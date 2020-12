Joulutarinakalenterin luukku 13: Joulu koronan varjossa

Julkaisemme aattoon asti joka päivä koululaisen kirjoittaman joulutarinan. Lue tänään Kira Toivosen, 11, tarina.

Jos olet huomannut miten korona vaikuttaa elämäämme, mutta oletko koskaan miettinyt miten se vaikuttaa Korvatunturilla?

Kinkkutonttu:

– Pukki meillä on ongelma! Jos tämä korona jyllää niin emme saa vietyä lapsille lahjoja!

Pukki:

– Eihän siitä haittaa, ole sehän on vain flunssa.

Kinkkutonttu:

– Mutta unohdat varmaan, että sinulle ja tontuille, tuo tauti on hyvin vaarallinen!

Pukki:

– No eiköhän Pukki yhtä koronaa saa taltutetuksi.

Muorikin liittyy keskusteluun:

– Voi Pukki kulta sinä et nyt ymmärrä se on maailmanlaajuinen kriisi, ei sitä noin vain taltuteta.

– Eihän se oikeasti ole noin merkittävä, Pukki kysyy hämmentyneenä.

Muori:

– No tästä voi tulla hassu joulu, sillä se on maailmanlaajuinen kriisi ja joissain maissa on maskipakko.

– Hou hou hou tämä on kamalan kauhistuttavaa! Mitä minä nyt teen?!

” Tämä joulu jää kyllä historia ihan hassuna jouluna.

Oven takana kuunnellut Piparitonttu liittyy myös keskusteluun:

– Minulla olisi idea Pukki, mutta se tarvitsee lääkäritonttujen apua, insinöörien ja no, tiedäthän, ihmisten apua.

– Kerro vain.

Niin Piparitontun idea kulkee eteenpäin ja eteenpäin, lopulta asia saadaan toimimaan. Ja eräänä päivänä, Pukki kutsuu kaikki tontut koolle (tietysti turvavälit pitäen).

– Kiitos kaikille saapumisesta. Tänä vuonna meillä on ollut iso ongelma. Korona. Olemme pätevän tiimin kanssa kehittäneet sen riskin pienentämiseksi varatoimia. Ensimmäinen merkittävä tekijä on käsidesi ja se on tietenkin kanelin tuoksuista. Kaikki käyttävät sitä aina kotiin mennessään ja sieltä pois tullessaan.

– Toinen merkittävä tekijä on kasvomaskit, koska olemme tällaisia tonttuja, emmehän me voi käyttää mitään normi kasvomaskia niin olemme kehittäneet fiksun insinööriryhmämme kanssa jouluisia kasvomaskeja, jotka tuotetaan ekologisesti ja niihin on laitettu parralle oma aukkonsa. Viimeisenä ja ehkä merkittävimpänä on koronarokote, sen kehittämiseksi olemme saaneet ihmisten apua ja fiksu lääkäritonttutiimimme on kehittänyt siitä toimivan, mutta kaikkein eniten saamme kiittää Piparitonttua, hän keksi miten me saamme kaiken toimimaan!

(Aplodit raikaavat ulkona)

– Muistakaa ottaa rokote tänään tai huomenna ennen kuin suuri päivä koittaa!

On jouluaatto ja kaikki ovat lähteneet viemään lahjojaan, ja kun he viimein palaavat näyttävät kaikki aivan terveiltä. Varsinkin Pukki.

– Kanelin tuoksuinen käsidesi oli täydellistä!

Muori:

– Hyvä, siitä puheen ollen kenelle maistuu korona jouluateria?

– Eihän siitä saa koronaa?

– Ei toki, se vain on sen nimi.

– Hyvä, eiköhän kaikki lähdetä oikein kunnon jouluaterialle! Tämä joulu jää kyllä historia ihan hassuna jouluna.

Samaan aikaan Ilta-Sanomissa:

Uusi uutinen kaikki tontut ja pukki ovat esittäytyneet maskissa ja kanelin tuoksuisessa käsidesissä!

Mistäköhän he tietävät jo, taitaa heilläkin olla oma uutistonttunsa.

Kira Toivonen, 11, Salo

Kirjoitus on lähetetty Ilta-Sanomien julistamaan Joulutarinakisaan 1.–6.-luokkalaisille. Aihe on tänä vuonna Olipa erikoinen joulu.