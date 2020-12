IS:n joulutarinakisa: Possu Joulusen joulu vei voiton

Kisan tuomarin Tittamari Marttisen perustelu: Hurjan hassu joulutarina, jossa on vauhtia ja lystikkäitä tapahtumia sekä päähenkilöinä mieleenjäävät kaverukset. Tätä riemukasta tarinaa on selvästi ollut hauska kirjoittaa, ja sitä on myös tosi hauska lukea.