Nainen ei ymmärtänyt sanaakaan miehen perheen puheista – totuus oli sen verran karu, että tulkkaus olisi voinut jäädä väliin

Kontrolloiva äiti, hiljainen isä ja arvosteleva suku. Suhde puolison sukuun ei ole aina ongelmaton.

Ilta-Sanomien lukijat kertovat, minkälainen on heidän suhteensa puolison perheeseen.­

Suhde puolison perheeseen voi olla parisuhdetta ylläpitävä voimavara tai ylimääräinen kivireki, joka katkaisee lopulta kamelin selän.

Ilta-Sanomien lukijat ottivat osaa kyselyyn, jossa he kuvailivat tätä, joskus vaikeaakin, suhdetta.

Ehkä ”koronajoulun” suuri hopeareunus onkin se, ettei ihan kaikkien kanssa tarvitse tänä jouluna riidellä?

”Minun pitäisi hymyillä kuin nukke”

– Mieheni sukulaiset ovat erimaalaisia ja asuvat eri maassa. Minun pitäisi olla kuin nukke heidän läsnä ollessaan ja hymyillä koko ajan, vaikka en yhtään mitään heidän puheestaan ymmärrä. Mieheni kertoo heidän vain arvostelevan minua ja kotiamme, kirjoittaa 23-vuotias nainen.

”Kumppanin äiti suuttuu helposti”

– Kumppanin äiti on tungetteleva ja suuttuu helposti. Hän myös yrittää väkisin auttaa puolisoani asioissa, joihin apua ei tarvita. Se on enemmän vaivaksi kuin avuksi. Hän myös painostaa vierailemaan heillä vähintään viikoittain, mikä on melko paljon tässä ruuhkavuosien keskellä. Joskus olisi mukava viettää viikon ainoa yhteinen vapaapäivä yhdessä oman perheen kanssa sen sijaan, että ajetaan anoppilaan, harmittelee 31-vuotias nainen.

Hiljaisuus ärsyttää

– Olen tavallaan onnekas, sillä miehen isä on niin hiljainen, että hän ei juuri aiheuta päänvaivaa. Jotenkin se hiljaisuus ja jurous kuitenkin ärsyttää. Hän ei koskaan kysy mitään. Vastaukset hoituvat yhdellä sanalla. Onhan se todella junttia, mutta ymmärrän, että asiat voisivat olla niin paljon pahemminkin, kertoo 34-vuotias nainen.

Nautimme myös juoruilusta

– Välimme ovat oikein hyvät. Puolison sisar ja anoppini asuvat eri maassa. Aina kun nähdään, ei ole tarvetta kuluttaa vähäistä aikaa jonninjoutaviin kitinöihin. Nautimme yhdessäolosta ja jutustelusta –myös juoruilusta, kertoo 55-vuotias nainen.

”Mies asuu edelleen kotonaan”

– Välit ovat ihan hyvät. Tosin mieheni vanhemmat tuppaavat hieman liikaa puuttumaan mieheni elämään. Ja mieheni elää elämäänsä aina ajatellen heitä, eikä osaa tehdä omia päätöksiä. Mies myös asuu edelleen kotonaan. Hän käy välillä luonani, kertoo 29-vuotias nainen.

”Puolet täysiä idiootteja”

– Puolison vanhempiin on hyvät ja lämpimät välit. Sopiva 400 kilometrin matka anoppiin pitää vierailuvälitkin riittävän harvana. Vaimoni sisaruksista puolet ovat täysiä idiootteja. Heihin en halua pitää yhteyttä, kuvailee 34-vuotias mies.

”Naimisissa äitinsä kanssa”

– Mieheni isä on kuollut jo useampi vuosi sitten. Hän piti minusta. Mieheni äiti on hieman hankala ja kontrolloi ainoaa lastaan. Välillä tuntuu, että mieheni onkin naimisissa äitinsä kanssa, kertoo 34-vuotias nainen.

”Tuntunut inhoavan minua alusta lähtien”

– Anopin kanssa välit ok, mutta mieheni sisar on tuntunut inhoavan minua alusta lähtien. Keskustelut ovat pintapuolisia, ilmapiiri väreilee aina teeskentelyä ja ylimielisyyttä, kertoo 39-vuotias nainen.

Yksi parhaista ystävistä

– Tulen hyvin toimeen kaikkien heidän kanssaan. Erityisesti kumppanini siskon, joka on kanssani samanikäinen ja josta on tullut yksi parhaista ystävistäni, kertoo 29-vuotias nainen.

Uusperhekuvio aiheuttaa kitkaa

– Välit ovat hyvin etäiset. Minua ei ole koskaan hyväksytty, eikä luoteta että olisin tarpeeksi hyvä kumppani. Olemme uusioperhe ja se aiheuttaa kitkaa, kertoo 35-vuotias nainen.

Ilta-Sanomat selvitti ihmissuhdekokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 215 ihmistä. Kysely tehtiin joulukuussa 2020.

