Nämä lahjat jättävät sanattomaksi: ”Muisti mainita, että hänen exänsä olisi pitänyt niistä”

”Viiskymppinen kirjekuoressa. Silloiselta puolisolta. Että niin paljon oli vaivaa nähty”, muistelee 38-vuotias nainen kauheinta lahjaansa.

Lahjahevosen suuhun ei ole katsominen.

Mutta jos nyt kuitenkin vähän katsottaisiin. Ilta-Sanomien lukijat vastasivat nimittäin kyselyyn, jossa he kertoivat ”kauheimmista joululahjoista ikinä”.

Moni kyselyyn osallistunut muistutti, että kauheita joululahjoja ei todellisuudessa ole olemassakaan. Mutta sen kerran, kun kerran kysytään, niin...

1. Kauhea lahja voi olla kiertolahja

Kaikki tietävät, kuinka vaikeaa sopivan lahjan ostaminen voi olla. Ehkäpä ei kuitenkaan kannata antaa lahjansaajalta itseltään edellisenä jouluna saatua lahjaa takaisin.

52-vuotias nainen kertoo lahjasta, jonka oli itse ostanut lahjanantajalle edellisenä jouluna.

– Antaja ei muistanut sitä. Pokka piti kyllä, kiittelin kovasti. Sama lahjanantaja antoi minulle kerran myös rikkinäiset, käytetyt villasukat. Se oli aika mieleenpainuva.

26-vuotias nainen kertoo pehmolelusta, jonka sai siskoltaan.

– Se oli otettu hänen omasta hyllystään.

– Ystävä antoi minulle minun oman puseroni, jonka oli lainannut minulta, muistelee puolestaan 66-vuotias nainen.

2. Kauhea lahja voi olla tarkoitettu tosiasiassa itselle

Pieleen menevät myös ne lahjat, jotka on ostettu selvästi itseä ajatellen.

Eräs lukija muistelee saaneensa kerran aviomieheltään tasohiomakoneen. Tämä lahja ei ollut mieluinen.

39-vuotias nainen muistelee miehensä antamia stereoita.

– Hän oli ostanut ne lähinnä itselleen.

Aina lahjanantaja ei muista, että on saanut antamansa lahjan nimenomaan siltä, kenelle lahjan edelleen antaa.­

3. Kauhea lahja voi olla tarkoitettu jollekin toiselle

Kun perhe on iso, voi olla mahdotonta muistaa, kuka pitikään ysäridiskosta, kuka klassisesta musiikista ja kuka suomiräpistä.

Tällainen erehdys kävi 26-vuotiaan naisen isälle.

– Hän osti minulle CD-levyn, jonka olin ottanut esille äidilleni sopivana musiikkina.

Ja pelkkä sukupuoli ei nyt ainakaan riitä kertomaan, mistä kukakin tykkää. Tämän ohjenuoran olisi halunnut teroittaa nykyisin jo ex-miehelleen tämä nainen:

– Ex osti minulle lahjoja, ja muisti mainita, että hänen exänsä olisi pitänyt niistä.

4. Kauhea lahja voi olla hätäpäissään ostettu

Jos turhasta tavarasta on tarkoitus päästä eroon, parempi osoite on kierrätyskeskus. Joistakin lahjoista nimittäin aistii, että niissä on ollut tarkoitus laittaa vahinko kiertämään.

– Joku kaamea jouluaiheinen koriste-esine, jonka lahjan saaja varmaan voittanut jouluarpajaisissa ja pannut vahingon kiertämään, kuvailee saamaansa huonoa lahjaa 42-vuotias nainen.

Toisinaan lahjasta myös huomaa, että se on annettu kiireessä, kun mitään muutakaan ei ole tullut mieleen.

– Viiskymppinen kirjekuoressa. Silloiselta puolisolta. Että niin paljon oli vaivaa nähty, muistelee 38-vuotias nainen.

5. Kauhea lahja voi olla kerta kaikkiaan lahjansaajalle sopimaton

Ei 500 euroa, vaan 50 euron seteli omalta kumppanilta. Tällainen lahja ei miellyttänyt lahjansaajaa.­

Sopivan lahjan keksiminen ei ole helppoa, joten hienotunteisuus kannattaa lahjaa saadessa muistaa.

Oma asia on tietysti se, tuleeko lahja lopulta käyttöön.

56-vuotias nainen ei muistele lämmöllä iänikuisia kirsikkakonvehteja ja punaviinipulloja, joita sai kummitädiltään

– Inhoan kirsikoita, enkä juo punaviiniä.

32-vuotias nainen muistuttaa, ettei halua sanoa mitään lahjaa kamalaksi. Hieman erikoisempia lahjoja hän on silti aika ajoin sukulaiseltaan saanut.

– Hän antaa joka joulu lahjaksi koko suvulle jotain aika kummallista, muun muassa kauhoja. Lahjan avaaminen saa joka kerta kulmakarvat kohoamaan.

M-kokoiseksi itseään kuvaileva 60-vuotias mies muistelee puolestaan tätinsä kutomaa kirkkaanvihreää villapaitaa, joka ei tullut käyttöön.

– Se oli kokoa XXXL.

40-vuotias nainen ei sen sijaan ole osannut antaa arvoa lahjalle, jonka on saanut jo monena jouluna.

– Uskonnollinen kirjallisuus. Useana jouluna peräkkäin. Sinnikkäästi.

6. Kauhea lahja voi olla lapsen mielestä tylsä

Lapsille joululahjat ovat yleensä tärkeämpiä kuin muille. Moni aikuisesta ihanalta tuntuva lahja voi olla lapsen mielestä tylsä.

– Lapsena kaikki vaatelahjat olivat sellaisia, joita en edes avannut, muistelee 65-vuotias nainen.

34-vuotias nainen sai puolestaan lapsena lorukirjan, joka ei siinä iässä tuntunut lainkaan mieluisalta.

– Samanlaisia olivat nuorempana saadut tyynyliinat ja pöytätabletit, varsinkin kun ne eivät väreiltään ja kuvioiltaan vastanneet yhtään omaa makua.

7. Ja kauhea lahja voi olla se, jota ei ikinä saanut

Toisinaan käy niin, että kauhea lahja onkin se, jota ei koskaan saa itselleen.

Monet toiveet jäävät jouluna täyttämättä, ja joskus hyväkin niin.

Mutta niinkin voi käydä, että lahja lähtee joulun aikoihin parempiin suihin.

– Huono lahja oli se, jonka siskoni söi, vaikka piilotin sen verannan kaapin alle, 69-vuotias nainen muistelee tapahtumaa vuosien takaa.

Ilta-Sanomat selvitti kokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 215 ihmistä. Kysely tehtiin 8. joulukuuta 2020.