Psykologi listaa tyhjentävästi, mistä sukuriidat todella johtuvat – voisiko tänä jouluna kaikki olla toisin?

Voisiko ”koronajoulu” olla viimein sukuriidoista vapaa juhla?

Sisarusten kanssa tulee riitaa kumppaneista. En myöskään tule toimeen kälyni kanssa. Kerran tuli nyrkkitappelu, nainen, 34, kertoo.

Tätieni väliset riidat ovat johtaneet jopa vuosien mykkäkouluun. Se syö aina koko sukua. Pahimmassa tapauksessa näennäinen sovinto saatiin aikaan vasta toisen osapuolen tehdessä kuolemaa, nainen 39, puolestaan kertoo.

Suuremmat tai pienemmät perhe- ja sukuriidat ovat tuttuja melkein jokaiselle.

Yksi otollinen ajankohta riitojen syntymiselle ovat perinteisesti olleet pitkät yhdessä vietetyt juhlapyhät. Mutta onko tällä kertaa edessä toisenlainen joulu?

Monet joutuvat koronan takia viettämään juhlapyhiä kokonaan erossa sukulaisista. Toisaalta vuoden mittaan on uutisoitu, että korona-aika on lisännyt ihmisten arvostusta läheisiään kohtaan. Voisiko tämä johtaa myös siihen, että riitoja ei tänä jouluna synny?

– Jossain tilanteessa kyllä. Voi olla, että kohtaamiset koetaan entistä arvokkaammiksi, ja kaikki yrittävät parhaansa mukaan olla riitelemättä, Hämeenlinnan perheneuvolan psykologi Sirpa Seppänen pohtii.

Samoilla linjoilla on psykologi Katri Laine: riitely voi helpottaa, kun ihmisten läheisyyden kaipuu on koronan myötä lisääntynyt

Mistä joulupyhien perinteiset perheriidat sitten johtuvat?

Yleisimpiä jouluriitojen syitä ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan kateus, kilpailu ja mustasukkaisuus, Seppänen selittää. Esimerkiksi se, kuka saa ja kuka antaa minkälaisia ja minkä verran lahjoja, kenen luona ollaan pisimpään ja kenellä on parhaat ruuat.

– Loppupeleissä kyse on usein siitä, kuka on tärkein ja paras. Mitä kukakin on saanut tai jäänyt vaille?

– Joukossa voi olla marttyyri, joka on esimerkiksi siivonnut taloa ja tehnyt ruokaa koko kuukauden. Hänen luokseen tullaan ja odotetaan, että päästään valmiiseen pöytään. Marttyyri ei valita, mutta huokaukset puhuvat voimakasta kieltään.

Odotukset joulun suhteen ovat kovat.

– Monelle suomalaiselle joulu on vuoden tärkein juhla. Jouluun liittyy paljon perinteitä, paineita, odotuksia ja toiveita, Seppänen avaa.

” Monelle suomalaiselle joulu on vuoden tärkein juhla. Jouluun liittyy paljon perinteitä, paineita, odotuksia ja toiveita.

Usein riidat syntyvät, kun odotetaan toiselta jotain, mitä tämä ei voi antaa.

– Ehkä nyt voisi päättää, ettei odota toiselta mitään.

Samaa sanoo Laine. Odotukset tulevat paitsi itseltä myös läheisiltä tai yhteiskunnasta. Jouluna korostetaan esimerkiksi perhekeskeisyyttä, mikä saattaa aiheuttaa paineita.

Erityisen hankala tilanne voi olla eroperheillä ja nuorilla aikuisilla, jotka ovat juuri muuttaneet omilleen. Heidän on pohdittava, miten jakaa aikansa, Seppänen muistuttaa.

Miten kestää, jos joku, jonka kanssa on tottunut joulua viettämään, ei olekaan paikalla? Vaikeita tunteita liittyy myös leskeksi jääneen ensimmäiseen jouluun.

” Ehkä nyt voisi päättää, ettei odota toiselta mitään.

Vaikka isovanhemmille on tärkeää nähdä lastenlapsia, Seppänen huomauttaa, että nuorella perheellä on oikeus ottaa myös aikaa itselleen. Tärkeintä on miettiä, miten vanhemmat jaksavat.

– Lopputulos ei saa olla se, että joulupyhien jälkeen ollaan aivan puhki ja tarvitaan lomaa joulusta.

Joissakin perheissä korona-aika voi jopa helpottaa joulunviettoa.

– Jos on olo, ettei halua tavata tai pelkää, että jouluna puhkeaa riita, korona voi olla hyvä tekosyy perua tapaamiset. Koronan takia perhettä myös saatetaan nähdä vähemmän aikaa tai tavata erilaisissa merkeissä kuten hautausmaalla, Seppänen sanoo.

Joskus kuitenkin tsemppaamisen jälkeen riidat puhkeavat kahta kauheampina. Silloin kannattaa yrittää pohtia, mikä on riitelyn arvo.

– Pitää muistaa, että toista ei voi muuttaa ja itseäkin on vaikeaa. Jos äiti tai anoppi on mahdoton tapaus, voi yrittää elää asian kanssa tai ääritapauksessa harkita, onko pakko tavata ollenkaan, Seppänen selittää.

Seppänen kehottaakin puhumaan haastavista asioista jo ennen joulua.

– Jos näkee yhtään mahdollisuutta, että keskustelu voi päättyä hyvin, kannattaa koittaa selvittää asioita. Jos tilanne alkaa pyhinä kuitenkin ärsyttää, kannattaa ottaa aikalisä, lähteä ulos vetämään henkeä ja muistuttaa itselleen, miksi on tullut paikalle ja miksi tilanne kannattaa kestää.

” Pitää muistaa, että toista ei voi muuttaa ja itseäkin on vaikeaa. Jos äiti tai anoppi on mahdoton tapaus, voi yrittää elää asian kanssa tai ääritapauksessa harkita, onko pakko tavata ollenkaan.

Psykologi Katri Laine huomauttaa, että korona-aika voi kuitenkin luoda myös ihan uusia jännitteitä: suhtautuminen koronaan kun jakaa mielipiteitä.

– Toiset voivat ihmetellä, miksi ihmeessä joulua ei vietetä yhdessä. Kun puhutaan omaan turvallisuuteen ja terveyteen liittyvistä asioista, lähtökohta pitää kuitenkin olla se, että kaikilla on mahdollisuus toimia niin kuin itse parhaalta tuntuu.

Jos ei halua sukulaisia koronan takia tavata, Laine neuvoo, että keskustelussa on hyvä korostaa omia tunteitaan.

– On hyvä kertoa, kuinka paljon itsekin haluaisi tavata, eikä kyse ole siitä, etteikö haluaisi viettää aikaa yhdessä.

Ilta-Sanomat selvitti ihmissuhdekokemuksia verkkokyselyllä. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 215 ihmistä. Kysely tehtiin 8. joulukuuta 2020.