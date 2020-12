Joulutarinakalenterin luukku 15: Hiiren ja rotan hassu jouluseikkailu

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Olivia Rautajoen, 9, tarina.

Oli joulu, ja hiiri ja rotta olivat hedelmäkorissa. Heistä tuntui, että heidät oltaisiin unohdettu. He tykkäsivät katsoa aina myyrän kanssa kun ihmiset avasivat lahjojaan, jotka joulupukki oli keskellä yötä tuonut heidän kuusen alle.

Mutta eräänä jouluna hiiri syötiin, koska ihmiset tykkäsivät syödä hiiriä jouluisin. Rotta yritti pelastaa hiirtä karkkikepillä, jonka hän otti ihmisten herkkukaapista.

Tonttu Toljanteri tuli apuun ja hyppäsi ihmisen päälle ja niin ihminen säikähti ja sylkäisi hiiren rotan syliin.

Silloin hiiri ja rotta meni naimisiin ja häihin kutsuttiin hiiren pelastaja Tonttu Toljanteri.

Tonttu Toljanteri on todellinen sankari. Nyt hänen unelmansa toteutui, nimittäin hän sai parhaita ystäviä.

Häiden jälkeen hiiri, rotta ja Tonttu Toljanteri lähtivät metsään tallustelemaan pitkin kiemurtelevaa polkua. He löysivät pimeän ja kostean luolan. He menivät sen sisään. Sieltä löytyi joulupukki. Joulupukki oli surullinen. Hetken kuluttua he kysyivät joulupukilta, mikä hänellä oli hätänä

Joulupukki vastasi:

– En löydä hassua ja hauskaa taikakeppiäni.

Eläimet ällistyivät. He lupasivat auttaa joulupukkia etsinnöissä, mutta mihin ihmeeseen hiiren hääsormus katosi.

Hetken mietittyään hiiri muisti, että oli nähnyt joulupukin hassun ja hauskan taikakepin.

He lähtivät kohti hedelmäkoria. Kun he pääsivät perille joulupukin hassun hauska keppi löytyi hedelmäkorin pohjalta. Sieltä löytyi myös hääsormus.

Kaikki huusivat:

– Eläköön, ne löytyivät!

Seuraavaksi he lähtivät kohti kaunista laaksoa jossa oli kimaltavaa lunta jota oli yli 100 metriä.

Kun he pääsivät sinne siellä oli toinen luola, mutta siellä oli vihainen joulupukki. He ihmettelivät mitä oli tapahtunut.

Joulupukki ärisi:

– Mitä te täällä teette. Teidän pitäisi olla hedelmäkorissa ihmisukkeleiden kotona.

Sitten he nyökkäsivät ja lähtivät kohti hedelmäkoria.

Kun he pääsivät sinne he näkivät hassun näköisen hiiren joka oli päärynän kokoinen. Hän oli todella komea ja huumorintajuinen.

Hän tykkäsi leikkiä lumessa ,mutta hänellä tuli todella nopeasti kylmä. He esittelivät toisensa uudelle hiiriystävällensä ja leikkivät yhdessä elämänsä loppuun saakka onnellisina!

Olivia Rautajoki, 9, Pirkkala

Kirjoitus on lähetetty Ilta-Sanomien julistamaan Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on tänä vuonna Olipa erikoinen joulu.