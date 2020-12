Aikuisten naisten sisarusriita kärjistyi – vanha äiti sai postissa inhottavan yllätyksen

Ulkopuolelle sulkemista, huorittelua, törkeitä viestejä... Näin suomalaiset kertoivat IS:n kyselyssä sukuriidoistaan.

Sukuaan ei voi valita, vaikka moni haluaisi. Mutta mistä perinteiset perheriidat muun muassa jouluisin oikeasti johtuvat?

Yleisimpiä jouluriitojen syitä ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan kateus, kilpailu ja mustasukkaisuus, psykologi Sirpa Seppänen selitti jutussamme. Esimerkiksi se, kuka saa ja kuka antaa minkälaisia ja minkä verran lahjoja, kenen luona ollaan pisimpään ja kenellä on parhaat ruuat.

– Loppupeleissä kyse on usein siitä, kuka on tärkein ja paras. Mitä kukakin on saanut tai jäänyt vaille?

Sukuriitoja Suomessa riittää. Näin Ilta-Sanomien lukijat kertoivat omistaan verkkokyselyssämme:

Minut on suljettu pois kaikesta: ei kutsuta sukukokouksiin eikä nimeä mainita tai jos mainitaan, alkaa huokailu ja silmien pyörittely, että kun se on niin vaikea... En tiedä tänä päivänäkään todellista syytä siihen, miksi näin on käynyt. Oletan, että tämänkaltaiset asiat ovat sukupolven yli jatkuvia juttuja.

–Nainen, 48

Miehen suvulle olen ikuinen ”toinen vaimo”. Ensimmäisestä vaimostaan mieheni erosi, ja se oli silloin ok hänen suvulleen. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut eron aiheuttama välirikon tapainen mieheni tyttäreen ja hänen kahteen lapseensa. Yhteydenpidon vähyys on jotenkin lapioitu äitipuolen syyksi.

–Nainen, 65

Sisarusteni, joilla on lapsia, on ollut vaikea hyväksyä minun vapaaehtoista lapsettomuuttani. Olen kuullut momsplainingia paljon.

–Mies, 30

Keskimmäinen siskoistani suuttui jostakin asiasta äidilleni ja lähetti tälle tussilla tuhritun nuken pään. Todella järkyttävää käytöstä. Vanha äitini joutui sovittelemaan riitaa johon oli täysin syytön.

–Nainen, 54

Arvot ovat erilaiset. Tein lapsia ”ilman” miestä. Veljeni ei tätä ymmärrä.

–Nainen, 44

Minulla oli vanhempieni kanssa hetken aikaa kestänyt puhumattomuuden/tapaamattomuuden kausi. Tämä johtui siitä, että en jaksanut heidän ”mielensä pahoittamista” neljännestä raskaudestani. He ymmärsivät lopulta lopettaa loukkaantumisen esittämisen, ja välimme palautuivat ennalleen ns. ”tietyistä asioista ei puhuta -tilanteeseen”. Neljännestä lapsestani tuli lopulta vanhemmilleni hyvin rakas.

–Nainen, 65

Ex-anopin kanssa tuli hyvin herkästi riitaa. Kerran se lähti pelkästä pesuaineesta ja eteni, kunnes ex-anoppi haukku minut muun muassa huoraksi. Itse yritin pysyä asiallisena, mutta lopulta annoin takaisin samalla mitalla. Sen jälkeen ei oltu tekemisissä moneen kuukauteen. Sitten se soitti ja pyysi anteeksi.

–Nainen, 46

Minua ja sisaruksiani ei kutsuttu isoisän hautajaisiin. Isoisän kuolemasta kerrottiin vain harvoille ja valituille ja me emme kuuluneet heihin, koska vanhemmalla ja hänen sisaruksillaan oli keskenään riitaa. Meillä taas oli lämpimät välit isoisään.

–Nainen, 46

Kateus on sukumme pahin kirous. Jos jollain menee hyvin, hänet mustamaalataan heti. Riidat pysyvät, ne eivät selviä koskaan.

