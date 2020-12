Saksalainen ystävä lähetti lahjan, joka naurattaa yhä: ”Oli vielä aidon kokoinen”

Joulun parhaan lahjan ei tarvitse olla kallis. Ilta-Sanomien lukijat muistelevat lahjaa, joka saa hymyn huulille yhä.

Joulun paras lahja voi olla aineeton tai lahjansaajan luonteeseen täydellisesti sopiva aineellinen lahja.

Onnistuneen lahjan muistaa vielä vuosienkin jälkeen.

Ilta-Sanomat kysyi lukijoiltaan kaikkien aikojen parhaasta joululahjasta. Tällaisia ikimuistoisia lahjoja lukijat ovat saaneet:

”Nauroin ja nauran vieläkin”

– Ehdottomasti hauskin lahja on muutaman vuoden takaa saksalaiselta naispuoliselta ystävältä. Hän lähetti minulle suklaasta tehdyn peniksen – joka oli vieläpä aidon kokoinen. Sille nauroin silloin ja nauran edelleenkin. On se ihanaa, kun on ystäviä, joilla on hyvä huumorintaju.

Nainen, 34 vuotta

Viimeinen yhteinen joulu

– Viimeisenä yhteisenä perhejouluna, ennen kuin vanhempani erosivat, isäni kysyi mitä haluan joululahjaksi. Hän ei ollut koskaan ostanut lahjoja, sillä äitini osti ne aiemmin.

Sanoin hänelle, että haluan timanttisormuksen. Olin 9-vuotias. Sain sen – kolmella ihan kohtalaisen kokoisella timantilla.

Nainen, 56 vuotta

”Isäni oli käyttänyt aikaa sen pohtimiseen”

– Isäni ostama muumimuki. Itse muki ei ole keräilyharvinaisuus tai rahallisesti arvokas, mutta ajatus taustalla merkitsi enemmän. Välimme eivät silloin olleet erityisen läheiset, ja isäni oli käyttänyt paljon aikaa sen pohtimiseen, mistä tytär aidosti ilahtuisi.

Nainen, 30 vuotta

Raha ilman määritelmiä

– 400 euroa rahaa, jonka sain äidiltäni käytettäväksi mihin tahansa. Aikaisemmin oli aina määritelty, että ”osta tällä talvitakki ja tule sitten näyttämään”. Ahdistus ja moitteet päälle, kun isä ei tykännytkään tyylistäni.

Nainen, 62 vuotta

Yllätys kirjekuoressa

– Kuusessa oli pieni kirjekuori ja siellä sisällä lappu, jossa oli nykyisten kissojemme kuvat pentuina. Olimme halunneet veljeni kanssa jo pitkään kissoja, joten tieto, että perheeseemme tulee kaksi kissaa joulun jälkeen oli ja on edelleen yksi parhaimmista lahjoista!

Nainen, 25 vuotta

Positiivinen raskaustesti

– Tasan 20 vuotta sitten positiivinen raskaustesti muutama päivä ennen joulua.

Nainen, 46 vuotta

Ensimmäinen joulu isänä

– Ensimmäinen joulu isäksi tulon jälkeen. Lapsi syntyi marraskuun viimeinen päivä.

Mies, 36 vuotta

Joulupönttö on klassikko

– Mieheni on jo viitenä vuonna peräkkäin ostanut Body Shopin ”joulupöntön”. Olen säilyttänyt kaikki pöntöt. Kuudetta odotellessa.

Nainen, 35 vuotta

Lompakon sisältö

– Lompakko, jossa oli sisällä rakkaudentunnustus poikaystävältä.

Nainen, 45 vuotta

Omat tyttäret

– Omat tyttäret, jotka vielä aikuisenakin viettävät joulua kanssani.

Nainen, 56 vuotta

”En välitä lahjoista, mutta...”

– En välitä tavaroista, mutta annan usein lahjaksi perheellemme yhteisen lomamatkan alkuvuoteen.

Nainen, 46 vuotta

Puusaunan lämpö

Punaviinilasillinen takkatulen ääressä on joulun kohokohta, kertoo yksi.­

– Yhdessäolo perheen kanssa. Puusauna, hyvä saunaolut ja lasillinen hyvää punaviiniä takkatulen ääressä.

Mies, 50 vuotta

Ei lahjoja, mutta yhteistä mukavaa

– Sovimme, että emme hanki joululahjoja miehen kanssa. Pistämme koko rahan ruokaan ja peleihin.

Nainen, 34 vuotta

Ilta-Sanomat selvitti joulukokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 215 ihmistä. Kysely tehtiin joulukuussa 2020.