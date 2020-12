Joulutarinakalenterin luukku 21: Hyasintin taika

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Wilma Päivisen, 12, tarina.

Äiti lähetti minut hakemaan kaupasta viimeisiä juttuja. Oli aatonaatto. Tuntui siltä, että pian alkaisi satamaan lunta. Blääh.

– Hyasintteja, vihreitä kuulia ja perunoita, toistin itsekseni.

Vihaan joulua. Syy, miksi vihaan joulua on se, että koti on aivan täynnä lapsia, jouluruoka on pahaa, mulle tehdään aina makaronilaatikkoa, lahjat on ihan jees, mutta en tiedä yhtään mitä ostaisin muille joululahjaksi. Lista jatkuu vielä pitkään, mutta sitä en nyt jaksa luetella.

Arvasin. Kaupassa oli hirveästi väkeä. Oli vaikea löytää yhtään mitään. Vihreitä kuulia oli jäljellä yksi paketti. Kuulin, kuinka ihmiset puhuivat puhelimessa ja hössöttivät joulusta. Aivan turhaa, sanon minä. Pysyttelen yleensä sisällä kotona joulun aikaan, koska ihmiset ripustavat ulos sinisiä ja punaisia valoja ja lyhtyjä – ällöttävää.

Kotona äiti oli jo laittamassa kinkkua uuniin kun saavuin.

– Sieltähän sinä tulet!

– No joo miltä näyttää, vastasin.

– Älä nyt ole tuommoinen tylsimys, on joulu! Isä sanoi vieressä.

Menin huoneeseen. Ärsytti tuollainen jouluhössötys. Miksi oli pakko tykätä joulusta?

Illalla äiti sanoi, että tulisin nyt edes katsomaan perheen kanssa elokuvaa, ikivanha klassikko Yksin kotona. Tein sen vain äidin ja isän vuoksi, että olisi yhteinen elokuva hetki perheen kesken. Olinhan nähnyt sen jo about sata kertaa.

Hyasintit olohuoneen pöydällä haisivat kauhealle. No ehkä siitä tuli jouluinen olo, mutta ei sen enempää. Kun olin menossa nukkumaan, ajattelin, että huomenna en tekisi mitään; ehkäpä soittaisin parille kaverille ja pelaisin. Ainakaan en viettäisi joulua.

” Voisiko? Voisiko jouluintoni olla peräisin tuosta tuoksusta?

Aamulla, kun heräsin, oli outo olo. Kello oli kuusi aamulla. Yleensä nukun puoli yhdeksään, kun on joulu. Olin jostain syystä ihan innoissani. Pikkusisko ja pikkuvelikin olivat jo hereillä. Lähdin alakertaan – kaikki tuntui todella mahtavalta. Kaakaon ja kahvin tuoksu leijaili vastaan.

– Hyvää joulua! Sanoin keittiössä.

– Samoin! Vastasi muu perhe minulle iloisesti.

Isä nousi ylös laittamaan kahvia ja kaakaota.

– Hyvää joulua kaikki isin mussukat!

– Hyvää joulua isi myös! Mutta älä kutsu minua enää mussukaksi, naurahdin.

Annoin isälle halinkin. Apua, mitä minulle oli tapahtunut?

– No mikäs jouluinto sieltä oikein tuli! Äiti hymyili oven pielestä.

– Ei mikään.

Olin oikeasti innoissani. Ulkonakin satoi lunta. Joulupukin Kuumalinja alkaisi ihan just.

Huomasin valkoiset hyasintit olohuoneen pöydällä. Hengitin syvään niiden tuoksua. Voisiko? Voisiko jouluintoni olla peräisin tuosta tuoksusta, mietin ja nappasin sivupöydältä konvehdin suuhuni ja pörrötin pikkuveljeäni hiuksista.

Äiti rupesi keittämään riisipuuroa sitä syötäisiin samalla kun katseltaisiin perinteistä Lumiukkoa. Ihana joulu. Löysin mantelinkin.

Wilma Päivinen, 12, Loviisa

Kirjoitus on lähetetty Ilta-Sanomien julistamaan Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on tänä vuonna Olipa erikoinen joulu.