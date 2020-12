IS:n joulutarinakisa: Tarina lemmikki-ihmisistä hotellissa voitti

Joulutarinakisaan eli Ilta-Sanomien järjestämään lasten kirjoituskilpailuun tuli yli 1 100 tarinaa. Aiheena oli Ihan hassu joulu. Tässä B-sarjan eli 9–10-vuotiaiden voittajakirjoitukset.

1. sija: Hotelli Ihminen, Selma Rusanen, 9, Hämeenlinna

Joulutarinakisan tuomarin, kirjailija Tittamari Marttisen perustelu: Persoonallinen ja innostava tarina, jossa eläimet ja ihmiset viettävät joulua vähän uudella tavalla – ja tutustutaan myös aivan uuteen lajiin, äleimiin. Kekseliäs joulusatu innostaa kuvittelemaan lisää tapahtumia Hotelli Ihmisen joulunviettoon.

2. Lehmä, kirahvi ja virtahepo, Luca Yli-halla, Rene Vainio ja Johannes Immonen, 10, Vantaa

Tittamari Marttisen perustelu: Tarinassa temmeltää varsin persoonallinen kolmikko, jolle tulee mummo joulunviettoon. Mummon ja eläinten joulupuuhat on kuvattu lennokkaasti ja ytimekkään humoristisesti. Onneksi kaikki kommellukset ratkeavat onnellisesti.

3. Joulun lahja, Alva Rauvola, 9, Jyväskylä

Tittamari Marttisen perustelut: Eloisa ja tunnelmallinen hyvän mielen tarina kertoo innokkaiden kettujen joulunvietosta metsässä. Hauskaa, kun voi samaan aikaan olla lumisotasilla ja poimia karhunvatukoita. Leikillä, naurulla, laululla, tanssilla ja loitsulla on tarinassa tärkeä merkitys. Yhdessä puurokin maistuu parhaimmalta!

3. Ihan hassu joulu, Aarni Syvävirta, 10, Kajaani

Tittamari Marttisen perustelut: Soljuvasti kirjoitettu, lämminhenkinen tarina, jossa on aitoa joulun tuiketta ja pilkettä. Joulussa on tärkeää sen ihana, tuttu ja leikkisä tunnelma. Tilaa on myös ihmeille ja unelmille.

Isän lisäys: Tämä runomuotoinen joulutarina on kehitysvammaisen autistipojan ensimmäinen oma kirjoitus. Aarnin veljet kirjoittivat joulutarinaa ja kysyin Aarnilta, haluaisiko hänkin kirjoittaa. Niin syntyi hänen tajunnanvirrastaan tämä tarina. Kirjoitustaidossa on vielä puutteita, joten olen joutunut korjaamaan kirjoitusvirheet. Aarni ei oikein ymmärtänyt, mikä on hassua, mutta onneksi lopussa on hieman sellaistakin.

Hotelli Ihminen

Bäkä Lammas puhui ensimmäisenä:

– Vietämme joulun hotelli Ihmisessä!

Bäkän jälkeen toinen ystävys, Vufku sanoi:

– Hotelliin saisi ottaa lemmikki-ihmisensä mukaan mutta meillä ei ole.

Kolmas ystävys eli Nauku Kissa lohdutti:

– Hotelli Ihmisessä on joka tapauksessa paljon lemmikki-ihmisiä, joita saa hoitaa. Ne kuulemma konttaavat lattioilla vapaina.

Ystävykset ovat äleimiä, eläinten älykkäitä vastakohtia. Eläimiä elää vain syvällä metsässä. Äleimet ovat hallitseva laji.

30 minuutin kuluttua ystävykset astuivat ulos autosta hotelli Ihmisen edessä. He astuivat sisään ja näkivät että hotellin henkilökuntana oli ihmisiä, jotka kävelivät kahdella jalalla! Ystävykset juoksivat pakoon tuota ihmettä ja pysähtyivät vasta hotellin takana. He kurkkivat ikkunoista, mutta pian tuli pimeä ja Bäkä Lampaan, Vufku Koiran ja Nauku Kissan täytyi luovuttaa ja mennä sisään hotelliin nukkumaan.