–Nainen, 51

Emme käyneet toisen isovanhempani luona yli 10 vuoteen. Hautajaisiin menimme kyllä.

–Nainen, 42

Riitaa tulee alkoholin käytöstä. Itse en käytä juuri lainkaan. Sisarukset käyttävät minunkin edestä.

–Nainen, 37

Sisko otti kuvat äitini albumista, mutta ei myönnä tätä, vaan syyttää minua. Tämä ja moni muu vastaava asia on rikkonut välimme. Hän on jäänyt niin usein kiinni valehtelusta.

–Nainen, 51

Mieheni aikuiset tyttäret tulevat tänne isänsä luokse olettaen saavansa täyshoidon laittamatta tikkua ristiin. Mittani täyttyi jossain vaiheessa ja katkaisin välini heihin. Kun kuulin olevani ”se lehmä”, joka pilasi heidän lapsuutensa, tiesin ratkaisuni oikeaksi. Olen kuitenkin tehnyt vilpittömin mielin heidän kanssaan parhaani. Onneksi mieheni kanssa elämä sujuu nyt entistäkin hienommin.

–Nainen, 66

Äitini haastaa riitaa sukulaisten kanssa, joten me lapset olemme joutuneet kärsimään siitä, ettei olla sukulaisten kanssa tekemisissä.

–Nainen, 34

Isäni siskot ovat tapelleet keskenään jo ainakin 30 vuotta. En edes tiedä, mistä riita on alkanut.

–Nainen, 34

Äitini haluaa olla omissa oloissaan ja toimia omalla tavallaan, kun taas muu sukuni haluaisi yhteisöllistä ajanviettoa. Tästä tulee erimielisyyksiä. Itse toimin usein välikätenä ja sillanrakentajana.

Siskoani on kohdeltu lapsuudessa eriarvoisesti eli huonommin kuin minua. Tämä on jättänyt katkeruuden sukua kohtaan sekä äitiini että siskooni. Se vaikuttaa kielteisesti sukulaisuussuhteisiin. Edelleenkin eriarvoinen kohtelu näkyy suvussamme aiheuttaen kitkaa.

–Nainen, 29

Lähellä asuvien aviopuolisoni vanhempien kanssa on käyty repiviä keskusteluja. Koko elämän on saanut olla varpaillaan, että milloin mistäkin ovesta joku sukulainen ilmestyy kutsumatta ja luullen, että heillä on oikeus näin tehdä. Nyt alkaa ongelma vaimeta, kun toinen puolison vanhemmista on jo kuollut ja toinen makaa sairaalassa vuodepotilaana. Sisarusten käynnitkin ovat hiipumassa. Poksautan kuohuviinin, kun tämä 40 vuoden vankeus päättyy.

–Nainen, 63

Isän suvun puolella on tapana vain lopettaa yhteydenpito. Joskus tuntuu, että ilman mitään järkevää syytä. Isän toinen sisko on nyt ollut puhumatta sisaruksilleen pari vuotta. Sitä ennen setäni perhe oli puhumatta sisaruksilleen yli 30 vuotta.

–Nainen, 51

Joillakin sukulaisilla on negatiivinen asenne. He eivät halua kuulla hyviä asioita toisista sukulaisista tai muista ihmisistä. Tapana on tarttua kielteisiin seikkoihin, märehtiä niillä ja vaalia niitä. Kaava on aina sama. Sen takia pidämme yhteyttä vain tarvittaessa.

–Nainen, 63

Isän kuoleman jälkeen tuli iso riita perinnöstä, kun vaadin lakiosuuteni. Olin silloin neljän lapsen yksinhuoltaja erittäin rankan ja taloudellisesti raastavan eron jälkeen. Oli pakko ottaa perintö. Siitä äitini raivostui ja siskoni suuttui. Sen jälkeen välit ovat olleet vielä huonommat.

–Nainen, 50

Ilta-Sanomat selvitti ihmissuhdekokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 215 ihmistä. Kysely tehtiin 8. joulukuuta 2020.