IS:n joulutarinakisa: Pukkikin tilaa tuotteita Kiinasta

Joulutarinakisaan eli Ilta-Sanomien järjestämään lasten kirjoituskilpailuun tuli yli 1 100 tarinaa. Aiheena oli Ihan hassu joulu. Tässä C-sarjan eli 11–13-vuotiaiden voittajakirjoitukset.

1. sija: Pukki ja kiinalainen juttu, Oscar Lindroos, 11, Perniö

Joulutarinakisan tuomarin, kirjailija Tittamari Marttisen perustelu: Hauska juttu pukin erikoisesta joulusta, joka sekoittaa toisiltakin joulun ohjelman täysin. Kiinalainen nuorennuspilleri muuttaa ikäkriisistä kärsivän turhamaisen pukin pikkupojaksi, ja sen jälkeen muorin joulussa riittää vauhtia ja sekaannuksia. Kekseliäs tarina päättyy järkytyksen jälkeen onnellisesti – pukki on taas ennallaan ja myös Korvatunturin väki pääsee viettämään omaa jouluaan.

2. Joulupuu on varastettu, Toivo Lehtinen, 12, Ylöjärvi

Tittamari Marttisen perustelu: Joulukuusi keskellä Joululan suurkaupunkia on vaikuttava ilmestys – ja keskeinen osa joulua! Vekkulissa tarinassa pelko kuusen katoamisesta ja koko juhlan epäonnistumisesta kääntyy hauskojen vaiheiden kautta sen pelastumiseen. Ja kukapa muuten ei haluaisi ajella lentävällä tonttulakilla?

3. Joulupukin kilpailija, Minerva Rasehorn, 11, Kokkola

Tittamari Marttisen perustelu: Etevästi keksitty tarina leikittelee sanoilla nokkelasti ja lukijaa naurattaa, kun hämmästynyt pukki kuulee koulun touhuista raportoivan tontun jutut väärin ja vaatii rehtoria kilpasille joulun johtajuudesta. Kaikkea se joulutauti teettää! Onneksi terveydenhoitaja tietää, miten stressi saadaan katoamaan.

3. Ihan hassu joulu, Leo Ellenberg, 11, ja Sampo Rytilahti, 11, Tuusula

Tittamari Marttisen perustelu: Mainio tonttujen historiaan sijoittuva tarina Alfred III Joulutontun rempseästi kertomana. Kyllä torttujen ja erilaisten hillojen historiassa riittääkin tutkimista ja pohtimista!

Pukki ja kiinalainen juttu

Oli joulukuun ensimmäinen päivä ja kaikki tontut olivat työn touhussa. Pukkikin halusi päästä joulutunnelmaan ja tuli paketoimaan lahjoja.

Hän näki suuren kasan ipadeja ja eri näköisiä vempeleitä. Pukki ei todellakaan tajunnut näistä uusista vempeleistä mitään. Hän ajatteli, että telefooni, joka yhä oli hänen seinässään kiinni, oli aivan tarpeeksi nykyaikainen.

Myöhemmin Pukki meni vahaamaan partaansa. Hän tunsi poskellaan ryppyisen ihon ja näki peilistä vanhat väsyneet silmät.

– Ei, ei tämä käy päinsä, ei todellakaan käy päinsä, ketä nykylasta nyt tämmöinen oman vaarinsa näköinen vanha ukonrähjä ilahduttaa, hän mietti.

Illalla Pukki meni Muorin meikkikaapin luokse, ja näki siellä präntin ”Nuorentaa ihoa ja poistaa ryppyjä”. Pukki otti purkista ison kourallisen ja hieroi naamaansa.

Aamulla hän katsoi itseään toiveikkaana, mutta näki yhtä vanhan ukkelin kuin eilenkin.

– Himskatti, ei sitten nykyään voi mihinkään luottaa.

Pukki ei silti luopunut toivosta. Hän päätteli, että tuote oli vanhentunutta. Hän nappasi yhden Ipadin maasta ja puolen tunnin räpläyksen kuluttua eksyi kiinalaiseen verkkokauppaan.

– Hyperultra nuorennuspilleri! Pukki laittoi heti 5 purkkia ostoskoriin ja painoi tilaus-nappia.

Muutaman päivän päästä Pukki sai paketin ovelleen. Hän kaatoi pillerit samantien kurkkuunsa ja nuoli purkkien pohjat vielä huolellisesti kielellään.

Seuraavana aamuna Pukki astui peilin eteen ja huudahti Muorille:

– Muori nyt ylös, minähän näytän aivan 30-vuotiaalta!