Aamulla kun ystävykset olivat heränneet ja söivät aamupalaa, kuului hotellin kaiuttimista kuulutus:

– Osa vieraistamme on varmasti ihmetellyt, miksi henkilökuntamme koostuu ihmisistä. Näin jouluna hotelli Ihmisessä on meneillään perinnetaika, joka antaa kaikkien ihmisten muuttua halutessaan äleimiksi. Ihmiset säilyttävät kuitenkin ulkonäkönsä, joten siksi saatoitte säikähtää. Jossain eläimet kulkevat neljällä jalalla kuten ihmiset.

”Tuo oli Firaffe Kirahvi, hotellin johtaja”, pöydissä kuiskitaan. Ystävykset katsovat toisiinsa helpottuneina:

– Mitä me oikein pelkäsimme?

Myöhemmin ystävykset osallistuvat jouluaaton juhliin ja joulupukki, jonka nimi on Ville Pukki, tuo kolmelle ystävykselle oman lemmikki-ihmisen.

Selma Rusanen, 9, Hämeenlinna

Lehmä, kirahvi ja virtahepo

Oli joulukuun ensimmäinen päivä. Lehmä oli käynyt ostamassa kaupasta kirahville ja virtahevolle joulukalenterit. 23 päivää myöhemmin jolloin kaikki jouluvalmistelut oli tehty kirahvi kysyi:

– Oletko jo ostanut jouluruuat?

Virtahepo sanoi:

– Voi ei unohdin jouluruuat ja mummo tulee kohta!

Samassa ulko-ovi aukesi ja mummo tuli. Mummo näki että he olivat ostaneet paljon joululahjoja.

– Ei me niitä ostettu joulupukki toi lahjat, vastasi kirahvi. Mummo kysyi:

– Mutta missä joulukuusi on?

– Öö lehmä lähti hakemaan sitä, vastasi kirahvi. Lehmä tuli kolme metriä pitkän joulukuusen kanssa.

– Mutta eikö se ole liian iso? mummo kysyi.

– E...e...ei ole, vastasi lehmä. Joulukuusi mahtui juuri ja juuri heidän tupaan.

Mummo huudahti iloisena:

– Nyt mennään syömään!

– Mennään vaan, vastasi lehmä vähän arkana koska heillä ei ollut jouluruokia.

Kun mummo tuli keittiöön, hän näki että heillä oli vain herneitä. Mummo lähti ulos. He ihmettelivät miksi mummo lähti. Kun mummo tuli sisään, hänellä oli mukanaan joulukinkku ja riisiä. Lehmä kysyi:

– Miksi toit riisiä, eihän se ole jouluruokaa?

– No kun minä olin kaupassa siellä ei ollut muita jouluruokia kuin joulukinkkuja.

– Nyt katetaan kuitenkin pöytä, sanoi mummo. Kun pöytä oli katettu, voitiin syöminenkin aloittaa. Mutta he huomasivat että aterimia ei ollut. He eivät voineet syödä.

– Onneksi ei ole nälkä, vastasi lehmä.

– Kyllähän meidän pitää jotain syödä, se kuuluu jouluun, sanoi mummo.

Kaikki olivat samaa mieltä.

He menivät ensin avaamaan lahjat. Mummo sai jääkiekkomailan.

– Mihin minä tätä tarvitsen? kysyi mummo.

Lehmä sai villapaidan.

– Eihän minulla ole kylmä en minä tätä tarvitse, sanoi lehmä.

Virtahepo sai polkupyörän, joka oli keltainen. Lehmä sanoi mummolle:

– Minä haluaisin sinun jääkiekkomailasi.

Mummo sanoi:

– Minä haluaisin sinun villapaidan.

Mummo sai lehmän villapaidan ja lehmä sai mummon jääkiekkomailan. Kirahvi sai lahjaksi poron. Kirahvi oli innoissaan ja antoi porolle nimeksi Tuomas.

Sitten he menivät syömään. Kaikki saivat riisiä ja joulukinkkua, jotka syötiin joululahjoista tulleilla aterimilla. Mummo, lehmä, kirahvi ja virtahepo lähtivät Tuomas-poron vetämänä rekiajelulle. He veivät samalla mummon kotiin.

Luca Yli-halla, Rene Vainio ja Johannes Immonen, 10, Vantaa

Joulun lahja

Olipa ja elipä kerran kettuperhe Kettunen. Kettusen perheessä asui äiti, isä, vanhin kettu nimeltään Jesse, keskimmäinen kettu oli Miisa ja nuorimman nimi on Liisa.

