista eri syistä. Hän ei hyväksy kumppaniani ja kokee oikeudekseen puuttua sekä kertoa negatiivisia mielipiteitä elämästäni. Hänen kanssaan ei voi keskustella mistään, sillä hän loukkaantuu helposti, laukoo mielipiteitään muiden tunteita ajattelematta ja aiheuttaa minulle sekä sisarilleni ”lukkoon menevän” olon.

Nainen, 22

Äiti jaksoi, minä en

– Sisar on menettänyt otteensa elämään. Alkoholi suurin syy. Meni työt ja liitot ja suhde perheeseen. Äiti jaksoi niin kauan kun eli. Itse en jaksa. Olen vapaampi ilman taakkaa vaikeasta suhteesta.

Nainen, 65

Välit poikki lapsen jälkeen

– En osaa riidellä. Sisareni pani välit minuun poikki, kun sain lapsia. Hän koki tragedian, oman lapsensa kuoleman. Pyhitti loppuelämänsä katkeruuteen yrittämällä vahingoittaa minua ja lapsiani.

Nainen, 63

”Olen toisten mielestä liian määräilevä”

– Lapsuudessa saattoi joskus olla jopa ihan fyysistä tappelua. Useimmiten syynä oli se, että sisar koki minun saaneen kaikkea enemmän. Itse olen kokenut, että meitä on kohdeltu vanhempien taholta tasapuolisesti, mutta sisaruksella saattaa olla toinen käsitys. Pahimmat riidat ovat olleet lähinnä omaan luonteeseeni liittyviä. Olen toisen mielestä liian määräilevä. Välillä ei olla yhteydessä muutamaan kuukauteen. Sitten ollaan taas kuin ylimmät ystävät.

Nainen, 40

”Toinen veljistä on aivan kamala”

– Veljeni eivät hyväksy miestäni, koska hän ei ole suomalainen ja suomea puhuva junttimainen maanviljelijä. Varsinkin toinen veljistä on aivan kamala miestäni kohtaan. Samainen veli suuttuu vähän väliä asioista, mutta ’riidanaihetta’ ei sinänsä ole. Hän voi verisesti suuttua ihan vain äänenpainosta, jolla sanon asiat.

Nainen, 23

”Ulkonäköni haukuttiin”

– Jos ei olisi lapsia, todennäköisesti välimme olisi nyt poikki (vanhempiin). Pahin riita oli, kun kuusikuukautisen vauvan äitinä uniongelmista kärsineenä minut ja ulkonäköni haukuttiin täysin. Kaikki korjaantuisi, jos kävisin lenkillä, sillä en ollut palautunut raskautta edeltäviin mittoihin.

Nainen, 34

”Jokainen hoitaa lapsensa”

– Riitoja on tullut lastenlasten hoitamisesta. Mielestäni jokainen hoitaa omat lapsensa, niin minäkin tein aikanaan. Ei siihen mitään verkostoja tarvita. Toinen juttu on lastenlasten kasvatus, kännykkäriippuvuutta on kamala seurata vierestä.

Nainen, 71

Isää eivät kuulumiset kiinnosta

– On ollut riitaa, pienistä ja suurista asioista, turhista ja tärkeistä asioista. Pahin on yhä käynnissä oleva oma loukkaantumiseni isälleni siitä, että häntä ei kiinnosta asiani lainkaan. Hän ei tiedä yhtään mitä minulle kuuluu nykyään. Hän ei tiedä, että olen uudessa työssä, että opiskelen ja että minulla on uusi kumppani. Hän ei koskaan kysy mitä minulle kuuluu. En jaksa enää edes yrittää.

Nainen, 39

Keskimmäinen on välienselvittelijä

– Lapsuudesta asti on ollut auktoriteettijärjestys. Esimerkiksi vanhin sisarus saa sanoa melkein mitä vaan, nuorin ei saa sanoa vastaan ja keskimmäinen on välienselvittäjä. Kuten lapsena.

Nainen, 31

Vanhat valokuvat kiistakapula

– Siskon kanssa tulee riitaa vähän väliä vanhoista valokuvista. Perinnönjako meni meillä kuitenkin hyvin sekä hänen että veljeni kanssa.

Nainen, 69

”Äiti purki traumojaan minuun”

– Kun sain oman lapsen, äitini purki omia traumojaan minuun. Koska hän joutui selviämään aikanaan lasten eli meidän kanssa yksin, minunkin olisi pitänyt. Emme olisi mieheni kanssa saaneet harrastaa, käydä viihteellä tai tehdä omia juttuja ensimmäisinä vuosina, kun lapsi oli pieni. En olisi saanut olla väsynyt, vaan olisi pitänyt pärjätä ilman apua. Riidoissa tulivat vahvasti esille äitini käsitykset 90-luvun perhe-elämästä verrattuna nykypäivään. Riita oli valmis.

Nainen, 29

Ilta-Sanomat selvitti ihmissuhdekokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 215 ihmistä. Kysely tehtiin 8. joulukuuta 2020.