Joka yö Pukki tuli aina vain nuoremmaksi. Mutta, kun koitti aatto, hän näytti enää 4-vuotiaalta.

Pukki huusi paniikissa:

– Miten minä nyt jaan lahjat, eihän kukaan ota polven korkuista Pukkia tosissaan. Mutta lahjat täytyy jakaa, se on vissi ja varma!

Noustessaan rekeen hän huomasi, että penkki oli liian korkea hänelle.

– Voi voi voi. MUORIII, MUORIII! Pukki huusi.

Muori juoksi hätääntyneenä paikalle ja Pukki kertoi ongelmastaan.

Muori katsoi Pukkia järkyttyneenä ja hetken päästä nyökkäsi tomerana.

Hän vilkaisi lahjalistaa ja alkoi toimittaa lahjoja. Muutaman tunnin päästä Muori oli jo toimittanut suurimmat osat lahjoista. Sitten Muorin joulukännykkä alkoi soida.

– Valituksia tulee ovista ja ikkunoista, tonttu kertoi järkytyksestä kangistuneena. Afrikkaan on tullut lämpöpattereita ja pohjoisnavalle jääkaappeja.

Muori ei voinut asialle mitään ja jatkoi parhaansa mukaan lahjojen jakelemista.

Kun Muori vihdoin palasi kotiin, Pukki oli jo täydessä koossaan, sillä pillereiden vaikutus oli lakannut. Koko Korvatunturi oli järkyttynyt. Yhtäkkiä kaikki kuitenkin räjähtivät nauruun ja keksivät lähettää kaikille väärien lahjojen saajille joulupostilla samaksi illaksi uudet mieluisat lahjat. Illalla kun koko konkkaronkka vietti joulua, he totesivat yhteen ääneen:

– Tämä oli kyllä ihan hassu joulu!

Oscar Lindroos, 11, Perniö

Joulupuu on varastettu

Oli joulukuun ensimmäinen päivä ja Joululan suurkaupungissa vallitsi jo kova meteli. Kaikki asukkaat odottivat jo innolla joulua ja kaupungin sydämessä sykkivän keskustorin jokavuotinen jättiläismäinen joulukuusi, joka oli korkeampi kuin kaupungin kellotorni, oli jo valotettu ja koristeltu.

Torin vieressä oleva tonttujen asuntola oli täynnä citytonttuja, jotka tarkkailivat joulukuusta asunnoistaan silmä kovana yötä päivää.

Joulukuusi oli erittäin tärkeä, sillä mikäli se puuttui, joulua ei tulisi.

Tonttu nimeltään Välkky Tonttu luki asunnossaan Joululan jollotukset -sanomalehteä sekä katseli vuoroin ulkona olevaa sinistä hetkeä että kirkuvan punareunaista monitoria pöytänsä ääressä, joka näytti joulukuusen.

”Tätä Tonttuteknon laatua nykyään. Toista se oli, kun olin lapsi ja sain katsella Tonttuteknon teräväpiirtotelevisiota. Näkyy vain pelkkää lumisadetta. Ääh...” Välkky Tonttu murahti tapittaessaan ruutua.

Hän vilkaisi vaihteeksi ikkunasta ulos, josta näkyi todella sankka lumipyry. Hän sulki verhot päätään pudistellen ja jatkoi lehden lukua.

Aivan äkkiarvaamatta hän pysähtyi, kuin naulittuna lukiessaan etusivun otsikon: Varoitus – jouluvandaali liikkeellä!

Heti tämän jälkeen tonttuasuntolan hölmöläinen nimeltään Pöhkö Tonttu ryntäsi sisään ja huusi:

”Hui! Jouluvandaali on liikkeellä! Öö, mikä muuten on vandaali?”

Välkky Tonttu läpsäytti käden otsalleen ja selitti. Kesken kaiken ulkoa kuului karmea rysähdys.

Sen jälkeen talon kaikki tontut menivät ikkunalle katsomaan. Siellä oli iso poro, joka kiinnitti naruja itseensä ja kaatuneeseen kuuseen ja puuskutti:

”Hiiop! Huh kuinka kova homma! Olisivatpa entiset työkaverini Petteri ja Ailu auttamassa minua."

Tämän sanottuaan poro kiskoi kuusen pois torilta.

Välkky Tonttu otti Pila Mielen ja Pöhkö Tontun mukaan, jonka jälkeen he menivät ulkona odottavaan lentävään tonttulakkiin, joka oli heidän kulkuvälineensä. Hetken aikaa ajettuaan he löysivät poron, joka kuljetti kuusta.