He päättivät lähteä metsään leikkimään lumisotaa. Siellä Liisa huomasi karhunvatukkapuskan, jossa oli vähän marjoja, jotka olivat jääneet kesältä. He söivät tyytyväisinä marjoja, kunnes ryhtyivät kikattamaan ihan hirveästi. Sitten he jatkoivat leikkiä niin kauan, kunnes äiti huusi jänispaistille.

Illalla avattiin lahjat. Paketeista tuli Liisalle pehmolelu, Miisalle tuli kirja ja Jesselle uusi vihko ja koko perheen lapsille tuli paljon eri hilloja.

– Saammeko äiti ottaa heti karpalohilloa puuron kanssa? Liisa kysyi.

– Saatte, ottakaa vain, Äiti sanoi.

– JEE! Liisa huusi.

– Sooh, eipäs huudeta, Äiti torui.

– OK! Liisa sanoi.

He yrittivät avata purkin kantta, mutta eivät saaneet sitä auki. Kaikki yrittivät avata sen. He löysivät kirjeen hillopurkin vierestä, jossa luki näin:

Saatte purkit auki, kun kikatatte metsän valoisimmassa kohdassa karhunvatukoita syöden kiviä tassuissa kantaen vihreitä leviä pään päällä iltatanssia tanssien, laulujaan luritellen.

– Se on ihan mahdottomuus! Miisa valitti.

– Ei ole, olemmehan kettuja. Sukupolvemme ennen meitä ei luovuttanut, emme mekään luovuta, Jesse vastasi.

– Mennään vain samaan paikkaan, jossa leikimme lumisotaa ja otetaan varastosta levää ja tanssitaan iltatanssimme, Jesse lisäsi.

– Mutta entä kivet ja laulu ja nauru? Liisa kysyi.

– Kiviä saa rannalta, sehän on lähellä. Ja me nauroimme, kun söimme niitä karhunvatukoita ja kunhan vain laulamme, Jesse sanoi.

Niin he lähtivät metsään. He löysivät saman paikan, jossa olivat leikkineet lumisotaa.

– Tuossa on vielä vähän karhunvatukoita, Miisa huomautti.

– JES! Liisa ja Jesse huusivat.

– Nyt ottakaa marjoja, ottakaa levää. HEI MISSÄ KIVET ON? Miisa huusi.

– En tiedä, Jesse sanoi.

– Sitä paitsi sinun piti tuoda ne kivet! Jesse huusi.

– Ei me niin sovittu! Miisa huusi takaisin.

– Hiljaa, minä haen kivet! Liisa huusi.

Kun Liisa oli hakemassa kiviä, hän huomasi ylpeänä, miten hänen punavalkoinen häntänsä, joka heilui, pelästytti kaikki eläimet hänen jaloistaan.

Kuului töps töps, kun Liisa palasi muiden luo.

He ryhtyivät toimeen. He ottivat karhunvatukoita suuhun, pään päälle levää, kiviä tassuihin, he ryhtyivät laulamaan ja tanssimaan iltatanssia.

Silloin kansi purkista ponnahti auki ja niin tapahtui kotonakin kaikille purkeilla.

– Mennään kotiin syömään puuroa! ketut huusivat.

Niin he menivät kotiin syömään ihanaa hillopuuroa äiti ja isä Kettusen kanssa.

Alva Rauvola, 9, Jyväskylä

Ihan hassu joulu

Isä hakee joulukuusen

kelkalla tuodaan joululahjat

koristellaan kuusenoksat

kilistetään joulukelloja

laitetaan jouluvalot

keitetään puuroa

koristellaan pipareita

joulupukki lähtee matkaan porolla

sytytetään kynttilät

voit syödä jouluruokaa

paistia, puolukkahilloa, kinkkua, salaattia

voit juoda tonttulientä

laitetaan päähän tonttulakki

joulupukki antaa lahjat

luetaan joulutarina

lauletaan joululauluja

avataan lahjat

joulu-unelmia, ihmeitä, satuja

joulupukkikin saa lahjan

onko ukki joulupukki?

Aarni Syvävirta, 10, Kajaani