Joulutarinakalenterin luukku 20: Erikoinen etelän joulu

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Samuel Schildtin, 11, tarina.

Se joulu oli kyllä erikoinen. Se joulu oli muutama vuosi takaperin, kun emme olleet päässeet normaaliin joulunviettoon isovanhemmille. Pandemia oli vienyt meiltä mahdollisuuden pois mennä isovanhemmille, joten jouduimme viettämään normaalin joulun sijasta joulun kotona. Tässä joulussa oli monia erikoisia asioita, kuten revontulia taivaalla vaikka asuimme etelässä. Ensimmäisenä päivänä joulukuuta kävi ensimmäinen erikoinen asia: koiramme olivat saaneet ruokaa, ilman että ketään oli antanut sitä niille. Ne olivat niin iloisia, että jokainen perheestämme halusi rapsuttaa niitä. Tämä toistui joka aamu viidenteen päivään saakka.

Kuudentena päivänä tapahtui myös erikoisia asioita, mutta ne eivät olleet iloiset koirat jotka olivat erikoisia. Se oli erikoista, että näimme poroja, ja ne eivät pelästyneet meitä, kun tulimme lähelle. Taivaalla näkyi joka päivä revontulia! Tämä oli niin erikoista, että heräsin innoissani keskellä yötä, kun olin uneksinut niistä. Se kauneus kesti viisi päivää, ja nautin joka päivästä.

Kymmenentenä päivänä kauneus oli ohi. Se suretti, mutta pääsimme siitä yli. Näimme silti poroja, mutta ne menivät säikähtivät meitä, kun menimme lähelle. Mutta sitten tapahtui erittäin erikoinen asia: näimme tonttuja. Aivan! Aitoja tonttuja! Olin erittäin innoissani, ja pikkuveljeni oli vielä enemmän innoissaan. Yritimme kysyä tontuilta, että mitä he tekevät näin näkösällä, mutta kun lähestyimme, ne katosivat näkyvistä. Emme aluksi huomanneet mitään erikoista, mutta huomasimme, että emme olleet hankkineet joulukuusta! Sehän täytyisi vielä hankkia. Kerroin isälle ja äidille, ja he sanoivat:

– Kyllä kyllä, yritetään etsiä sellainen huomenna.

Sitten se huominen siten tuli, mutta vaikka kello oli jo kaksi, emme olleet lähteneet. Sanoin isälle ja äidille, mutta he eivät kuulleetkaan. He vain tekivät töitä. Mietin, että olivatko he unohtaneet kuusen, vai eivätkö he edes kuulleet minua.

Seuraavana päivänä kysyin heiltä uudestaan, Tällä kertaa he vastasivat kyllä! Olin iloinen, koska olin halunnut jo päästä koristelemaan kuustamme.

Olimme lähteet hakemaan kuusta kaupungilta, vaikka se maksaisi aika paljon. Matkalla emme nähneet niin paljon vilinää kuin tavallisesti, koska pandemia oli rajoittanut kaikkea hälinää. Pysähdyimme matkalla, kun isällä oli nälkä. Menimme Heseen. Sitten muistin, että tämä Hesehän oltiin suljettu joitakin kuukausia sitten.

Muu matka meni normaalisti, ja muussa Hesessä ei ollut mitään erikoista.

” Sitten tapahtui erittäin erikoinen asia: näimme tonttuja. Aivan! Aitoja tonttuja!

Kuusi oli haettu, ja oli jo jouluaaton ilta. Olimme odottamassa innolla pukkia, mutta kun kuulimme kolinaa, näimme, että puki ei tullut lentäen, ja tällä oli mukanaan tonttuja, ainakin viisi. Kysyimme pukilta, että miksi tämä ei tullut lentäen. Tämä vastasi, että koska tällä oli mukanaan tonttuja, hän ei voinut lentää, mutta paluumatkalla tämä voisi.

Vaikka pukki ei voinut lentää, tämä silti toi meille lahjat. Niissä oli kaikkea mukavaa, kuten uusia kyniä. Minun kynäni olivat jo melkein loppuun teroitettuja, joten ne tulivat tarpeeseen.

Kun sitten koitti taas se surullinen hetki, kun pukki lähti, hyvästelimme hänet, ja näimme tämän menevän rekeensä, antavan pyynnön Petterille, ja he lähtivätkin kuin lähtivätkin lentämällä pois huutaen:

– Iloista joulua kaikille!

Samuel Schildt, 11, Läyliäinen

Kirjoitus on lähetetty Ilta-Sanomien julistamaan Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on tänä vuonna Olipa erikoinen joulu.