Joulutarinakalenterin luukku 23: Eläinten joulunvietto

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Daniel Hobbsin, 10, ja Miika Malisen, 7, tarinat.

Olipa kerran kissa, joka järjesti jouluiset kutsut,

se kutsui kaikki kylän eläinmuksut.

Kuusen ympärillä leikittiin,

ja paketteja etsittiin.

Kissa meni ruokakelloa lyömään,

nyt on kaikki kutsuttu syömään.

Kauris ruokapöytään kipitti,

siili maitoaan jo lipitti.

Kattilassa odotti puuro,

kuulikohan pöllö kuuro?

Kissalla oli lautasellaan monta kalaa,

joku tarkkaili kutsuja salaa.

” Täällä tuoksuu kaneli, pesukarhu kanille saneli.

Nyt on lahjojen avaaminen vuorossa,

vieraat huusivat kuorossa.

Kissa riensi ikkunan ääreen,

kettu avasi paketin kääreen.

Ikkunasta näkyi,

miten pihan poikki,

punalakkinen hahmo loikki.

Täällä tuoksuu kaneli,

pesukarhu kanille saneli.

Jälkiruokana oli monenlaisia herkkuja,

kutsuilla oli paljon kissan serkkuja.

Kissalle tulikin hoppu,

nyt on tämä tarina loppu.

Daniel Hobbs, 10, Nurmijärvi

Petteri Punakuonon erikoinen lentomatka

Petteri Punakuono oli lähdössä Lappiin, mutta se ei mahtunut lentokoneeseen. Sitten se otti lentokoneen katolle tuolin. Sitten se otti sinne myös pöydän ja ruokaa. Sitten se teki itselleen kodin lentokoneen katolle. Sitten se huomasi, että oli mennyt rikkinäiseen lentokoneeseen.

Sitten se näki porolentokoneen ja äkkiä kiirehti sinne. Se ehti siihen, mutta sen häntä jäi oven väliin. Sitten sitä sattui. Mutta joku pullea mies tuli auttamaan sitä.

Kun he olivat Korvatunturilla, he etsivät muita poroja. Sitten he menivät katsomaan joulupukin reestä, ja siellä ne olivat. Mutta sitten he huomasivat, että kaikki lahjat olivat kadonneet.

Sitten joulupukin koira sanoi, että porot veivät jo lahjat. Sitten joulupukki käski tonttuja äkkiä tekemään uudet lahjat. Joulupukki sanoi, että se pullea mies lentokoneessa oli hän.

Miika Malinen, 7, Kuopio

Kirjoitus on lähetetty Ilta-Sanomien julistamaan Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on tänä vuonna Olipa erikoinen joulu.