Poro lällätti heille, muttei huomannut edessä olevia jouluvaloja. Se takertui sarvistaan värikkäisiin jouluvaloihin, kaatui ja sen kantama kuusi lensi hankeen.

Tontut yrittivät hakea kuusta, mutta juuri himoitun joulupuun kohdalla Pila Mieli tönäisi Pöhkö Tonttua kojelautaan ja tonttulakki putosi hankeen. Tämän jälkeen poro haki joulukuusen ja lähti muina poroina pois.

Tontuilla oli kuitenkin tuuria, sillä maassa oli nokare lanttulaatikkoa, johon poro liukastui ja lensi joulukuusen mukana takaisin torilla olevaan jalustaan. Torin viereisen poliisiaseman valot syttyivät ja sieltä tuli ulos paksu poliisi, jolla oli iso joulutorttu kädessään.

Hän sanoi: ”Kerrankin todistusaineisto saadaan rikollisen mukana kamarille!”

Sitten hän kiristi kuusen jalustaan ja vei poron sisään poliisiasemalle. Ja näin joulu oli pelastettu.

Toivo Lehtinen, 12, Ylöjärvi

Joulupukin kilpailija

Huomenta! Mukava uusi koulupäivä, eikö vain? sanoi alakoulun rehtori Seppo oppilaille.

– Terve, reksi! vastasi mukavasti yksi oppilaista.

Rehtori jatkoi matkaa toimistoonsa, ja tervehti samalla muitakin ihmisiä, mutta hän ei tiennyt, että samaan aikaan häntä tarkkailtiin! Tonttu nimeltään Reino kirjoitti ahkerasti muistiin joka ikisen rehtorin sanoman sanan.

Kun Reino palasi joulupukin luokse Napapiirille, hän alkoi lukea raporttiaan Seposta ääneen:

Huomenta! Mukava uusi koulupäivä, eikö vain?

– Joulupäivä? hämmästeli pukki.

Päivää! Mitä kuuluu uusille kouluavustajille? Jaa, hyvä tietää. Olenhan sentään koulun johtaja.

– Seis siihen paikkaan! Jouluavustajat? Joulun johtaja? Kuka hän luulee olevansa!? ihmetteli joulupukki.

– Mitä tarkoitat? kysyi Reino.

– Kuulin että olitte pitäneet koulukokouksen. Mistä on kyse?

– Reino, anteeksi kun keskeytän, mutta KUKA TÄMÄ SEPPO ON!? kyseli hämmentynyt joulupukki.

– Siis tämä henkilö, jonka sanat olen merkannut muistiin? kysyi Reino.

– Kyllä. Juuri HÄN.

– No hän on koulun rehtori. Sehän on ihan yleinen ammatti.

– SIIS MITÄ!? Onko minut unohdettu? Miksi se olisi muka yleinen ammatti!?

– Mitä tarkoitat, pukki? mutisi Reino.

– Siis ei ole olemassa ainakaan minun tietääkseni ammattia nimeltä joulun rehtori! sähisi pukki.

– Mikä joulun rehtori? hämmästeli Reino.

– Minä menen suoraan sinne koululle! Reino! Reki valmiiksi!

” Kuka sinä Seppo oikein olet, ja minkälainen ammatti tuo joulun rehtori oikein on!?

Kun joulupukki saapui koulun pihaan, hän näki Sepon hämmästyneenä edessään. Ennen kuin Seppo ehti sanoa yhtään mitään, joulupukki tiuskaisi äkäisesti:

– Kuka sinä Seppo oikein olet, ja minkälainen ammatti tuo joulun rehtori oikein on!?

– Siis minä olen rehtori, ja oletteko te joulupukki?

– AI VIELÄ NIMITTELET KOULUPUKIKSI! Voi voi. Miten tässä voi olla kiltti...? Minä haastan sinut lahjankäärintäkilpailuun! Voittaja saa joulun johtajan tittelin! vaati joulupukki kuopien maata kuin poro.

– Mutta herra joulupukki, en minä teidän kanssanne halua kilpailla! En laisinkaan! vakuutti Seppo.

Sillä samalla hetkellä heidän luokseen kiiruhtaa raketin lailla koulun terveydenhoitaja Hanna Pesonen, joka oli kuullut kovaäänisen kiistelyn:

– Kuulkaas nyt pojat. Minusta tuntuu, että arvon joulupukki kuulee tietyt asiat väärin päin, eli toisin sanoen, epäilen joulutautia. Kouluterveydenhoitajana tiedän kyllä.

– Oletko sinä jouluterveydenhoitaja? kyseli pukki rauhallisempana.

– Tämä vahvistaa epäilykseni. toteaa terveydenhoitaja. Sinulla on joulustressi!

– Koulustressi? kysyi pukki.

– Koulustressi? HEP HEP! Se on kyllä minulla! valitti rehtori.

Hanna tiesi, että molemmat stressit poistuvat pipareilla, ja niitähän koulun keittiössä onneksi riitti! Näin ollen paketointikilpailua ei tarvittu.

– Kaikkien oppilaidenkin pitää saada kolme piparia päivässä joulujuhlaan asti! vaati pukki.

– Sopii! hihkui rehtori. Tästä tulikin kaikkein herkullisin joulukuu ikinä!

Minerva Rasehorn, 11, Kokkola

Ihan hassu joulu

Eräänä jouluna vuonna 1879 tapahtui kummia. Silloin nimittäin kaikki maailman lapset saivat tuplaten lahjoja. Ja minä Alfred III Joulutonttu voin kertoa teille sen tarinan kunnialla. Tarinamme alkaa vuoden 1879 lokakuusta, jolloin minä olin vielä ihan tavallinen perustonttu.

Vuoden 1879 joulutorttuhillokaaos

Minä Alfred III olen tavallinen tonttu ja tittelini on apulais-lahjankäärijöiden ylimies. Vaikka titteli kuulostaa hienolta, se on silti ihan tavallinen. Vanhempani ovat molemmat Joulutorttujen-paistoyksikön johtajia. Minulla on ollut hieman sekava lapsuus ja olen muun muassa räjäyttänyt pari Joulutorttu-konetta. Olen nyt 213, eli juuri ja juuri aikuinen.

Teen töitä 23 tuntia vuorokaudessa. Se voi kuulostaa hullulta, mutta onhan sunnuntait vapaita ja ei se ole niin rankkaa. Olenkin muuten juuri lähdössä töihin. Valitettavasti matka lahjojen käärintäosastolle on pitkä, eli noin 15 kilometriä. Toivottavasti en törmää Petteri I Porohoitajaan, koska hänellä on aina puhuttavaa.

Mielestäni hallitus on hieman tehoton, koska JoulutonttuMinisteri on Ambrosius XIII HunajaHerttua ja hän on aika laiskimus. Lisäksi Tonttuliikenneministeri on 2911-vuotias Bernard ja hänen kelkkauudistus on ollut valmistumassa viimeiset 501 vuotta. Toivottavasti kelkkani käynnistyy, koska luumuhillon kannattajat ovat katkoneet joulun taian syöttöä.

” Valitettavasti viime aikoina Joulumaassa on ollut riitoja luumuhillon kannattajien ja omenahillon kannattajien välillä.

Valitettavasti viime aikoina Joulumaassa on ollut riitoja luumuhillon kannattajien ja omenahillon kannattajien välillä. Riita alkoi, kun Joulutorttumaassa alettiin valmistaa myös omenahillojoulutorttuja, mistä luumuhillon kannattajat ärsyyntyivät ja alkoivat aiheuttaa ongelmia. Onneksi asiasta päätettiin järjestää kansanäänestys, mutta siinäkin luumuhillon kannattajat johtavat 46 prosentilla vastaan omenahillon kannattajien 45 prosenttia. Itse olen kuitenkin omenahillon puolella.

Toivottavasti Tomusokerivuorilla ei ole ruuhkaa, koska muuten joudun menemään Omenahillosuon kautta. Voisin käydä tervehtimässä Aiolos Lentotonttua Konvehtikentällä. Hän on kyllä välillä vähän outo, kun testaa niitä Glögisekoituksia lentokoneensa glöginä. Lentokoneet kulkevat siis glögillä.

Taidan kuitenkin mennä Piparparatiisin kautta. Taidanpa pistäytyä Piparparatiisin joulumarkkinoilla. Onpas täällä paljon kaikenlaista,mutta pitäisi löytää uusi jalas kelkkaani.

Mitäs tuolla oikein riidellään? Ne ovatkin niitä luumuhillo vastaan omenahillo -riitelijöitä. Hei älkää viitsikö riidellä. Mehän voisimme leipoa molempia yhtä paljon, niin se olisi kaikille reilua.

Ja niin Alfred pelasti joulun, koska hänen puheensa jälkeen riita loppui ja äänestys päättyi tasatilanteeseen. Ja seuraavana päivänä Ambrosius XIII päätti, että molempia valmistetaan 100 000 kappaletta päivässä ja lisäksi Ambrosius nimitti Alfred III Joulutontuksi, jotka ovat Joulupukin virallisia apureita.

Leo Ellenberg, 11, ja Sampo Rytilahti, 11, Tuusula